Nivean sinikantiset purkit katosivat ruotsalaiskauppojen hyllyiltä, kun tuote pärjäsi hyvin ihovoidevertailussa.

Edullinen kosmetiikka on noussut puheenaiheeksi tasaisin väliajoin, kun yksittäiset tuotteet ovat nousseet kuluttajien suosioon ja jopa loppuneet kauppojen hyllyiltä.

Esimerkiksi Lidlin kosteusvoide nousi muutama vuosi sitten hehkutettujen kosteusvoiteiden joukkoon, kun se päihitti espanjalaisessa kuluttajatutkimuksessa monta arvokkaampaa tuotetta. Myös ketjun silmänympärysvoide on ollut kulttimaineessa sekä hintansa että laatunsa takia.

Viimeisimmäksi hittituotteeksi on noussut perinteinen Nivea Creme -kosteusvoide. Muutaman euron hintainen kosteusvoide nousi puheenaiheeksi Ruotsissa, kun yleisradioyhtiö SVT julkaisi kolmiosaisen ihonhoitoa käsittelevän dokumenttisarjan. Sarjan ensimmäisessä osassa vertailtiin erilaisia antiage-rasvoja ja niiden ikääntymistä hidastavia ainesosia.

Dokumentissa 294 koehenkilöä kokeili suosittuja ihonhoitotuotteita kahdeksan viikon ajan. Koehenkilöt seurasivat, miten voiteet vaikuttivat ryppyihin, ihon pigmenttiin ja rakenteeseen. Ensimmäisessä testissä koehenkilöt vertasivat tuotteita, joissa oli retinolia. Toisessa testissä vertailtiin kalliiden ja edullisten tuotteiden vaikutuksia.

Vertailuun oli otettu mukaan myös Nivean perusvoide, jolla ei luvata olevan erityisiä antiage-vaikutuksia. Ohjelman mukaan lumetuote päihitti kaikki retinolituotteet sekä myydyimmät antiage-tuotteet. Ohjelmassa tehdyn johtopäätöksen mukaan kosteus ja rasva tekevät suurimman eron ihon ikääntymisen merkkien välillä, ei niinkään tuotteissa olevat erilaiset ainesosat.

Dokumentin ensimmäisen osan julkaisun jälkeen sinikantiset Nivean purkit katosivat nopeasti ruotsalaiskauppojen hyllyiltä, Expressen-lehti uutisoi.

Missä perinteisen voiteen salaisuus sitten piilee?

Nivea Cremen valmistus aloitettiin jo yli sata vuotta sitten, kun kemisti Isaac Lifschütz kehitteli Eucerit-nimisen emulgaattorin, jonka avulla öljy ja vesi saatiin sidottua muuttumattomaksi voiteeksi. Yhdessä farmaseutti Oscar Troplowitzin kanssa syntyi perusta kosmeettiselle ihovoiteelle. Nivea Cremeä on valmistettu vuodesta 1911 lähtien.

”Nivean hype perustuu sen ainesosiin. Siinä on ollut jo pitkään hyvä resepti, joka muodostaa rasvaisen emulsion”, Marjo Poutanen kertoo. Poutanen työskentelee Laurean ammattikorkeakoulussa kauneudenhoitoalan yliopettajana.

Nivea Cremen ainesosaluettelo on kokonaisuudessaan seuraavanlainen :

Aqua, Paraffinum Liquidumi, Cera Microcristallin, Glycerini, Lanolin Alcohol (Eucerit®), Paraffin, Panthenol, Decyl Oleate, Octyldodecanol, Aluminum Stearates, Citric Acid, Magnesium Sulfate, Magnesium Stearate, Parfum, Limonene, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool, Citronellol, Benzyl Benzoate, Cinnamyl Alcohol.

Ainesosaluettelo kertoo kaikki aineet, joita tuotteessa on käytetty. Raaka-aineet on listattu siinä järjestyksessä, mitä ainesosia tuote sisältää eniten. Esimerkiksi Nivea Creme on vesi-öly-emulsio, jossa on tyypillisesti eniten vettä. Kaikki tuotteen sisältämät ainesosat on pakko ilmoittaa, jotta esimerkiksi allergiset osaavat välttää heille haitallisia ainesosia.

”Listasta ei kuitenkaan näe, kuinka paljon eri ainesosia tuotteessa on. Siksi esimerkiksi tuotteiden hintoja tai tehokkuutta ei voida ainesosaluettelon perusteella verrata”, Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry:n asiantuntija Eeva-Mari Karine kertoo.

Asiantuntijat eivät tässä jutussa arvioi, miksi tuote voitti muut vertailussa. HS:n pyynnöstä Poutanen analysoi Nivea Cremen ainesosia yleisellä tasolla.

Poutasen mukaan Nivea Creme ei liitele ainesosaluettelollaan trendien aallonharjalla.

