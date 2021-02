Cosmopolitanin kannesta noussut somemyräkkä osoittaa, että kehopositiivisuus ymmärretään edelleen väärin, kirjoittaa kolumnissaan Pinja Päivänen.

This is healthy, tämä on tervettä. Nämä sanat brittien Cosmopolitanin tammikuun 2021 numeron kannessa aiheuttivat somemyräkän. Syynä oli se, että niiden vieressä oli pluskokoinen kehopositiivisuusaktivisti Callie Thorpe.

Kuvan ja tekstin yhdistelmä kuohutti Suomessa asti. Jälleen kerran kohkattiin ylipainon terveysvaikutuksista ja siitä, miten kehopositiivisuus aiheuttaa kustannuksia kansantaloudelle.

Cosmopolitan-keskustelun velloessa Ilta-Sanomat julkaisi Martina Aitolehden haastattelun, jossa hän sanoo haluavansa kannustaa ylipainoisia ihmisiä laihduttamaan myönteisen ajatusmaailman kautta.

”Kyllähän fakta kuitenkin on se, että lihavuus on monien sairauksien aiheuttaja. – – Mielestäni se, että sanotaan, että on ok olla lihava, niin se ei ole ok. Tuossa kohtaa kehopositiivisuusviesti on mennyt metsään.”

Samanlaisia puheenvuoroja on esitetty jo niin paljon, että kehopositiivisuuden puolestapuhujat ovat alkaneet kutsua tällaista terveyshaittoihin keskittyvää kommentointia huolitrollaamiseksi.

Moni varmasti pohtii, miksi päällisin puolin asialliselta tuntuvaa kritiikkiä kutsutaan trollaamiseksi. Kyse on siitä, että ainainen terveysriskien esiin nostaminen lihavuuden kohdalla tuntuu kaksinaismoralistiselta.

” Kun hoikat parikymppiset kiskovat kolme viikkoa viinaa Temptation Islandissa, juuri kukaan ei ole huolissaan siitä, millaisia kustannuksia yhteiskunnalle aiheutuu tällaisen elämäntavan ihannoinnista.

Olemme viime vuosikymmeninä oppineet ajattelemaan lihavuutta kalliiksi käyvänä kansanterveyden taakkana ja yksilön itsekurin puutteena. Monen muun terveyskäyttäytymisen osa-alueen kohdalla ilmapiiri ei ole samanlainen.

Ylipainon terveysriskejä korostava puhe ei useinkaan ole aitoa huolta.

Terveyteen vetoaminen on pikemminkin huoleksi ja perustelluksi argumentiksi naamioitunut tapa ylläpitää vallitsevaa normia, jonka mukaan hoikat kehot ovat tavoiteltavia ja ihanteellisia, kun taas ylipaino on itseaiheutettua, häpeällistä ja sitä on kaikin keinoin pyrittävä välttämään.

Kehopositiivisuuden kritiikki sisältää taustaoletuksen, että kaikkien ylipainoisten olisi parempi laihduttaa. Terveysriskien korostajat ehkä luulevat tekevänsä palveluksen, mutta todellisuudessa puhe on hyödytöntä tai pikemminkin jopa haitallista.

” Häpeä ja viha omaa kehoa kohtaan voi olla valtava. Onko se hyvä perusta terveydestä huolehtimiselle?

Kenenkään ylipaino ei johdu siitä, että faktat ylipainon terveyshaitoista olisivat menneet ohi.

Moni ylipainoinen on saanut kuunnella terveysriskeistä jankkaamista ja laihdutuskehotuksia pahimmillaan lapsesta asti. Häpeä ja viha omaa kehoa kohtaan voi olla valtava. Onko se hyvä perusta terveydestä huolehtimiselle?

Lisäksi suuri joukko syömisen ja painonhallinnan asiantuntijoita on yhtä mieltä siitä, että laihduttaminen johtaa usein kilojen kertymiseen entisestään.

Jos aidosti oltaisiin huolissaan ylipainoisten terveydestä, kannattaisi pysähtyä kuuntelemaan, mitä kehopositiivisuus niin monelle merkitsee.

Cosmopolitanin kansijutussa yksitoista erikokoista naista kertoi juuri tästä. Moni haastatelluista kertoi, että hoikemmassa kehossa he todellisuudessa voivat huonommin, koska elämä oli häiriintyneen syömisen sekä itseinhon hallitsemaa.

Kehopositiivisuus ei kiellä lihavuuteen liittyviä terveysriskejä, vaan se on ennen kaikkea ihmisoikeusliike. Se pyrkii kaikenlaisten kehojen tasa-arvoiseen kohteluun ja kehorauhaan.

Eli siihen, että kaikki saisivat tulla kohdelluiksi kokonaisina ihmisinä eivätkä pelkkinä kävelevinä kansantalouden kustannuksina.