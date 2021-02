Virtsaamisongelmat eivät ole osa normaalia ikääntymistä, vaan ne pitäisi aina tutkia ja hoitaa, sanoo asiantuntija. Virtsarakon syövässä tupakka on merkittävin riskitekijä.

Vihreiden entinen kansanedustaja Jyrki Kasvi kertoi tammikuun lopussa ilmestyneessä Uuden Suomen blogissaan siirtyvänsä saattohoitoon. Hän on sairastanut virtsarakon syöpää, joka diagnosoitiin vuonna 2003. Myös Helsingin Sanomat uutisoi aiheesta.

Kasvilta on vuosien kuluessa jouduttu poistamaan virtsarakko, perna ja molemmat munuaiset. Kotihemodialyysihoidon turvin Kasvi on pystynyt jatkamaan elämäänsä, kunnes maksaan ilmestyi etäpesäkkeitä. Niihin eivät Kasvin mukaan ole tehonneet edes tehokkaimmat sytostaatit.

Virtsarakon syöpään sairastuu vuosittain reilu tuhat suomalaista, joista valtaosa on miehiä.

Miehillä rakkosyöpä on neljänneksi yleisin syöpäsairaus. Suomessa sairauteen kuolee vuosittain noin 350 ihmistä.

Tupakointi on virtsarakon syövän suurin altistava tekijä.

”Tupakassa on paljon aineita, jotka poistuvat virtsan mukana. Aineet ärsyttävät rakon seinämää”, kertoo urologian erikoislääkäri Riikka Järvinen Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus).

Järvisen mukaan tupakoinnin määrällä on kuitenkin merkitystä, eli jos polttaa paljon ja pitkään, se aiheuttaa enemmän rakkosyöpää kuin että jos polttaa vähemmän ja vain silloin tällöin. Myös tupakoinnin lopettamisella on merkitystä: lopettaminen palauttaa riskiä, ei ihan nollatasolle, mutta tilanne paranee pikkuhiljaa eli riski pienenee.

Aiemmin myös työskentely petrokemian teollisuudessa ja kaivosteollisuudessa aiheutti jonkin verran virtsarakon syöpää, mutta näiden työpaikkojen altistavat tekijät ovat työterveyshuollon kehittymisen ansiosta vähentyneet.

Virtsarakon syöpään sairastutaan keskimäärin 74-vuotiaana. Koska väestö ikääntyy, virtsarakon syövän määrä kasvaa.

Koska naisten osuus myös tupakoitsijoiden keskuudessa alkoi jossakin vaiheessa kymmeniä vuosia sitten kasvaa, on naisten rakkosyöpien määräkin ollut hienoisessa kasvussa. Järvinen kertoo, että on myös arveltu, että koska miesten virtsarakko tyhjenee huonommin kuin naisilla, on mahdollisia kasvainsoluja sisältävä virtsa miehillä pidempään rakossa.

Nähtäväksi jää, vaikuttaako nykyinen nuorten ikäluokkien tupakoinnin väheneminen myös virtsarakon syövän määrään.

” Rakkosyövän oireet ovat osittain samoja kuin virtsatietulehduksessa.

Virtsarakonsyövän ensioireena on lähes aina se, että virtsatessa pöntön pohjalle tulee verta.

”Silloin pitäisi aina hakeutua lääkäriin, vaikka verta ei tulisi joka vessakäynnillä”, Järvinen sanoo.

Kasvain rakossa on haurasta kudosta, josta voi tihkua verta virtsaan ja välillä veren tulo voi loppua. Joskus virtsarakon syöpä oireilee virtsaamiseen liittyvinä ärsytysoireina tai kipuna lantion pohjassa.

Perusterveydenhuollossa tehdyn virtakokeen ja muiden mahdollisten tutkimusten perusteella osataan jo sanoa, tarvitaanko lähete erikoissairaanhoitoon.

”Pienellä osalla näkyy vain virtsakokeessa verta tai punasoluja”, Järvinen sanoo.

Rakkosyövän oireet ovat osittain samoja kuin virtsatietulehduksessa: virtsaamiseen liittyviä ärsytysoireita, kuten kirvelyä, tiheävirtsaisuutta ja virtsapakon tunnetta.

