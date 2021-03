Tupakkatuotteiden nikotiini lisää elimistön ACE-reseptorien määrää ja voi sitä kautta lisätä riskiä saada koronavirustartunta.

Tupakoitsijan riski saada koronavirusinfektio on mitä todennäköisemmin isompi kuin ei-tupakoitsijalla. Lisäksi tupakointi lisää vaaraa saada koronaviruksen vakavampi tautimuoto ja joutua sairaalahoitoon.

Osin riski liittyy siihen, että tupakoivalla saattaa olla jo ennestään jokin tupakasta aiheutunut sairaus, kuten keuhkoahtauma- tai sepelvaltimotauti.

Tupakoivat ja joskus tupakoineet myös kokevat oireita herkästi saadessaan covid-19-taudin.

Näin kertoo tänä vuonna lääketieteellisessä British Medical Journalissa (Bmj) julkaistu artikkeli. Brittitutkimuksessa seurattiin yli 700 sairaalahoidossa ollutta koronapotilasta. Potilaat, joilla oli tupakointihistoriaa, oli muita potilaita herkemmin vielä 8–10 viikon jälkeen kotiutuksesta yskää, hengenahdistusta ja väsymystä.

”Tieteellinen näyttö on ollut osittain ristiriitaista, mutta yhä enemmän on sellaista näyttöä, että tupakoitsijoita on enemmän heissä, jotka ovat saaneet vakavan tautimuodon”, sanoo professori ja keuhkosairauksien erikoislääkäri Tuula Vasankari, joka työskentelee keuhkoterveysjärjestö Filhan pääsihteerinä.

Tuula Vasankari.­

Va­san­ka­rin mu­kaan tu­pa­kan ni­ko­tii­ni li­sää e­li­mis­tön Ace2-reseptorien määrää, josta ko­ro­na­vi­rus­kin voi pääs­tä elimistöön. Näitä reseptoreita on nimenomaan keuhkojen pin­ta­rakenteissa.

”Toisaalta nikotiini myös täyttää niitä reseptoreita eli se tavallaan kilpailee koronaviruksen kanssa”, Vasankari sanoo.

Keuhkosairauksien erikoislääkäri Jere Reijula Helsingin- ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä (Hus) hoitaa koronapotilaita ja on seurannut aiheesta tehtyä tutkimusta epidemian alusta asti.

Kun viime keväänä julkaistiin ensimmäisiä isoja katsauksia koronaan sairastuneista, huomattiin, että aika pieni osa potilaista näytti tupakoivan. Kiinassa kerätty tutkimusaineisto herätti keskustelua, koska väestössä on paljon tupakoitsijoita. Reijula kuitenkin tyrmää väitteen, että tupakointi suojaisi koronavirustartunnalta.

”Näissä tutkimuksissa ei selvitetty tarkalleen ottaen sitä, onko tupakoitsijoilla korkeampi riski sairastua tautiin tai saada vakavampi taudinkuva, vaan kyse oli siitä, minkälaista taustatietoa potilaista oli näitä katsauksia varten kerätty”, Reijula sanoo.

Kysyttäessä tupakoinnista etenkin sairaalassa, ihminen hänen mukaansa saattaa vastata herkemmin, ettei tupakoi, vaikka olisi lopettanut vain viikkoa aiemmin, esimerkiksi oireiden alkaessa.

Reijulan hoitamissa koronapotilaissa tupakoitsijoita on senkin takia, että he sairastavat jo valmiiksi jotakin keuhkosairautta. Tarkkoja lukuja tupakoitsijoiden määrästä koronapotilaiden joukossa ei tiedetä.

Tällä hetkellä on Suomessa menossa tutkimus, jossa seurataan sairaalahoidossa olleiden koronapotilaiden jälkioireita. Tutkimuksessa tupakka on yksi muuttuja muiden taustatekijöiden mukana. Tuloksia saadaan reilun kuukauden kuluttua.

” Tupakoitsijan kohonnut tartuntariski liittyy myös osin siihen, että tupakoidessa ollaan ilman kasvomaskia ja viedään käsiä suun lähelle.

Luultavasti tupakointi siis kuitenkin lisää viruksen pääsyä soluun, mutta solutason tutkimustieto koronaviruksesta on vielä rajallista. Tieto perustuu vielä osin muihin viruksiin.

Reijulan mukaan esimerkiksi influenssaviruksesta tiedetään, että se tunkeutuu tupakoitsijan keuhkoihin noin neljä kertaa herkemmin kuin ei-tupakoitsijalla. Bakteerin aiheuttama keuhkokuumekin tarttuu tupakoitsijaan noin kaksi kertaa herkemmin kuin ei-tupakoivaan.

Tupakoitsijan kohonnut tartuntariski liittyy myös osin siihen, että tupakoidessa ollaan ilman kasvomaskia ja viedään käsiä suun lähelle. Tupakoiva voi myös ainakin teoriassa tartuttaa virusta herkemmin muihin uloshengityksen mukana.

”Tupakoitsijat myös yskivät muita enemmän ja se voi levittää tautia enemmän kuin jos ei yski”, Reijula sanoo.

Tuula Vasankarin mukaan sähkötupakka on yhtä lailla riski, vaikka siinä riskit ovat hieman tupakointia pienemmät.

”Sähkötupakkaa käyttävä tuottaa uloshengittäessään ilmaan aerosolia, jonka voi hyvin erottaakin. Uloshengitys saattaa olla voimakkaampaa kuin muuten.”, Vasankari sanoo.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nettisivuilla mainitaan, että myös sähkösavukkeiden käyttö vaikuttaa keuhkoihin ja heikentää niiden toimintakykyä. Siksi on mahdollista, että sähkösavukkeen käyttö edesauttaa vakavan hengitystieinfektion kehittymistä.

