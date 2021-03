On esineitä, joiden ääressä paraskin kierrättäjä tuskailee: mihin tämä kuuluu? Testaa kierrätystaitosi HS:n visassa. Ympäristöasiantuntija kertoo jutussa helppoja vinkkejä lajitteluun.

Mihin kuuluu tuikkukippo, jossa on vielä steariinia? Pitääkö lasipullon metallikorkki irrottaa? Mitä tehdä muoviselle jugurttipurkille, jossa on päälikääreen irrottamisen jälkeen kartongin palasia ja liimaa? Mihin risa juomalasi pannaan? Karkkipaperissa on muovia ja metallia, kumpaan se kuuluu?