Joka kymmenes suomalainen asuu kumppaninsa kanssa eri osoitteessa. Tähän joukkoon kuuluvat myös Kaisa ja Veikko Pahnila, jotka ovat asuneet viimeiset 23 vuotta omissa omakotitaloissaan 300 metrin päässä toisistaan.

Talojen välillä on matkaa 300 metriä. Se on Pahnilan pariskunnan mielestä juuri sopivasti. Arki-iltoina he ovat enemmän vaimon kodissa, viikonloppuisin aikaa vietetään miehen vanhassa hirsitalossa.

Välillä kumpikin puuhailee omassa kodissaan omia juttujaan. Mutta kun ikävä iskee, toinen on lähellä.