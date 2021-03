Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija miettii, miten auttaa kumppania, joka murehtii kaikkea mahdollista.

Tilaajille

Kumppanini on jatkuvasti ongelmissa. Hänellä on koko ajan jokin ongelma elämässään, jota on pohdittava ja ratkottava ja murehdittava. Mikäli ongelmia ei ole ja asiat ovat hyvin, tulee ottaa muiden huolet kannettavaksi – ja hukkua tämän murhetaakan alle. Samalla kuitenkin asiat, joille voisi tehdä jotain, jäävät tekemättä. Jos yritän keksiä meille iloista yhteistä tekemistä tai tapahtuu jotain positiivista, hän löytää aina jonkin negatiivisen puolen, johon tarttua. Me läheiset olemme koettaneet ottaa asian puheeksi hänen kanssaan. Kumppanini on silloin suuttunut suuresti moneksi viikoksi tai alkanut syyttelemään huomauttajaa. Kuinka tämän voisi ottaa puheeksi?