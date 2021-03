Main ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Treeni

Penkkipunnerrus on lähes ylivoimaisen tehokas ylävartaloliike – Asiantuntija kertoo, miten treenin saa tuottamaan tulosta

Penkkipunnerrus on siitä harvinainen liike, että jokaisen on helppo saada se haltuun. Siinä on myös mahdollisuus kehittyä pitkälle, vaikka vuosikymmeniä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Penkkipunnerrus on samaan aikaan sekä haastava että helppo liike, mikä asiantuntijan mukaan selittää sen suosiota. Kuva Shutterstock­

Lihaskuntotreenissä yksi liike on pitänyt sitkeästi pintansa vuosikymmenestä toiseen: penkkipunnerrus. Rintalihaksia, ojentajia ja etuolkapäätä vahvistava liike, tuttavallisemmin penkkaaminen, oli pitkään melko miehinen liike, mutta nykyisin yhä useammat naiset ovat kiinnostuneet tavoitteellisesta voimaharjoittelusta – ja samalla penkkipunnerruksesta.