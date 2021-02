FFP2-maskit eivät Suomessa riitä kaikille, sanoo Työterveyslaitoksen asiantuntija.

Suomessa valtioneuvosto käsittelee tällä viikolla kantaansa kansalliseen maskisuositukseen.

Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) luovuttivat maskiselvityksensä sosiaali- ja terveysministeriöön viime viikon lopulla. Selvitystä perustellaan sillä, että Keski-Euroopassa on joissakin maissa annettu suosituksia ja määräyksiä nykyistä tehokkaampien maskien käytöstä. Varsinaisen suosituksen Suomessa antaa THL, jonka se laatii ministeriön ohjeiden perusteella.

Erityisesti puhutaan nyt FFP2-standardin mukaisista hengityksensuojaimista, jotka suojaavat muita kasvomaskityyppejä paremmin myös kantajaansa. FFP-standardoidulla maskilla tarkoitetaan puolikasvomaskia, joka suojaa kantajaansa ilmassa leijuvilta aerosoleilta toisin kuin suu-nenäsuojaimet ja kangasmaskit. FFP-suojaimen on tarkoitus istua kasvoilla täysin tiiviisti ja tärkein ero niin sanottuun lappumaskiin on, että sivuvuoto on erittäin paljon pienempi. Maski peittää siis nenän ja suun seudun kuin kuonokoppa.

Esimerkiksi Saksan kaupoissa ja joukkoliikenteessä täytyy nyt käyttää sairaalatason suu-nenäsuojaimia eli niin sanottuja kirurginmaskeja tai KN95-, N95- tai FFP2-suojaimia. Kankainen kasvomaski ei enää riitä, vaan maskin tulee olla kangasmaskia tehokkaampi. KN95- ja N95-suojaimet ovat kiinalainen ja amerikkalainen versio eurooppalaisesta FFP2:sta.

Sosiaali- ja terveysministeriö antoi Työterveyslaitokselle tehtäväksi selvittää, olisiko FFP-luokan suojaimet syytä ottaa laajempaan käyttöön myös Suomessa ja Työterveyslaitos julkaisi aiheesta tiedotteen tiistaina. Sen mukaan Suomessa ei ole syytä FFP-luokan suojainten laajempaan käyttöön.

”Arjen käyttöön riittää kirurginen maski, eikä FFP2-tason hengityksensuojaimia tarvitse ottaa laajempaan käyttöön Suomessa”, sanoo Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula tiedotteessa.

SWS Medicaren tehdas toimii Saksassa.­

Mikä on FFP-suojain?

”FFP-suojain eli suodattava puolinaamari on henkilönsuojain, joka suojaa hengityselimiä ilmassa leijuvilta nesteiltä tai hiukkasilta eli aerosoleilta”, kertoo vanhempi asiantuntija Erja Mäkelä Työterveyslaitoksesta.

”Suu-nenäsuojain ei suojaa aerosoleilta, vaan hyvin pieniltä ja isommiltakin pisaroilta.”

FFP2-maski suojaa käyttäjäänsä esimerkiksi ilmassa leijuvilta pieniltä viruspartikkeleilta. Sitä tulee käyttää, jos työssään altistuu haitallisille määrille vaikkapa kivipölyä, hiekkapölyä, kovapuupölyä tai raskasmetallihiukkasia. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi moni kaivoksissa tehtävä työ, hiekan lastaaminen, parketin hionta tai jos tehdään työtä tilassa, jossa on hitsattu.

Myös lyhytaikaisissa kosteusvauriotarkastuksissa, eläinpölylle altistumisessa tai vaikkapa veneen pohjan kuivahionnassa suositellaan usein FFP2-maskin käyttöä. Osa ilman epäpuhtauksista on syöpävaarallisia tai allergioita aiheuttavia, eikä töitä saa työturvallisuusohjeiden mukaan tehdä ilman kunnollista henkilönsuojainta, jos haitallisia aerosoleja on niin paljon, että ne voivat aiheuttaa terveyshaittoja.

FFP2-standardin maskin käyttö suojaa tehokkaasti myös koronavirustartunnalta, mutta Mäkelä ei silti suosittele, että kaikki suomalaiset ottaisivat sen käyttöön.

” Jos FFP2-suojaimia käytettäisiin yleisesti, ne eivät riittäisi koronavirusta vastaan kaikkien käytössä”, Mäkelä sanoo.

Hänen mukaansa FFP2-maskien tuotanto Suomessa ei ole riittävä siihen, että kaikki ottaisivat ne käyttöön. Jos kaikki käyttäisivät FFP2-maskeja kauppareissuilla ja julkisissa liikennevälineissä ja vaihtaisivat ne hygieniasyistä käytön jälkeen aina uuteen, ne loppuisivat eikä niitä Mäkelän mukaan riittäisi niille, jotka FFP2-maskeja todella tarvitsevat.

”Ulkomaista tuotantoa saadaan nyt rajoitetusti”, Mäkelä kertoo.

