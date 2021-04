Vaikka oma elämä palaisi uomiinsa, kaikilla se ei sitä tee, kirjoittaa HS:n uutispäällikkö Elina Väntönen.

Ostin vähän aikaa sitten uuden kodin.

Mielessäni siinsi ennen muuta kaksi asiaa: parveke tai terassi ja järkevä etätyötila. Lisäneliöistäkin haaveilin.

Luultavasti kävin läpi aivan samoja ajatuksia kuin tuhannet muutkin suomalaiset kuluneen vuoden aikana. Kotona on tullut vietettyä aikaa enemmän kuin koskaan ennen, ja samalla sitä alkoi huomata puutteita, jotka eivät ennen häirinneet. Kodille tuli ihan uusia tarpeita, kun siellä vietetty aika lisääntyi.

Kuumentunut asunto­kauppa on tietysti vain yksi koronan aiheuttamista lieve­ilmiöistä. Paljon muutakin on mennyt uusiksi hämmästyttävän lyhyessä ajassa.

Takana on hyvin erikoinen vuosi. Se, mikä yhdistää lähes kaikkia, on se, että vuosi on ollut vaikea.

Vaikka korona olisi tuonut mukanaan myös hyvää – kenties oivalluksia omasta itsestä tai elämän prioriteeteista, tai sen uuden kodin – harva on selvinnyt pandemiasta pelkällä olankohautuksella, ilman huolia tai murheita.

Nyt maaliviiva alkaa ehkä vähitellen häämöttää. Huomio on pitkälti exit-suunnitelmissa eli siinä, miten koronarajoituksia voitaisiin vähitellen purkaa. Siinä, miten voisimme vähitellen palata normaaliin elämään.

Tästä huolimatta moni samaistunee tunteeseen siitä, että voimat alkavat olla loppu. Itse kaipaan paitsi ihmisiä, juhlia, harrastuksia ja kulttuuria, myös tavallista ilmapiiriä: mahdollisuutta spontaaniuteen, mahdollisuutta tehdä kivoja asioita ilman huolta ja syyllisyyttä.

Fiilis on usein ihan hyvinäkin päivinä vähän sumuinen ja turtunut. Paikallaan koneen ääressä vietetyt tunnit ja typistynyt elinpiiri tuntuvat tylsistyttävän aivoja ja ajattelua.

Tähän erikoislehteen on koottu eri aihepiireistä artikkeleita, joihin on kysytty asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, miten omaa elämää voisi muuttaa piirun verran helpommaksi tai paremmaksi.

Asiantuntijat jakavat ajatuksiaan yksinäisyydestä ja sen helpottamisesta, rahan säästämisestä, kodin ylläpidosta, paremmasta unesta ja levosta. Konkreettista apua on tarjolla lihasjumeihin ja istumisen turruttaman kropan verryttelyyn.

Voit myös testata ja arvioida, kuinka huolissasi sinun pitäisi olla omasta jaksamisestasi juuri nyt.

Ehkä näistä jutuista löytyy helpotusta vielä viimeiseen rutistukseen poikkeusoloissa. Voimaa arkeen, kuten tämän erikoislehden nimikin kuuluu.

On kuitenkin näin exitin kynnyksellä tärkeää muistaa myös, että kaikki eivät pysty noin vain palaamaan entiseen. Kaikille rokotus ja rajoitusten purkaminen ei tuo minkäänlaista helpotusta.

Osalla ei ole työpaikkaa johon palata. Haaveillulle lomamatkalle ei ehkä ole mahdollista lähteä. Ystävyyssuhteet eivät välttämättä ole entisellään. Osa on menettänyt läheisensä koronalle.

Siksi juuri nyt ja rokotusten ja exitin jälkeenkin on syytä muistaa suhtautua ympäröiviin ihmisiin erityisellä myötätunnolla. Vaikka oma elämä palaisi uomiinsa, kaikilla se ei sitä tee.

Exitiä soisi seuraavan erityisen empatian aikakausi. Sitä voivat kaivata nekin, joista sitä ei ulospäin arvaisi.