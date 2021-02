Henkinen väkivalta ilmenee esimerkiksi haukkumisena, ulkonäön arvosteluna, pukeutumisen kontrollointina tai ystävistä eristämisenä, eikä sitä ole aina helppo tunnistaa. Asiantuntijat kertovat, mikä erottaa henkisen väkivallan normaalista riitelemisestä.

Paras vähentää syömistä, olet lihonut taas. Katso nyt, sä et osaa edes tiskikonetta täyttää oikein. Et saa nähdä ystäviäsi, sillä se on pois yhteisestä ajastamme.

Eristämistä, nimittelyä, perusteettomia syytöksiä, ulkonäön ja tekojen jatkuvaa arvostelua sekä fyysisellä väkivallalla uhkailua. Esimerkiksi tätä voi olla parisuhteessa esiintyvä henkinen väkivalta, kertoo aihetta tutkinut sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori ja väkivallantutkija Elina Penttinen.