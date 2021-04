Milloin maskien käytöstä voidaan luopua? Asiantuntijat arvioivat, mikä on ”maski-exitin” todennäköisin ajankohta

Maskeista luopuminen tapahtuu todennäköisesti eri aikaan eri alueilla.

Milloin voisimme luopua maskeista, noista korona-ajan symboleiksi nousseista suojaimista?

Maskeista on koko vuoden ajan keskusteltu kiivaasti, niitä vastaan on osoitettu mieltä ja ne ovat aiheuttaneet yksittäisiä tunteenpurkauksia julkisilla paikoilla.

Asiantuntijat eivät kuitenkaan halunneet määrittää tiettyä ajankohtaa tai lukua, jolloin maskeista voitaisiin luopua. Varmaa on vain se, että luopuminen tapahtuu eri aikaan eri alueilla. Jotkut eivät aio luopua maskeista kokonaan koskaan.

Helsingin Sanomat pyysi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n pääjohtajaa Markku Tervahautaa ja Työterveyslaitoksen vanhempaa asiantuntijaa Erja Mäkelää arvioimaan, milloin maskeista voitaisiin luopua.

Lisäksi kolme asiantuntijaa vastasi kysymykseen, milloin he aikovat henkilökohtaisesti luopua maskin käytöstä.

Hallitus linjaa exit-strategiassaan kuukausi kuukaudelta, miten rajoituksia hellitetään. Kasvomaskeista todetaan vain se, että valtakunnalliset suositukset ovat voimassa ja niistä luopumista tarkastellaan kesäkuun alussa.

Milloin se voisi tapahtua?

Mäkelä: ”Kun tartuntatilanne on jossain vaiheessa pudonnut johonkin tiettyyn pisteeseen, oletan, että THL arvioi, että erilaisista rajoituksista voidaan vähitellen luopua, myös maskeista. Miten tämä vaihe määritellään, se ei ole tiedossani. Maskisuosituksen takana on THL ja kun se luopuu asteittain suosituksesta, maskien käyttö todennäköisesti lopetetaan. Tällä hetkellä maskeja edelleen tarvitaan niin joukkoliikennevälineissä, julkisissa tiloissa kuin työpaikoillakin.”

Tervahauta: ”Yksityiskohtaisesti tätä ei ole ei ole mietitty. Yleisesti ottaen suositus purkautunee päinvastaisessa järjestyksessä kuin se otettiin käyttöön. Viimeinen sana on tässäkin asiassa alueilla. Tällä hetkellä suositus maskien käytöstä on voimassa – ja muistutan, että kyseessä on suositus eikä pakko. Jos pääsisimme kesällä saman tyyppiseen tilanteeseen kuin viime kesänä, jolloin tautitapauksia ilmeni erittäin vähän, maskeilla ei olisi enää paljoakaan vaikutusta.”

Voidaanko määritellä jokin tietty ilmaantuvuusluku, jolloin maskeista voidaan luopua? Helsingin ja Uudenmaan alueen ilmaantuvuusluku kahden viikon ajalta on vajaat kaksi sataa eli epidemia on leviämisvaiheessa.

Tervahauta: ”Olisi yksioikoista katsoa vain ilmaantuvuuslukua. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä esimerkiksi siitä, missä väestöryhmissä tartuntoja tapahtuu, esiintyykö jossakin tartuntaryppäitä ja niin edelleen. Tätä kautta voimme lähteä toisaalta kohdentamaan ja toisaalta purkamaan toimia oikealla tavalla. Lisäksi eri tahot, kuten esimerkiksi Finnair, VR ja kauppaketjut tekevät omat maskeja koskevat päätöksensä.

Valtioneuvoston exit-strategiassa poikkeusolojen purkautumisen jälkeen suositukset ja rajoitukset perustuvat pitkälti luokitteluun epidemian perustasosta sekä kiihtymis- ja leviämisvaiheista. Perustasolla pysyessään epidemia ei kasva, ja se vastaa Suomen tilannetta viime kesänä.

Jos tietty alue on ollut jo jonkin aikaa perustasolla ja suunta on edelleen hyvä, niin siellä voidaan ratkaista, voidaanko tiettyihin tilanteisiin asetetuista suosituksista luopua.”

Ehdotitte maskien käyttämistä jo vuosi sitten, mutta ajatus tyrmättiin. Valtioneuvosto pyörsi sittemmin kantansa ja antoi syksyllä suosituksen maskien käytöstä. Tekeekö mieli sanoa, mitä minä sanoin?

Tervahauta: ”Ei tee. Tässä on niin monta asiaa. Niin Suomessa kuin muuallakin on opittu, että epidemian huipuissa tarvitaan kokonainen paketti rajoituksia ja suosituksia. Jos tartunta läpäisee yhden suojauskerroksen, se törmää kuitenkin toiseen tai kolmanteen kerrokseen.

