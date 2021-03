Rokotuksen saanut voi levittää koronavirusta eteenpäin, vaikka olisi itse oireeton – rokotetut eivät voi palata normaaliin elämään, näin nyt on syytä toimia

Rokotettujen tulee toistaiseksi noudattaa samoja sääntöjä kuin kaikkien muidenkin, sanoo THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek.

Koronarokotuksen saaneita ihmisiä on Suomessa päivä päivältä enemmän. Rokotettuja on jo lähes puoli miljoonaa eli 11 prosenttia aikuisväestöstä on saanut rokotuksen.

Miten heidän tulisi suhtautua voimassa oleviin rajoituksiin?

”Voivatko rokotetut hillua keskuudessamme huolettomasti kuin koko tautia ei olisi olemassakaan?” kysyi eräs Helsingin Sanomien lukija sähköpostiviestissään.

Hanna Nohynek­

”Eivät voi”, vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri ja Kansallisen rokotus­asiantuntijaryhmän sihteeri Hanna Nohynek.

Rokotettujen tulee toistaiseksi noudattaa samoja sääntöjä kuin kaikkien muidenkin silloin, kun he ovat tekemisissä rokottamattomien kanssa: käyttää maskia, pitää turvavälit sekä noudattaa käsi- ja yskimishygieniaa.

Myös karanteeni­ohjeista on Nohynekin mukaan syytä pitää kiinni, jos on saanut vasta yhden rokote­annoksen.

Mikäli kertaalleen rokotettu altistuu korona­virustartunnalle, hänen tulisi pysyä karanteenissa kahden viikon ajan.

”Tämä on erityisen tärkeätä silloin, jos hän on altistunut muuntuneelle virukselle”, Nohynek huomauttaa.

Jos on saanut kaksi rokoteannosta ja altistuu koronavirustartunnalle seitsemän vuorokauden jälkeen toisesta annoksesta, karanteenia ei tarvita.

”Näitä ohjeita tarkennetaan sitä mukaa, kun uutta tietoa tulee”, Nohynek sanoo.

Miksi rokotettujen täytyy edelleen pitää kiinni turvaohjeista?

”Siksi, että rokotus ei anna täydellistä suojaa virusinfektiolta”, Nohynek sanoo.

Se ei tarkoita, että rokotteet eivät olisi tehokkaita. Nohynekin mukaan kaikki koronarokotteet ehkäisevät erittäin tehokkaasti sairastumista koronaviruksen vakavaan tautimuotoon, minkä lisäksi rokote vähentää sekä lieväoireisia että oireettomia koronavirusinfektioita.

”Jos on huono tuuri, rokotettu voi kuitenkin edelleen saada tartunnan ja siirtää virusta eteenpäin, vaikka hän olisi itse oireeton. Riski taudin tartuttamiseen on siis edelleen olemassa.”

Se on todettu myös rokotteiden tehoa mittaavissa tutkimuksissa.

Nohynek viittaa kahteen tutkimukseen: Ensimmäisessä rokotetuilta otettiin nenä- nielunäytteet joka toinen viikko. Tutkijat havaitsivat, että rokotettu voi kantaa virusta, vaikka hän olisi itse oireeton. Toisessa tutkijat mittasivat rokotetuilta virusmääriä ja totesivat niiden olevan nelinkertaisesti pienemmät kuin niillä, joita ei ollut rokotettu.

Rokotuksista ei Nohynekin mukaan ylipäätään ole vielä saatu riittävästi systemaattisesti tutkittua tietoa, jotta niiden vaikutuksista tartuntaketjuihin voitaisiin olla täysin varmoja.

”Britannian kokemuksesta tiedämme sen, että nyt käytössä olevat rokotteet suojaavat hyvin viruksen brittimuunnokselta”, Nohynek toteaa.

Liikkeellä on kuitenkin myös muita virusmuunnoksia, joista odotetaan jatkuvasti lisää tietoa. Kysymyksiä on paljon: tuleeko uusia muunnoksia Suomeen, miten ne tarttuvat, millaisen taudin ne aiheuttavat, miten hyvin rokotteet niiltä suojaavat.

”Viruksella on juuri nyt vahva ote Suomesta”, Nohynek toteaa.

Siksi kaikenlaiseen kanssakäymiseen liittyvät riskit pitää aina punnita tarkasti. Kun rokotetut ovat tekemisissä rokottamattomien kanssa, kannattaa pohtia joka kerta erikseen, miten suurella todennäköisyydellä kukin on voinut altistua virukselle ja onko mahdollista tartuttaa virusta muihin.

”Turhia riskejä ei pidä ottaa”, Nohynek sanoo.

Rokotus merkitsee silti valtavaa helpotusta ainakin iäkkäille, riskiryhmille ja heidän läheisilleen.

