Tällaisia ovat veritulpan oireet, joihin on syytä reagoida välittömästi – näillä seitsemällä keinolla jokainen voi itse vähentää tukoksen riskiä

Astra Zenecan rokotustauko saattaa jatkua Suomessa odotettua pidempään. Asiantuntija kertoo, millaisin keinoin verisuonitukoksen riskiä voi itse pienentää.

Asiantuntijat pohtivat parhaillaan, tulisiko Astra Zenecan rokotusta välttää tiettyjen riskiryhmien kohdalla.

”Jos henkilöllä on todettu erityinen alttius verisuonitukoksiin, se saattaa jatkossa vaikuttaa siihen, mikä rokote hänelle annetaan”, kertoo Helsingin yliopiston hyytymissairauksien professori Riitta Lassila.

Suomi keskeytti perjantaina Astra Zenecan koronarokotteen käytön. Syynä oli kaksi tapausta, joista Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea oli saanut ilmoituksen. Niissä henkilö oli saanut aivolaskimotukoksen 4–10 päivää sen jälkeen, kun hänet oli rokotettu.

Keskeyttäminen oli varotoimi. Asiantuntijoiden oli määrä selvittää viikon ajan, onko aivolaskimotukoksilla syy-yhteyttä Astra Zenecan rokotukseen. Nyt esimerkiksi Norja ja Tanska ovat ottaneet selvityksiään varten 1–2 viikon lisäajan.

Myös Suomi tekee mahdollisesti näin.

”Asia varmistuu lähipäivinä”, sanoo Lassila, joka työskentelee osastoylilääkärinä Meilahden sairaalan hyytymishäiriöyksikössä.

Harvinaisia, ikäviä hyytymisreaktioita voi Lassilan mukaan syntyä ilman rokotustakin. ”On myös mahdollista, että jotkut henkilöt ovat hyytymisreaktioille alttiita epäselvästä syystä.”

Toisaalta koronavirustauti itsessään näyttää lisäävän veren hyytymistä usein eri mekanismein. Jutun lopussa Lassila listaa seitsemän keinoa, joilla veritulppariskiä voi ehkäistä.

Astra Zenecan rokotteeseen ja veritulppiin liittyviä tapauksia on ilmennyt myös Norjassa, Saksassa ja Tanskassa. Tapaukset on havaittu 20–50-vuotiailla naisilla 4–16 vuorokautta rokotteen antamisen jälkeen.

Euroopan lääkeviraston (Ema) lääketurvallisuuskomitea ilmoitti viime viikolla, että se ei ollut löytänyt yhteyttä rokotteen ja kohonneen veritulppariskin välillä. Eman arvion mukaan Astra Zenecan rokote on turvallinen ja tehokas.

Lassila kiittää Eman nopeutta asian analysoimisessa. ”Se oli välttämätön alku. Selvitystyö jatkuu tästä eteenpäin”, hän sanoo.

Suomessa Astra Zenecan rokotteeseen on määrä lisätä huomautus mahdollisesta riskistä, josta pitää kertoa rokotettavalle. Sen mukaan potilaan pitää hakeutua hoitoon, jos hänellä ilmenee rokotuksen saamisen jälkeen mustelmia, verihyytymiä tai päänsärkyä, joka jatkuu vielä sen jälkeen, kun rokotuksen saamisesta on kulunut kolme päivää.

Oireiden tarkkailua vaikeuttaa se, että rokotus itsessään aiheuttaa monille päänsärkyä ja kuumetta.

Lassila täsmentää, että jos päänsärky tuntuu epätavalliselta ja jos päänsärky, kuume ja pahoinvointi jatkuvat vielä senkin jälkeen, kun rokotuksesta on kulunut kolme päivää, tulisi ottaa yhteys terveydenhuoltoon. Toisinaan oireet alkavat tai pahenevat vasta 5–10 päivän kuluttua rokottamisesta.

”Aivolaskimoston tukkeutumiseen liittyy usein myös outoa huonovointisuutta tai sekavuutta, näköhäiriöitä ja kouristusherkkyyttä”, hän lisää.

Veritulppaan ja veren hyytymiseen voi Lassilan mukaan liittyä myös toispuoleisia oireita: Jos voimat tuntuvat häviävän kehon toiselta puolelta, toisen käden tai jalan toiminta heikkenee tai puolet kasvoista tuntuu puutuvan tai halvaantuvan niin että puhuminen vaikeutuu.

Veritulpat ja hyytymishäiriöt voidaan Lassilan mukaan selvittää verikokeilla ja kuvantamistutkimuksilla.

