”Tartuntaluvut ovat samassa pisteessä kuin viime marraskuussa. Silloin ne lähtivät nopeasti kasvamaan, kun rajoituksia ei noudatettu”, muistuttaa Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Vaikka poikkeusolot ovat päättyneet, vappua on syytä tänäkin vuonna viettää lähipiirissä ja koronatartuntoja välttäen. Vappunenän sijasta kasvoille laitetaan kasvomaski ja huolta pidetään turvaväleistä ja hygieniasta.

Vappulaulujakaan ei tänä vappuna kannata kokoontua kajauttamaan.

Asiantuntijat muistuttavat, että koronaepidemian hyvä suunta on pitkälti torjuntatoimien ansiota.

”Suurin kiitos kuuluu ihmisille, jotka ovat hyvin jaksaneet noudattaa suosituksia ja rajoituksia”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Otto Helve.

Vielä ei kuitenkaan ole syytä lopettaa.

Otto Helve.­

Etelä-Suomessa kuuden hengen kokoontumisrajoitukset ovatkin edelleen voimassa 16. toukokuuta saakka. Helsingin poliisi suosittelee vahvasti, että kaupunkilaiset eivät kokoontuisi vappuna Helsingin keskustaan.

Kauppatorin Havis Amandan patsaan ympärille on pystytetty aita kuten viime vuonnakin. Lakin Manta sai jo viikko sitten.

Lasse Lehtonen.­

Yksi hyvä uutinen Lehtosella kuitenkin on.

”Jos riskiryhmään kuuluva on saanut rokotuksen, hänen ei tarvitse olla eristyksissä. Suojaustoimenpiteet pitää kuitenkin muistaa.”

Sekä Lehtonen että Helve aikovat viettää vappua perhepiirissä. Lehtonen kertoo nauttivansa mahdollisuuksien mukaan kevätsäästä ja vappulounaasta perheen kanssa. Helve aikoo puolestaan availla grillikautta perheen kesken.

Lehtonen ja Helve vastaavat vapunviettoa koskeviin kysymyksiin. Helve vastasi kysymyksiin sähköpostitse.

1. Pääministeri Sanna Marin julisti tiistaina poikkeusolot päättyneeksi. Joko vappua saa viettää perinteisin menoin?

Lehtonen: ”Ei saa. Uudellamaalla on edelleen voimassa suositus, jonka mukaan enintään kuuden hengen kokoontumiset ovat sallittuja.”

Helve: ”Onneksi koronaepidemia on nyt rauhoittumassa. Epidemia ei kuitenkaan ole ohi, ja yhä vain tarvitaan valppautta tartuntojen torjumiseksi. Kannustankin juhlimaan vappua omassa lähipiirissä rajoitukset muistaen.”

2. Pääkaupunkiseudulla rokotetaan jo viisi- ja kuusikymppisiä sekä nuorempia riskiryhmiin kuuluvia. Voivatko rokotetut viettää vappua huolettomammin kuin muut?

Lehtonen: ”Rokotus estää vaikeimmat tautitapaukset, mutta liialliseen turvallisuudentunteeseen ei kannata tuudittautua. Yhden piikin jälkeen syntyy jonkinlainen suoja, mutta tosiasia on, että se on vielä puutteellinen. Suomessa on ollut tapauksia, jossa rokotettu on saanut tartunnan, joten varovaisuutta kannattaa noudattaa.”

”Jos riskiryhmään kuuluva on saanut rokotuksen, hänen ei tarvitse olla eristyksissä. Suojaustoimenpiteet pitää kuitenkin muistaa. Muistettava on myös se, että aika paljon väkeä on vielä täysin vailla rokotusta.”

Helve: ”Rokotteen saaneita kehotetaan vielä noudattamaan samoja rajoituksia kuin rokottamattomienkin, vaikka se varmasti tuntuu ajoittain raskaalta. Näin on toimittava sen vuoksi, ettei vielä ole riittävästi tietoa siitä, kuinka hyvin rokote estää tartuttamista.”

3. Vapunaatoksi ja vapunpäiväksi on ennustettu Etelä-Suomeen melko koleaa säätä. Mitä se merkitsee vapunvieton kannalta?

Lehtonen: ”Koronatartuntojen kannalta olisi pienempi riski juhlia vappua ulkona mutta välttää kuitenkin suuria porukoita. Siinä mielessä koleahko sää on hyvä. Lämmin ilma houkuttelisi ehkä kokoontumaan isommallakin joukolla.”

