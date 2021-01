THL:n Mika Salminen suosittelee harrastamaan hiihtoa ja ulkoilua lähialueilla. Laaja matkustelu ei ole nyt hyvä idea.

After ski -hommat kannattaa jättää kokonaan väliin, mutta muuten hiihtoloman vietossa voi käyttää omaa harkintaa ja järkeä.

Se on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen terveysturvallisuusjohtajan Mika Salmisen neuvo suomalaisille, jotka miettivät parhaillaan hiihtolomasuunnitelmia.

Koulut viettävät Etelä-Suomessa talvilomaa viikolla 8. Vaihtelu kotioloihin virkistäisi, mutta uskaltaako kylpylään tai hiihtokeskukseen lähteä, kun koronatilanne näyttää vain pahenevan?

Salminen suosittelee harrastamaan hiihtoa ja ulkoilua lähialueilla.

”Toivottavasti lomaviikolla on sopivasti lunta ja riittävän kylmää, jotta talvilajeja voi harrastaa.”

Laaja matkustelu ympäri Suomea ei nyt ole koronariskin kannalta hyvä idea. Ulkomaille lähtö on hänen mukaansa ”ehdottomasti liian iso riski”.

”Viime vuoden kokemukset osoittavat, että kun laajalta alueelta keräännytään yhteen paikkaan ja sitten taas hajaannutaan, niin riski epidemian leviämiseen on suuri. Uusi, ilmeisesti herkemmin tarttuva virusmuunnos tekee tästä entistäkin riskialttiimpaa”, Salminen sanoo.

Hän huomauttaa, että koronapandemian kannalta tilanne on samankaltainen koko Suomessa. Vaikka alueiden välillä on eroa ilmaantuvuudessa, on selvää, että tartuntariski on kaikkialla.

Keski-Suomessa talvilomaa vietetään viikolla 9 ja Pohjois-Suomessa viikolla 10. Salminen vastaa neljään hiihtolomaa koskevaan kysymykseen:

1. Voiko Lappiin tai laskettelukeskukseen lähteä, jos matkustaa omalla autolla ja pysyy omissa porukoissa?

”Jos matkustaa, niin mieluiten lähipiirin kanssa. Jos pysyy pienessä porukassa ja harrastaa ulkona talvilajeja, niin koronatartunnan riski on pieni.

Sen sijaan nyt ei tosiaankaan ole oikea aika kerätä isoa kaverijoukkoa ja lähteä hiihtokeskukseen juhlimaan.”

2. Voiko laskettelukeskuksessa kuitenkin käydä syömässä ravintolassa?

”Totta kai ihmisten pitää syödä. Omaa järkeä voi käyttää. Jos ravintola on täynnä, niin kannattaa mennä sinne vähän myöhemmin. Jos omassa majapaikassa on mahdollisuus tehdä ruokaa, riskit ovat pienempiä.”

3. Ovatko kylpylät tai yhteissaunat vaarallisia tartunnan leviämisen kannalta?

”Koronaviruksen tarttumisesta saunassa ei ole juurikaan tutkittua tietoa. Vedessä pulikointiin ei tiedetä liittyvän kovin suuria riskejä. Uimahallien ja kylpylöiden vesissä on kemikaaleja, jotka tehoavat myös koronavirukseen. Suuremmat riskit liittyvät varmasti siihen, jos tilat ovat kovin täynnä ihmisiä. Sellaisiin tiloihin ei kannata hakeutua.”

Lisäkysymyksenä on vielä tiedusteltava, miten aiot itse viettää hiihtolomaa?

”Pidin lomaa joulun ja uudenvuoden tienoilla pienissä piireissä. Kävin Kuopiossa, ja yövyin mökillä. Nyt on muiden vuoro lomailla.”