Laskimoveritulpat ovat Suomessa melko yleisiä. Keskimäärin 1–2 henkilöä tuhannesta sairastuu vuosittain alaraajojen tai keuhkojen veritulppaan. Hyytymiä syntyy tavallisimmin leikkausten ja vuodelepoa vaativien sairauksien yhteydessä. Ne voivat liittyä myös raskauteen tai perussairauksiin, kuten vaikeaan ylipainoon, diabetekseen, syöpä- tai tulehdussairauksiin esimerkiksi keuhkoissa, nivelissä tai suolistossa.

Syvä laskimotukos ilmaantuu yleensä jalkoihin. Oireita ovat kivulias turvotus ja kuumotus koko jalassa tai pohkeessa. Kipu pahenee kävellessä. Veritulppa voi olla myös vähäoireinen tai oireeton. Tukos voi ilmaantua myös yläraajan laskimoihin.

Laskimoveritulpan riskitekijöitä ovat aiemmin sairastettu laskimotukos, äskettäinen leikkaus, vuodehoitoa vaativa sairaus tai infektiotauti, kuten korona. Veritulpan riskiä lisää myös verisuonikatetrin käyttö tai pitkä paikallaan istuminen.

Myös tietyt sairaudet tai lääkkeet, kuten ehkäisypillerit ja hormonihoidot, sekä raskaus ja synnytyksen jälkitila lisäävät veritulpan riskiä.

Toisaalta riskiä lisäävät myös korkea ikä, tupakointi, kehon kuivumien ja ylipaino. Alttius tukoksiin voi olla perinnöllinen.

Korona-aikana veritulppia on ilmaantunut väestötasolla poikkeuksellisen vähän. Se johtuu Lassilan mukaan siitä, että ihmiset ovat olleet eristyksissä ja suojautuneet, jolloin vammoja, tulehduksia ja muita veritulpan riskitekijöitä on esiintynyt vähemmän kuin normaalisti. Influenssaepidemiaa ei tullut ja isoja kiireettömiä leikkauksia on jouduttu siirtämään.

”Tämä kaikki on vähentänyt veritulppien määrää”, Lassila sanoo.

Hän muistuttaa, että vakavia rokotusreaktioita on sattunut vain noin yhdelle miljoonasta.

Esimerkiksi Norjassa kolme alle 50-vuotiasta terveydenhuollon työntekijää on saanut rokotuksen jälkeen verisuonitukoksia, joiden syyksi arvellaan rokotuksen aiheuttamaa immuunireaktiota. Yksi potilas kuoli. ”Se on erittäin valitettavaa”, Lassila sanoo.

Näissä tapauksissa kyse on hänen mukaansa ollut vasta-ainevälitteisestä reaktiosta, johon on myös apukeinoja.

Normaalisti rokotteen on määrä synnyttää vasta-ainetta, joka kohdistuu viruksen piikkiproteiiniin. Joillakin potilailla rokotteen vaikutus on kuitenkin kohdistunut verihiutaleisiin, joiden määrä on romahtanut.

”Vaikuttaa siltä, että verihiutaleet ovat rokotteen vaikutuksesta aktivoituneet, pakkautuneet hyytymiksi ja kadonneet verenkierrosta. Silloin iholle ilmestyy pieniä punaisia verenpurkaumia tai mustelmia”, hän kuvaa.

Sisätautilääkäri Timo Strandberg totesi lauantaina Helsingin Sanomien mielipidesivulla, että koronavirusinfektio itsessään altistaa voimakkaasti veritulppien kehittymiselle.

Lassila yhtyy näkemykseen: ”Epidemian alussa hyytymiä esiintyikin tuplamäärä nykyiseen verrattuna, koska tulpilta ei osattu suojautua ennalta hyytymisen estolääkityksellä. Tätä on huomattavasti tehostettu. Suomalaispotilaat ovatkin saaneet tietyin kriteerein estolääkitystä jo varhain saatuaan koronadiagnoosin.”

Nykyisellään vaikeasti sairaista koronapotilaista 10–15 prosentilla esiintyy hoidoista huolimatta laskimoveritulppia. Niitä tavataan alaraajoissa, yläraajoissa, aivolaskimoissa ja maksan sekä suoliston laskimoissa. Oireita ovat elinryhmien mukaan kipu, hengenahdistus, turvotus, särky, pahoinvointi ja kuumeilu.

Alaraajoista hyytymä voi lohjeta ja sen osia voi ajautua keuhkovaltimoihin. Oireita ovat hengenahdistus tai hapennälkä, yskänärsytys, veriyskä, pulssin tihentyminen, suorituskyvyn lasku ja pahimmillaan äkillinen verenkierron pettäminen.

