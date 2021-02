Brittimuunnos on osoittautumassa aiemmin tiedettyä vaarallisemmaksi – Professori kertoo viisi asiaa, jotka korona­viruksen muunnoksista on hyvä ymmärtää

Koronapandemia on tullut vaiheeseen, jossa uusia muunnoksia nousee esille joka puolella maailmaa. ”Niitä on tulossa myös lisää”, Vapalahti ennustaa.

Koronaviruksen uusi brittimuunnos B.1.1.7. on osoittautumassa paitsi helpommin tarttuvaksi, myös vaarallisemmaksi kuin aiemmin levinnyt koronavirus SARS-CoV-2.

Brittimuunnoksesta kertynyt data vahvistaa näkemystä, jonka mukaan se johtaa useammin vakavampiin tautitapauksiin ja myös kuolemaan, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Tulosta ei hänen mukaansa voi kuitenkaan pitää vielä täysin varmana. Muunnosten leviäminen on Vapalahden mukaan huolestuttavaa erityisesti Uudenmaan alueella.

Suomessa oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan todettu tiistaina yhteensä 402 brittimuunnoksen aiheuttamaa tautitapausta. Lisäksi Suomessa on todettu 20 tapausta Etelä-Afrikasta peräisin olevaa virusmuunnosta.

”Olennaista olisi, että ihmiset ehtisivät saada rokotuksen hyvissä ajoin ennen kuin he saavat tartunnan”, Vapalahti sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viime viikolla julkistetun ennusteen mukaan brittimuunnos valtaa elintilan vanhoilta virusmuodoilta toukokuuhun mennessä. Mallissa ei kuitenkaan ole huomioitu rokotusten vaikutusta.

Brittimuunnos on levinnyt ainakin 82 maahan, kertoo The New York Times. Se tarttuu lehden mukaan 35–45 prosenttia helpommin kuin muut Yhdysvalloissa esiintyvät koronavirukset.

Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC on arvioinut, että brittivariantista tulee Amerikassa ensisijainen tartuntojen lähde maaliskuuhun mennessä.

Olli Vapalahti kertoo, mitä koronaviruksen muunnoksista tiedetään nyt:

1. Brittimuunnos on todennäköisesti tappavampi. Tuoreimpien tulosten mukaan brittimutaation B.1.1.7. aiheuttama kuolleisuus olisi 1,5-kertainen verrattuna aiempaan koronavirukseen. ”Yhden ihmisen kohdalla virusmuunnosten riskin ero on kohtuullisen pieni. Koko populaation tasolla kuolleisuuden riskin kasvu kuitenkin näkyy”, Vapalahti sanoo.

Hän huomauttaa kuitenkin, että joidenkin tutkimusten mukaan brittimuunnos ei juuri eroa aiemmin levinneestä virustyypistä.

2. Brittimuunnos tarttuu helpommin. Tutkimusten mukaan brittimuunnos näyttäisi tarttuvan ainakin 1,4 kertaa tehokkaammin kuin aiemmin levinnyt virus. ”Jos virus siirtyy ihmisestä toiseen aina noin viiden vuorokauden välein, kahdessa kuukaudessa tartuntoja olisi teoreettisesti jo 56-kertainen määrä”, Vapalahti sanoo.

Ongelmana on hänen mukaansa se, että mitä tehokkaammin virus leviää, sitä enemmän sairaalahoidot ja kuolemat lisääntyvät, vaikkakin se tapahtuu pienellä viipeellä. ”Tämä lisää kuolemantapauksia huomattavasti enemmän kuin itse tapauskuolleisuuden kasvu.”

3. Muuntovirusta on nenässä enemmän. Sekä brittimuunnokseen että eteläafrikkalaiseen muunnokseen liittyy tutkimusten mukaan piirre, että virusta on ihmisen nenänielussa keskimäärin enemmän.

”Näyttöä alkaa kertyä siitä, että mitä enemmän virusta on, sitä suurempi on riski sille, että tauti on vaikeampi ja ihminen päätyy sairaalahoitoon. Viruksen määrällä on yhteys myös herkempään tarttumiseen, jolloin tauti leviää helpommin – myös riskiryhmiin”, Vapalahti sanoo.

4. Muunnoksia löytyy lisää. Koronapandemia on tullut vaiheeseen, jossa uusia muunnoksia nousee esille joka puolella maailmaa. ”Niitä on tulossa myös lisää”, Vapalahti ennustaa.

Eniten huolta herättävät brittiläinen, eteläafrikkalainen sekä brasilialainen muunnos. Hyvä uutinen on Vapalahden mukaan se, että nyt käytössä olevat rokotteet tehoavat edelleen myös brittimuunnokseen. Eteläafrikkalainen ja todennäköisesti brasilialainenkin pystyvät kuitenkin väistämään immuniteettia eikä esimerkiksi Astra Zenecan rokote tehoa lievää tai kohtalaisen lievää tautia vastaan.

”Eri rokotteilla on kuitenkin ollut tehoa Etelä-Afrikassakin vakavaa tautia vastaan”, Vapalahti sanoo.

The New York Times kertoi sunnuntaina, että uusia muunnoksia on löytynyt Yhdysvalloista peräti seitsemän erilaista. Vapalahden mukaan ne ovat geneettisesti eri linjoja kuin brittiläinen, eteläafrikkalainen ja brasilialainen virus, mutta niissä on samankaltainen mutaatio.

Yhdysvaltalaisten tutkijoiden mukaan niillä näytti olevan sama ikävä ominaisuus kuin brittivariantilla: ne tarttuvat aiempaa herkemmin. Tutkijat päättelivätkin, että uudet muunnokset saattavat antaa virukselle etumatkaa viruksen ja rokotusten välisessä kilpajuoksussa.

Vapalahti ei kuitenkaan halua vielä arvioida uusien muunnosten vaikutusta pandemian etenemiseen.

”Meillä ei ole vielä tietoa, miten nämä uudet muutokset vaikuttavat taudinkuvaan vai vaikuttavatko mitenkään. Huono uutinen olisi, jos jokin näistäkin väistäisi immuniteettia. Sitä mahdollisuutta ei voida sulkea pois, vaikka näyttöä sellaisesta ei ole saatu”, Vapalahti sanoo.

5. Kaikki muunnokset eivät leviä. Mitä enemmän virusnäytteitä sekvensoidaan, sitä enemmän uusia muunnoksia nousee esiin.

Yksi niistä on Suomestakin löytynyt muunnos B.1.525, jota on aiemmin havaittu joitakin harvoja tapauksia esimerkiksi Englannissa, Nigeriassa, Yhdysvalloissa, Ranskassa, Kanadassa, Ghanassa, Japanissa ja Jordaniassa. Vapalahden mukaan on syytä olettaa, että tähän muunnokseen liittyy kyky väistää immuniteettia. Se ei kuitenkaan ole suuri uhka niin kauan kuin tartuntamäärät pysyvät pieninä.

”Tämäkin esimerkki osoittaa, että matkustavat ihmiset kuljettavat viruskantoja maasta toiseen. Aina ne eivät välttämättä leviä kyseisessä maassa. Koska näitäkin Suomessa näyttää olevan, on hyvä tätäkin seurata”, Vapalahti sanoo.