Vasankarin mukaan samantyyppistä kasvojen ja suun koskettelua liittyy myös nikotiinia sisältävän nuuskan käyttöön.

”Käsien pesu varmasti välillä unohtuu, kun nikotiinin tarve iskee”, Vasankari arvelee.

” Tupakoinnin vaikutukset keuhkoihin vaihtelevat tupakoinnin määrän ja keston mukaan.

Tupakointi itsessään lisää elimistön infektioherkkyyttä ja heikentää keuhkojen normaalia toimintaa. Kun elimistöön tulee sen lisäksi hengitystieinfektio, kuten koronavirus, hapenottokyky heikkenee entisestään.

”Tupakoinnin vaikutukset keuhkoihin vaihtelevat tupakoinnin määrän ja keston mukaan ja toisaalta yksilölliset erot saattavat olla huomattavia”, Reijula sanoo.

Keuhkojen tulehdustilan lisäksi tupakointi lisää tukostaipumusta myös pienissä verisuonissa. Samaan tapaan koronaviruksen tiedetään aktivoivan veren hyytymistä ja lisäävän tukosriskiä. Yhdessä ne ovat sekä Vasankarin että Reijulan mukaan tästäkin syystä huono yhdistelmä.

Yhdysvalloissa tupakoitsijat saavat koronarokotteen ensimmäisten joukossa kahdessa osavaltiossa, New Jerseyssä ja Mississippissä. Perusteena on, että tupakoitsijat kuuluvat terveysviranomaisten mukaan vakavan covid-19-taudin riskiryhmään yhdessä diabetesta, syöpää ja sydänsairauksia sairastavien kanssa. Esimerkiksi New York Times on kirjoittanut aiheesta.

Suomessa tupakoitsijoita ei ole mainittu rokotusjärjestyksessä. THL:n pääjohtaja Markku Tervahauta painotti Ilta-Sanomien haastattelussa, että Suomessa rokotejärjestys on tehty lääketieteellisen riskinarvion perusteella. Tupakoitsijoista riskiryhmään kuuluvat Suomessa ne, joille on jo ehtinyt tulla jokin keuhkosairaus.

Tupakointi on riski monille sairauksille kuten keuhkoahtaumatauti, keuhkosyöpä, sepelvaltimotauti ja aivoverisuonitukokset.

”Koronavirus aiheuttaa haittaa verisuonitasolla samoissa paikoissa kuin kyseessä olevat sairaudet”, Vasankari sanoo.

Tupakointi johtaa puolella tupakoitsijoista keuhkoahtaumatautiin, joka puolestaan aiheuttaa hapenpuutetta. Elimistö kompensoi tätä puutetta nostamalla hemoglobiinia ja tekemällä verestä entistä sakeampaa.

”Se myös osaltaan lisää verisuonten tukostaipumusta”, Vasankari kertoo.

Hänen mukaansa keuhkoahtaumataudin riskin raja kulkee suurin piirtein siinä, että polttaa askin päivässä kymmenisen vuotta. Tai toisaalta puoli askia 20 vuoden ajan.

Kun lopettaa tupakoinnin, keuhkoissa tapahtuu heti puhdistumista. Silloin riski vaikeampaan koronavirusinfektioonkin Vasankarin mukaan heikkenee.

”Keuhkot puhdistavat aika nopeasti itseään. Kun niistä tupakoinnin lopettamisen jälkeen häipyy ylimääräistä limaa, hengittäminen on helpompaa”, Vasankari sanoo.

Reijulan mukaan tupakan häkä sitoutuu veren hemoglobiiniin 250 kertaa paremmin kuin happi. Häkä poistuu elimistöstä nopeasti, kun lopettaa tupakoinnin.

”Ensimmäinen hyvä vaikutus on, että hapenottokyky paranee. Myös keuhkojen tulehdustila lähtee aika nopeasti rauhoittumaan”, Reijula sanoo.

Muutaman viikon aikana tupakoinnin lopettamisesta keuhkojen toiminta lähtee pikku hiljaa palautumaan normaalimmaksi.

”Tukosriskikin pienenee ja toipuminen sairauksista tai operaatioista nopeutuu. Tämä on huomattu, kun ihmiset ovat lopettaneet tupakoinnin valmistautuessaan leikkauksiin”, Reijula sanoo.

Tupakoinnin lopettamiseen tarvitaan hänen mukaansa ennen kaikkea oma halu. Sen jälkeen kannattaa hakea kaikki saatavilla oleva tuki esimerkiksi vertaisryhmistä ja läheisiltä.

Nikotiinikorvaushoidon lisäksi on saatavilla reseptillä määrättäviä lääkkeitä, jotka vähentävät tupakan himoa ja auttavat mahdollisiin vieroitusoireisiin.

Koronaepidemian alussa huomattiin, että ihmiset ostivat marketista saatavia nikotiinikorvaustuotteita tavallista enemmän. Nyt on menossa Filhan koordinoima tutkimus siitä, onko tämä trendi ollut pysyvä. Tuloksia ei vielä ole saatavilla.

Tupakoinnin lopettaminen on terveyden kannalta aina hyvä asia.

”Sataprosenttisella varmuudella ei tiedetä, miten tupakoinnin lopettaminen vaikuttaa koronariskiin, koska asiaa ei olla vielä riittävästi tutkittu. Mutta kaiken edellä mainitun valossa kuulostaisi oudolta, jos tupakoinnin lopettamisella ei olisi merkitystä myös koronariskin kannalta”, Reijula sanoo.