”Keuhkoveritulppa on hengenvaarallinen tila, mutta sitä voidaan hoitaa tuloksekkaasti aluksi liuotushoidolla ja jatkossa veren hyytymistä estävillä lääkkeillä”, Lassila sanoo.

Sairaalahoitoon joutuvista koronapotilaista 65 prosentilla on veren hyytymistä lisääviä perussairauksia ja 5 prosentilla suurten valtimoiden veritulppia.

Koronavirusinfektiota sairastavan potilaan veren hyytymisreaktio voimistuu suonten haavautuneissa pinnoissa. Verisuonen tulehduksen ja pintakerroksen laajojen vaurioiden vuoksi hyytyminen voi karata hallitsemattomaksi.

”Se voi näyttäytyä elintoimintojen vakavina häiriöinä ja verihiutalesolujen katona”, Lassila sanoo.

Koronassa tyypillisiä ovat Lassilan mukaan myös pienten valtimosuonten tukokset, jotka ovat omiaan viemään potilaan tehohoitoon. Ne voivat aiheuttaa laaja-alaisia monielinvaurioita, kuten keuhko-, maksa-, munuais- ja sydänlihasvaurioita.

Tästä kaikesta voi Lassilan mukaan tehdä sen johtopäätöksen, että koronan välttäminen rokotuksella on veritulppiin taipuvaiselle ihmiselle huomattavasti pienempi riski kuin koronainfektion sairastaminen.

Hän tähdentää, että veren hyytymistä estävät lääkkeet lieventävät koronainfektion seurauksia niillä, jotka ovat jo saaneet veritulpan tai joilla on kohonnut riski saada sellainen. Estolääkkeet suojaavat potilasta myös silloin, kun hän saa koronarokotuksen.

Sydän- ja verisuonitauteja sairastavilla on kuitenkin Lassilan mukaan suurentunut riski sairastua koronan vakavaan muotoon ja joutua sairaalahoitoon.

Toisaalta esimerkiksi optimaalinen verenpaine- kolesteroli- ja diabeteslääkitys suojaavat koronan vaikeilta muodoilta. ”Jos nämä sairaudet ovat hyvässä hoidossa, lääkitys suojaa verisuonia ja potilaalla on hyvät mahdollisuudet sairastaa korona lievänä”, Lassila sanoo.

Jos rokotus aiheuttaa ihmiselle hyytymisreaktion, millaiset mahdollisuudet sitä on hoitaa?

”Toivottavasti sitä voidaan useimmissa tapauksissa hoitaa”, Lassila sanoo. Tällä hetkellä ei hänen mukaansa ole vielä tietoa rokotuksesta reaktion saaneiden riskitekijäprofiilista. Diagnoosi pitää selvittää laboratoriokokein ja hoito räätälöidä jokaiselle potilaalle erikseen.

Kuitenkin esimerkiksi ehkäisypillereiden vaikutukset tunnetaan Lassilan mukaan hyvin.

”Jos e-pillereitä käyttävä saisi joko koronatartunnan tai rokotuksen seurauksena verisuonitukoksen, aikaa ei menisi ihmettelyyn. Tilanne pystytään kartoittamaan heti.”

Lassila kertoo seitsemän keinoa, joilla jokainen voi vähentää verisuonitukoksen riskiä:

1. Juo 2–2,5 litraa nestettä vuorokaudessa.

2. Lopeta tupakointi.

3. Huolehdi hyvästä suu- ja hammashygieniasta.

4. Jos sinulle on määrätty verenpaine-, diabetes-, kolesteroli- tai veren hyytymistä estävä lääkitys, huolehdi siitä, että otat lääkkeet ohjeen mukaan. Jos mahdollista, seuraa itse verenpainettasi ja veren sokeriarvoja.

5. Jos jalkasi ovat turvoksissa, käytä laskimoiden vajaatoimintaan tarkoitettuja hoitosukkia tai niin sanottuja lentosukkia. Ne sulkevat jalkojen pintalaskimostoa, jolloin veren virtaus syvistä laskimoista tehostuu. Hoitosukan käyttö on erityisen tärkeää silloin, jos hyytymisen estohoitoja ei voida käyttää verenvuotovaaran vuoksi.

6. Jos olet vuodepotilaana, pyri jaloittelemaan aina kun jaksat. Vaihda asentoa, liikuta jalkoja, ja vältä unilääkkeitä.

7. Jos sinulla on todettu erityinen alttius tukoksiin, kerro siitä hoitohenkilökunnalle joutuessasi sairaanhoitoon ja ennen kun sinut rokotetaan. Jatkossa tämä voi myös vaikuttaa rokotteen valintaan.