”Näillä näkymin vappua vietettäneen kuitenkin todennäköisimmin sisätiloissa. Aaton illanvietoissa ja vapunpäivän lounailla pätevät samat säännöt kuin viime jouluna: juhlitaan lähipiirin kesken ja noudatetaan suojaustoimia.”

”Laulaminen olisi vappuna hauskaa. Tartuntojen näkökulmasta se on kuitenkin niin riskialtista, että yhteislauluihin ei nyt kannata ruveta.”

Helve: ”Perinteinen vapun sää siis – todennäköisesti monet viettävät vappua kotona. Onkin hyvä muistaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä valtioneuvoston kanslian viesti: vietä vappu omassa kuplassa, oman lähipiirin kanssa. Hyvin pukeutuneille vappu on ulkoilmajuhla, mutta perinteisten vapunviettopaikkojen sijaan tulisi pysyä väljissä tiloissa ja välttää väenpaljoutta.”

4. Kun tarkastellaan kulunutta vuotta, miten arvioisitte Suomen selvinneen koronapandemiasta?

Lehtonen: ”Varsinaissuomalaiseen tapaan voisin todeta, että ei huonosti. Menestyksemme riippuu kuitenkin siitä, mihin Suomea verrataan.”

”Eurooppalaisittain olemme pärjänneet hyvin, mutta maailmassa on paljon maita, jotka ovat selvinneet meitä paremmin. Koko maailman mittakaavassa sijoitumme tautitapausten määrää ja kuolleisuutta tarkasteltaessa suunnilleen sijalle 30.”

”Lääketieteellisesti koronan torjunnassa on käytetty kahdenlaista strategiaa: niin sanottua influenssastrategiaa sekä sars-strategiaa. Meillä aloitettiin tällä influenssastrategialla, joka ei osoittautunut toimivaksi. Esimerkiksi sellaisissa maissa kuin Thaimaassa, Etelä-Koreassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa käytettiin sars-strategiaa, jossa tauti pyrittiin tukahduttamaan heti alkuunsa tiukoin toimin. Siinä nämä maat menestyivät varsin hyvin, vaikka niissä on paljon turismia ja isoja väestökeskittymiä.”

”Euroopassa epidemia pääsi sen sijaan leviämään aika ikävästi. Heikko kohta on ollut rajaturvallisuus, jota ei vapaan liikkuvuuden EU:ssa ole saatu toimimaan. Suomeen ensimmäinen epidemia-aalto tuli hiihtolomamatkailijoiden ja toinen kesälomamatkailijoiden myötä. Kolmannen aallon brittimuunnos tuli Suomeen lähinnä siirtotyövoiman mukana.”

”Rajaturvallisuus on Suomen heikko kohta edelleen. Jos virusmuunnoksia kiertää maailmalla vielä kesän jälkeen, kysymys kuuluu, miten niiden rantautuminen Suomeen estetään.”

Helve: ”Tartuntojen osalta meillä on mennyt verrattain hyvin. Tästä suurin kiitos kuuluu ihmisille, jotka ovat hyvin jaksaneet noudattaa suosituksia ja rajoituksia.”

”Pandemiasta selviäminen ei kuitenkaan tarkoita ainoastaan tartuntatilannetta tai sairaalahoitojen määrää vaan myös esimerkiksi sitä, mitä vaikutuksia rajoitustoimilla on ollut. Pandemia on kohdellut ihmisiä Suomessa hyvin eri tavoin. On vielä liian varhaista arvioida, miten pandemiasta on selvitty, koski kysymys sitten vaikkapa lapsia, nuoria tai ikääntyneitä – tai esimerkiksi yrittäjiä tai freelancereita.”

”On selvää, että vaikka moneen muuhun maahan verrattuna tapausmäärät ovat Suomessa kokonaisuudessaan olleet pieniä, ovat myös rajoitustoimien aiheuttamat vaikeudet koskettaneet monia. Arvioinnissa tulee huomioida taudista kärsineet mutta myös rajoitustoimien vaikutukset laajemmassa mittakaavassa.”