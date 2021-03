Mainos: Genelec

Teknologia-asiantuntija: ”Audionörttinä kiinnitän huomioni äänenlaatuun – vanhat tallenteet ovat suoratoistopalveluita parempia”

MAINOS Koronakriisi on pakottanut suomalaiset linnoittautumaan koteihinsa – ja taistelumoraali on koetuksella. Musiikin rooli on mielialan kohottajana lyömätön, vinkkaa Thomas Lund.