On erittäin tärkeää, että virtsarakon syöpä löydetään siinä vaiheessa, kun se ei ole vielä levinnyt lihakseen vaan on pinnallinen eikä ole luikerrellut virtsarakon seinämän sisään. Pinnallinen rakkosyöpä ei juurikaan vaikuta elämänlaatuun eikä pinnallisena pysyessään lyhennä elinajan ennustetta. Noin 70 prosenttia rakkosyövistä löydetään tässä vaiheessa.

”Pinnallinen rakkosyöpä ei ole kovin ärhäkkä ja sitä voi seurata kasvaimen poiston jälkeen, mutta jos se alkaa kasvattaa lonkeroita syvemmälle lihakseen seinämään, syövän ärhäkkyys kasvaa ja lisähoitoja tarvitaan”, Järvinen sanoo.

Pinnallista rakkosyöpää seurataan tähystämällä ja pinnallisia kasvainmuutoksia poistetaan höyläämällä. Pinnallinen virtsarakon syöpä ei vielä leviä muualle elimistöön. Höyläämisen lisäksi sitä hoidetaan tarvittaessa erilaisilla lääkehuuhteluhoidoilla.

Järvisen mukaan virtsarakon syövän hoito on yksi kalleimmista syövistä potilasta kohti, koska siinä potilaille tehdään paljon pieniä toimenpiteitä ja sairautta seurataan vuosia. Riskiluokituksesta riippuen noin 30–80 prosentilla potilaista syöpä ensimmäisten hoitojen jälkeen uusiutuu pinnallisena ja 1–45 prosentilla tauti etenee levinneeksi syöväksi.

”Levinnyt virtsarakon syöpä on haastava sairaus. Se on usein nopeakasvuinen ja aggressiivinen ja koska potilaat saattavat olla iäkkäitä, heillä voi olla muita sairauksia, jotka rajoittavat lääkehoidon toteuttamista”, sanoo osastonylilääkäri, Petteri Hervonen Husin Uro-onkologisesta poliklinikasta.

Hän muistuttaa, ettei rakkosyöpä näy miehillä verikokeissa, kuten vaikkapa eturauhassyövän mahdollisuudesta kielivä PSA-arvo. Hervosen mukaan kaikki ikääntyessä lisääntyvät virtsaamisvaivat pitäisi tutkia.

”Virtsaamisongelmat eivät ole osa normaalia ikääntymistä vaan ne pitäisi aina tutkia ja hoitaa”, Hervonen sanoo.

Hänen mukaansa osa vanhemmista potilaista suhtautuu edelleen alapäävaivoihin häveliäästi, jolloin hoito voi turhaan viivästyä.

Jos rakkohuuhteluhoidot ja höylääminen eivät enää auta, virtsarakko voidaan poistaa. Virtsarakko on varasto, jossa virtsa odottaa tyhjennystä. Munuaisissa syntyvä virtsa voidaan virtsarakon sijasta ohjata vatsan päällä olevaan avannepussiin tai suolesta voidaan rakentaa uusi säiliö virtsan varastointia varten.

Virtsarakon syöpä voi levitä esimerkiksi maksaan, keuhkoihin tai luustoon. Silloin syöpää hoidetaan sädehoidolla, solunsalpaajahoidoilla ja erilaisilla yhdistelmähoidoilla. Uusimmat rakkosyövän hoidossa käytettäviä lääkkeitä ovat immunologiset lääkehoidot, jotka säätelevät elimistön omaa puolustuskykyä.

”Immunologisia lääkkeitä tutkitaan kiivaasti monien syöpien hoidossa ja niitä käytetään jo monin paikoin levinnyttä rakkosyöpää sairastavien hoidossa”, Hervonen sanoo.

Jyrki Kasvi kertoo blogissaan yhdestä virtsarakon levinneisiin syöpiin löydetystä lupaavasta lääkeaineesta, enfortumab vedotin, jolle EU:n lääkevirasto ei ole vielä myöntänyt myyntilupaa. Kyse on eräänlaisesta vasta-aineen ja sytostaatin yhdistelmähoidosta.

”Lääke vaikuttaa lupaavalta, mutta sen teho ja turvallisuus levinneen virtsarakon syövän ensilinjan hoidossa on vielä osoitettava”, Hervonen sanoo.