Hyvinvointi | Elämä

Mitä tapahtui isän isoisälle?

Sanni Satuvuori halusi teini-ikäisenä selvittää, mitä hämärissä oloissa kuolleelle isän isoisälle oli tapahtunut. Siitä lähtien Satuvuori on ollut intohimoinen sukututkimuksen harrastaja, ja niin on moni muukin suomalainen. Miksi meillä on tarve saada tietää mistä me tulemme?

Sanni Satuvuoren mielestä sukututkimus lisää ymmärrystä menneisyyttä ja nykyisyyttä kohtaan: ”Maailma ei ole mustavalkoinen.”­