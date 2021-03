”Unen ja ahdistuneisuuden vaikutukset toisiinsa menevät limittäin: Ahdistunut nukkuu huonommin ja toisaalta huonosti nukkuva ahdistuu helpommin”, professori Markku Partinen kuvaa.

Koronapandemia on lisännyt kaikenlaisten unihäiriöiden määrää, kertoo laaja kansainvälinen tutkimus.

”Jo tutkimuksen ensimmäinen vaihe osoitti, että väsymys, uupumus ja uneliaisuus ovat lisääntyneet niin Suomessa kuin muissakin länsimaissa”, kertoo hankkeen vetäjä, professori Markku Partinen.

”Tämä johtuu osin virusinfektiosta itsestään, mutta myös covid-19-taudin ehkäisemiseen tähtäävät erityistoimet ja etätyöt selittävät niistä merkittävän osan”, Partinen sanoo.

Tasapainoilu pandemian ehkäisemisen ja ihmisten hyvinvoinnin välillä onkin Partisen mukaan vaikeaa. Hallitus julisti vastikään maahan poikkeusolot, ja myös ulkonaliikkumiskieltoa on väläytetty.

”Jotkut kysyvät, kannattaako kaikkea sulkea. Kysymys on aiheellinen, sillä eristys aiheuttaa ihmisten hyvinvoinnille merkittäviä haittoja. Mutta haittojahan tulee myös covid-19-taudista”, Partinen pohtii.

Koronapandemian ja unihäiriöiden yhteyttä kartoittavaan kansainväliseen ICOSS-tutkimushankkeeseen osallistui 14 maata.

Vastaajille esitettiin internetissä kysymyksiä muun muassa unettomuudesta, vuorokausirytmistä, väsymyksestä, uupumuksesta sekä eristäytymisen että mahdollisen covid-19-taudin vaikutuksista.

Kysely toteutettiin kesä–elokuussa 2020 ja siihen osallistui vähintään tuhat vastaajaa kustakin maasta.

Suomessa otos oli 26 000 yli 18-vuotiasta. Kyselyn kaikkiin oleellisiin kysymyksiin vastasi 16 000 ihmistä.

Tulokset kertovat myös hyviä uutisia: Pandemian aikana tehty etätyö näyttää tasanneen arkiaamujen ja vapaapäivien välistä eroa ihmisten unirytmissä.

”Niin sanottu sosiaalinen aikaerorasitus näyttää keskimäärin vähentyneen, koska etätyötä tekevät pystyvät nukkumaan aamulla pidempään”, Partinen sanoo.

Sosiaalinen aikaerorasitus tarkoittaa sitä, että arjen sanelema rytmi on erilainen kuin ihmisen elimistön sisäinen rytmi. Se ilmenee esimerkiksi niin, että ihminen, joka joutuu arkiaamuisin heräämään kello 7, nukkuu viikonloppuisin kello 10:een.

Partisen mukaan ei ole hyvä asia, jos elimistön sisäinen rytmi ja sosiaalinen rytmi ovat jatkuvasti ristiriidassa. ”Sosiaalinen aikaerorasitus heijastuu muun muassa sairastuvuuteen”, Partinen sanoo.

Valtaosaltaan pandemian vaikutukset uneen ja nukkumiseen ovat kuitenkin olleet kielteisiä. Partinen arvioi yhdeksi syyksi sen, että pandemia on lisännyt omaan talouteen liittyviä huolia, mikä on lisännyt ahdistuneisuutta.

”Kuten tutkimuksista tiedetään, unen ja ahdistuneisuuden vaikutukset toisiinsa menevät limittäin: Ahdistunut nukkuu huonommin ja toisaalta huonosti nukkuva ahdistuu helpommin”, Partinen kuvaa.

Toinen syy hyvinvoinnin heikentymiseen ja unihäiriöiden lisääntymiseen voi Partisen mukaan olla se, että eristäytyminen on vähentänyt sosiaalisia kontakteja ja lisännyt yksinäisyyttä.

Kolmas syy väsymyksen lisääntymiseen voi olla Partisen mukaan se, että pandemia on vaikuttanut ihmisten liikkumiseen. ”Liikunnalla on monien tutkimusten mukaan suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille. Pandemian aikana liikunnan harrastaminen on osalla lisääntynyt, mutta suurella osalla se on vähentynyt.”

Pandemian vaikutukset hyvinvointiin näyttäisivät jossain määrin olevan yhteydessä asuinpaikkaan. ”Maaseudulla asuvien ihmisten unen laatu on tutkimuksen mukaan parempi ja riski sairastua pienempi”, Partinen sanoo.

Suomessa tilanne on Partisen mukaan kutakuinkin samanlainen kuin muissa länsimaissa. ”Maiden välisistä eroista saamme lisää tietoa, kun tutkimuksen kakkosvaihe käynnistynee noin kuukauden sisällä”, Partinen kertoo.

Kansainvälisessä tutkimushankkeessa ovat mukana Suomen lisäksi Brasilia, Kiina (Wuhanin seutu), Hong Kong, Britannia, Italia, Itävalta, Japani, Kanada, Kiina, Norja, Puola, Ranska ja Ruotsi.