Tavallisen kansalaisen ei ole nyt Mäkelän mukaan syytä vaihtaa kaikkia käyttämiään maskeja FFP2-maskeiksi, etteivät ne lopu. Niitä voi kuitenkin harkinnan mukaan käyttää suuremman riskin tilanteissa, kuten esimerkiksi pitkillä junamatkoilla, joissa vietetään pitkiä aikoja samassa sisätilassa muiden kanssa.

Suu-nenäsuojaimilla on todettu olevan suojaava vaikutus, kun niitä käytetään oikein, joten FFP2-maskien sijasta tulisi julkisissa tiloissa käyttää niitä. Lääketieteen asiantuntijoiden mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaroiden välityksellä.

” FFP2-maski ei istu ollenkaan ihmiselle, jolla on parta.

Lisäksi FFP2-luokan hengityksensuojain suojaa Mäkelän mukaan aerosoleilta vain, jos se istuu kasvoille hyvin eikä reunan ja ihon väliin jää ilma-aukkoja.

”Pitäisi löytää jokaiselle täydellisesti sopiva suojain ja käytön pitäisi olla hygieniaohjeiden mukaista”, Mäkelä sanoo.

”Suojaimia kuluisi huomattavat määrät, jos kaikki käyttäisivät niitä oikein hygieniaohjeiden mukaan.”

Hygieniakäytännöissä on monella maskinkäyttäjällä parantamisen varaa. Lisäksi FFP2-maski ei istu esimerkiksi ollenkaan riittävän tiiviisti ihmiselle, jolla on parta, koska partaa jää maskin reunan alle.

Työssä, jossa hengityksensuojain on välttämätön, voi työnantaja tarjota parrakkaalle työntekijälle puhallinsuojainta, jossa on huppu tai kypärä. Tartuntatauteja vastaan käytettäessä sellainen suojain on vaikea puhdistaa hyvin käyttöjen välissä.

Apteekissa FFP2-maskin hinta on kolmesta neljään euroa kappale, mutta tilaamalla ison pakkauksen jostakin verkkokaupasta voi kappalehinta jäädä alhaisemmaksi.

FFP-maskeja ei voi itse pestä, vaan ne ovat kertakäyttöisiä. Mäkelän mielestä investointi FFP2:n maskiin olisi yksityiskäytössä monen kohdalla ihan turha, sillä tartuntavaaraa voi vähentää riittävästi myös suu-nenäsuojaimella, jos samaan aikaan huolehtii turvaväleistä.

”Eivätkä kaikki näitä FFP-maskeja pystyisi ostamaan riittävää määrää. Ne ovat kalliimpia kuin suu-nenäsuojaimet”, Mäkelä sanoo.

Jos työnantaja velvoittaa käyttämään FFP2-suojainta tai muuta maskia, työntekijän on sitä käytettävä. Työnantaja päättää asian riskinarvionsa perusteella. Yleensä tavanomaisemmat suu-nenäsuojukset Mäkelän mukaan riittävät, jos niitä käytetään aina, kun kohdataan muita kuin oman talouden väkeä. Tartuntariski on otettava töissä huomioon myös tauoilla, ruokailtaessa ja pukukaapilla.

”Samalla noudatetaan turvavälejä, ollaan mahdollisuuksien mukaan etätöissä eikä lähdetä yhteisiin juhliin tai harrastuksiin”, Mäkelä ohjeistaa.

Suu-nenäsuojuksen käyttö vähentää tartuntoja todistetusti esimerkiksi sairaalaolosuhteissa, mikä tarkoittaa, että ne suojaavat jonkin verran myös käyttäjäänsä, jos niitä käyttää hygieenisesti ja varsinkin, jos kaikki käyttävät niitä. Kangasmaskin aerosolien suodatusteho on Teknologian tutkimuskeskuksen (Vtt) mukaan hieman kirurgista maskia alhaisempi ja vaihtelee maskikohtaisesti.

Venttiilimaskeja Mäkelä ei tällä hetkellä suosittele ollenkaan koronavirustartuntojen ehkäisyyn, sillä uloshengitysventtiilistä pääsee aerosoleja uloshengitysilmaan.

”Niistä tarvittaisiin lisätutkimuksia, mutta tämänhetkisen tiedon valossa niitä ei voi suositella”, hän sanoo.

Keväällä viranomaiset myös selvittivät, miten hengityksensuojaimia ja muita suojavarusteita voisi laajamittaisesti puhdistaa. Puolustusvoimien johdolla tehdyn hankkeen lopputulos oli, että puhdistus tulisi kalliimmaksi kuin uusien tuottaminen.

Mäkelä muistuttaa, että verkkokaupoissa voi olla kaupan myös väärennettyjä FFP2-maskeja, joiden teho hengityksensuojaimina ei välttämättä ole luvatunlainen.

Stardardin mukaisessa FFP2-maskissa on aina käyttöohjeet sekä suomeksi että ruotsiksi. Oleellinen tieto on myös CE-merkintä, jonka perästä tulisi löytyä nelinumeroinen luku. Se on suojaimen laatua valvovan ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.