”He voivat hyvillä mielin ryhtyä elämään niin kuin muutkin aikuiset. Kotiin ei tarvitse enää linnoittautua: voi käydä kaupassa ja apteekissa ja tavata läheisiä pienessä piirissä, kunhan noudattaa suojausohjeita.”

Mitä rokotuksista tiedetään?

Koronavirusrokote alkaa ehkäistä virustartuntaa heti kun se on annettu. Täyden suojan kehittyminen kestää kuitenkin jonkin aikaa. Vahvimmilleen se on kehittynyt noin kolmen viikon päästä rokotuksesta. Toinen rokotus vahvistaa suojaa vielä lisää ja mahdollistaa sen, että suoja kestää pitkään.

Tällä hetkellä Suomessa on rokotettu iäkkäimpiä, suurimmassa vakavan koronataudin riskissä olevia sekä terveydenhuollon henkilökuntaa valikoidusti. Kahdesti rokotettuja on Suomessa nyt noin 85 000 ja ensimmäisen rokotuksen saaneita puoli miljoonaa.

Yli 70-vuotiaat saadaan näillä näkymin rokotettua huhtikuun puoliväliin mennessä.

Vanhukset ovat olleet eristyksissä ja vuoden ajan. Milloin senioreiden harrastukset ja esimerkiksi kotona asuvien ikäihmisten päivätoiminta voidaan käynnistää turvallisesti?

Suomessa ei Nohynekin mukaan ole juuri nyt syytä ryhtyä purkamaan varotoimia, kun epidemia leviää.

”Otamme aikalisän tämän lockdown-jakson (sulkutilan) aikana. Sen jälkeen on ajankohtaista yhdessä sopia, miten vähitellen voidaan turvallisesti käynnistää päivätoimintoja ja muuta olemista rokotettujen keskuudessa heidän kohdatessaan toisiaan tai muita tärkeitä elämänpiirinsä ihmisiä. Vaikka osa heistä on rokotettu, osaa ei ole vielä pitkään aikaan”, Nohynek sanoo.

The New York Times otsikoi, että rokotetut voivat nyt ryhtyä tapaamaan toisiaan ilman maskeja ja turvavälejä. Miksi Suomen linja on tiukempi?

Suomessa epidemia on lähes koko maassa leviämisvaiheessa ja virusmuunnokset tekevät tuloaan. Haluamme olla varmoja siitä, että tilannetta ei pahenneta ennenaikaisella ohjeiden höllentämisellä”, Nohynek perustelee.

Yhdysvaltojen tartuntatautivirasto antoi maanantaina tarkkoja ohjeita siitä miten rokotetut voivat vähitellen luopua rajoittavista varotoimista. Uusien vapauksien antaminen olisi Suomessa kuitenkin tällä hetkellä epäjohdonmukaista, kun samaan aikaan on menty sulkutilaan ja keskustellaan ulkonaliikkumiskiellosta. Sitä paitsi näiden vapauksien seurauksista ei Nohynekin mukaan ole riittävästi tietoa. ”Mehän tiedämme, että rokotettu voi siirtää virusta eteenpäin. Tästä haluamme vielä lisää tietoa.”

Hän huomauttaa, että Yhdysvaltain ohjeistuksen mukaan rokotetut voivat tavata keskenään ilman turvavälejä ja maskeja, mutta rokottamattomien kanssa seurustellessaan heihin pätevät samat turvaohjeet kuin muihinkin.

”Meillä on rokotettu vasta noin 11 prosenttia väestöstä, joten toistaiseksi on selkeämpää, että ohjeet ovat kaikille samat.”

Kaikki halukkaat suomalaiset saadaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämänhetkisen arvion mukaan rokotettua kertaalleen kesäkuun loppuun mennessä. Ikääntyneet ja riskiryhmät saadaan siihen mennessä rokotettua jo kahdesti.

”Silloin epidemiatilanne Suomessa voi olla jo täysin toisenlainen ja voimme toivottavasti ryhtyä elämään vähemmän rajoittavin varotoimin”, Nohynek sanoo.

Entä ne, jotka ovat jo sairastaneet koronavirustaudin?

Myös heille suositellaan samoja sääntöjä kuin kahdesti rokotetuille silloin, kun he ovat tekemisissä ihmisten kanssa, joita ei ole rokotettu tai jotka eivät ole sairastaneet koronaa. Siis maskien käyttöä, turvavälejä ja hygieniaohjeiden noudattamista.

”Tiedämme, että hyvin pieni määrä taudin sairastaneista on sairastunut uudelleen infektioon. Tosin joissakin tapauksissa kyse on voinut olla myös saman taudin ’hännästä’, eli laboratoriotesti on positiivinen vaikka ihminen ei enää eritä viruksia, vaan niiden jäänteitä. Tiedämme myös, että vasta-aineiden tasot ovat sairastetun taudin jälkeen suojaavalla tasolla 6–9 kuukautta, mahdollisesti pidempäänkin”, Nohynek perustelee.