Maskien käyttöön liittyvistä asioista olemme oppineet lisää ainakin sen, että ymmärrämme paremmin sisätiloissa tapahtuvia tartuntatilanteita. Se, että viruspartikkelit pystyvät leviämään ilmavälitteisesti tilassa pieninä pisaroina, on syytä ottaa huomioon jatkossakin. Pisaroiden leviämistä pystytään ehkäisemään tehokkaasti maskeilla.”

Miten arvioitte suomalaisten maskin käyttöä koskevien asenteiden kehittyneen vuoden aikana?

Mäkelä: ”Maskit on alettu nähdä tarpeellisina tartuntojen ehkäisyssä. Nähtäväksi jää, ovatko asenteet muuttuneet niin paljon, että niitä tultaisiin käyttämään vielä koronapandemian jälkeenkin. Voi olla, että esimerkiksi pitkittynyttä kausi-influenssaa poteva yskivä ja köhivä ihminen käyttää tulevaisuudessakin maskia kulkiessaan esimerkiksi joukkoliikennevälineellä.”

Tervahauta: ”Suomalaiset ovat ottaneet hienolla tavalla onkeensa nämä hommat. Ihan suosituslinjalla on pääosin selvitty. Kävin äskettäin Lahden seudulla isossa marketissa, enkä nähnyt siellä yhtään maskitonta ihmistä. Sen lisäksi, että asiakkaat pitivät etäisyyksiä, he myös käyttäytyivät toisiaan kohtaan hyvin kohteliaasti.”

Kesän ulkoilmakonserttien järjestäjät ovat nyt sydän syrjällään, voidaanko konsertteja järjestää. Voisivatko maskit pelastaa ne?

Tervahauta: ”Jos tautia on vielä liikkeellä ja yhteen kokoonnutaan, ei maskeista ainakaan haittaa ole. Tapahtumien järjestämiseen liittyy toki paljon muutakin. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä on laatinut tästä esityksen. Yleinen huomio on, että maskeihin ei kannata kauhean vahvasti keskittyä. Ne ovat vain osa kokonaisuutta niin suojaustoimia asetettaessa kuin niitä purettaessakin.”

Koronaviruksen muunnokset ovat levinneet koko Suomeen ja Husin alueella brittimuunnos on jo hallitseva. Millaisia päätelmiä tästä tulisi tehdä?

Tervahauta: ”Virusvarianttien yleistyttyä perheen sisällä tapahtuvat tartunnat ovat korostuneet. Vielä aiemmissa virusmuodoissa saattoi käydä niin, että yhden perheenjäsenen sairastuessa muut säästyivät tartunnalta. Nyt tartunnanjäljittäjät raportoivat, että kun yksi saa virusvariantin, kaikki samassa kotitaloudessa asuvat sairastuvat. Tästä tulee ajatus, että antaisiko kesämökkikauden alkaminen uusia mahdollisuuksia. Vapaa-ajan asunnot eivät ole kaikkien ulottuvilla, mutta aika monella voisi olla mahdollisuus toteuttaa tartunnan saaneen eristys ja altistuneiden karanteeni siten, että osa perheestä jäisi kotiin ja osa tekisi etätöitä kesämökiltä käsin.”

Milloin olisit itse valmis luopumaan maskin käytöstä?

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin apulaisylilääkäri Eeva Ruotsalainen: ”Kasvomaskit, käsihygienia ja turvavälit ovat ne varotoimet, jotka tulevat säilymään kaikkein viimeisiksi. Ne ovat paras, helpoin ja ihmisiä vähiten kuormittava keino estää viruksen leviäminen.

Tätä ennen voidaan tarkistaa muita rajoituksia. Tavoitteena on päästä kesään mennessä Husin alueella mahdollisimman alhaisiin tartuntalukuihin eli perustason rajan alle, joka tarkoittaa, että kahden viikon ilmaantuvuus on alle 25 tartuntaa 100 000 ihmistä kohti. Samaan aikaan rokotukset etenevät hyvää vauhtia.

Mutta vaikka pääsisimme sille tasolle ensi kesänä, esimerkiksi yleisötilaisuuksia koskevat rajoitukset tulevat säilymään ainakin osaksi saman kaltaisina kuin viime kesänä, jolloin tautitapauksia oli noin 50 viikossa.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n ylilääkäri Emmi Sarvikivi: ”Eiköhän ole viisainta mennä yhdessä sovittujen sääntöjen mukaan. Ajankohtaan en ota kantaa.”

Väestöliiton tutkimusprofessori Anna Rotkirch: ”Tässä pandemiassa maskeista luovutaan varmaan viimeiseksi – jos silloinkaan. Itse en välttämättä luovu siitä täysin koskaan, vaan käytän sitä esimerkiksi välttääkseni kausiflunssan. Maski on hassun näköinen ja huurruttaa silmälasit, mutta se on mitätön hinta siitä, että säästyy sairaudelta.”