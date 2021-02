Sport selvitti, mistä karvasuksissa on oikein kyse ja miksi ne ovat niin suositut juuri nyt.­

Lumitalvi sai ihmiset rynnimään suksikaupoille. Karva- eli skinisukset ovat ylitse muiden niiden helppouden takia, mutta nekään eivät sovi kaikille.

Lumitalvi hemmottelee pitkästä aikaa suomalaisia myös Keski- ja Etelä-Suomessa, mikä on saanut ihmiset rynnimään sankoin joukoin suksikaupoille.

Selvää on, että hiihto on välineurheilua siinä missä moni muukin urheilulaji. Kun tarkastellaan harrastehiihtäjille suunnattuja suksija, eräs suksityyppi on päihittänyt suosiollaan kaikki muut sukset.