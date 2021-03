Elätkö parisuhteessa, jossa toinen tienaa paljon ja toinen vähän? Helsingin Sanomat tekee juttua tuloeroista parisuhteessa.

Toisella on hyväpalkkainen ammatti. On varaa omistusasuntoon, autoon, matkusteluun ja ulkona syömiseen. Toinen taas työskentelee matalapalkkaisella alalla, opiskelee tai on jäänyt työttömäksi. Tilin saldo näyttää loppukuusta huolestuttavalta.

Miten kulut kuuluisi tällaisessa parisuhteessa jakaa? Onko reilua, että toinen elää leveästi ja toinen laskee senttejä? Vai kuuluisiko hyvätuloisen osapuolen mahdollistaa kumppanilleen sama elintaso kuin itselleenkin?

Helsingin Sanomat tekee aiheesta juttua. Elätkö parisuhteessa, jossa toinen tienaa selvästi toista enemmän? Miten jaatte menot? Tuntuuko järjestely oikeudenmukaiselta? Tuleeko rahasta riitaa?