Tällä hetkellä kosmetiikassa luonnolliset ainesosat ja luonnonkosmetiikka ovat erityisen kysyttyjä. Nivea Cremen ainesosat ovat synteettisesti valmistettuja. Se ei Poutasen mukaan ole kuitenkaan huono asia.

”Rasva sisältää mineraaliöljypohjaisia raaka-aineita, jotka eivät ole juuri nyt erityisen trendikkäitä kosmetiikassa. Tuote on kaukana luonnonkosmetiikasta, mutta se ei ole yhtään huono juttu. Kaikelle kosmetiikalle on paikkansa”, Poutanen kuvailee.

Nivea Creme on valmistettu Poutasen mukaan hyvin perinteisillä raaka-aineilla ja siinä on paljon ihoa suojaavia hiilivetyjä ja aineita, jotka hoitavat ihoa sekä mahdollistavat kosteuden pysymisen iholla.

Nivea Cremessä on muun muassa paljon parafiiniöljyä, joka on mineraaliöljy. Se on pitkälle puhdistettu ja jalostettu. Esimerkiksi vaseliini on suureksi osaksi parafiiniöljyä.

”Parafiiniöljystä puhutaan usein pahiksena luonnonkosmetiikan yhteydessä. Se on kuitenkin turvallinen käyttää ja muodostaa iholle suojaavan kalvopinnan, joka pehmentää ja suojaa ihoa”, Poutanen sanoo.

Lisäksi rasvassa on muun muassa glyserolia, joka tunnetaan kosteuttavana ainesosana. Mikäli ainetta on tuotteessa paljon, tulee lopputuloksesta tahmaista.

Glyserolin lisäksi myös tuotteen esterit hoitavat ihoa ja vaikuttavat tuotteen koostumukseen.

Poutasen mukaan Nivea Cremen rasvainen voide, joka muodostaa suojakalvon ja kosteuttaa ihoa. Se voi kuitenkin olla vaikeasti levittyvää ja paksua, minkä takia Poutanen suosittelee laittamaan voidetta iholle yötä vasten tai saunan jälkeen.

”Tämä toimii, kun iho on superkuiva ja kaipaa suojaa. Voiteen alle voi laittaa esimerkiksi seerumia”, Poutanen sanoo.

Ainoa muutos, jota Poutanen toivoisi tuotteeseen on sen haju. Nivea Cremen ominaistuoksu on hyvin tunnistettava. Kuitenkin juuri tuoksuaineet ovat ainesosia, jotka herkistävät kuluttajia eniten.

”Tuotteen tuoksu on tiivis osa heidän brändiään. Jos jotain voisi ainesosissa kuitenkin muuttaa, olisi se juuri tuoksuaineet. Voisiko tuotetta valmistaa ilman niitä?”, Poutanen pohtii.

SVT:n tekemä vertailu herätti länsinaapurissa myös keskustelua, sillä osa kauneusalan ammattilaisista piti testiasetelmaa vääristyneenä. Esimerkiksi monet arvokkaammat antiage-tuotteet sisältävät retinolia, jota tulisi käyttää jopa kuukausien ajan, jotta tuloksia voisi havaita. Retinoli on A-vitamiinin yleisin johdannainen ja kauneudenhoidossa käytettävä ainesosa, jonka tarkoituksena on pehmentää ihoa ja silottaa ryppyjä.

Tuotekuvauksen mukaan Nivea Creme puolestaan on edullinen yleisvoide, joka sopii lapsille ja aikuisille. Se sopii hyvin esimerkiksi kyynärpäiden, polvien, käsien ja kasvojen kosteuttamiseen.

Asiantuntijoiden käsityksen mukaan testissä vertaillut tuotteet ovat olleet hieman erityyppisiä. Siksi niiden suora vertaaminen keskenään on mahdotonta.

”Vertaaminen retinolituotteisiin voi olla vähän harhaanjohtavaa, sillä vertailu vaatisi tuotteiden samankaltaisuutta. Tuotteet palvelevat ihossa eri tarpeita ja erilaisille tuotteille on paikkansa”, Poutanen sanoo.

Nivea Creme ei ole ainoa edullinen markettituote, joka on pärjännyt kuluttajavertailuissa kalliimpia tuotteita paremmin. Mikä sitten erottaa kalliimman ihonhoitotuotteen edullisemmasta?

Tuotteen hintaan vaikuttavat monet tekijät, ja esimerkiksi raaka-ainekustannukset muodostavat vain osan tuotteen hinnasta.

”Esimerkiksi suurilla valmistajilla on suuri tuotantokoneisto ja ihonhoitotuotteita valmistuu valtavia määriä. Lisäksi heillä on toimiva jakeluverkko, millä saadaan hinnat alas. Ihonhoitotuotteiden purkit voivat olla samankaltaisia sisällön vaihdellessa ja monet välikulut jakelussa on minimoitu”, Poutanen kuvailee.

Myös Nivea Cremen purkki on hyvin simppeli ja tuote on pysynyt samankaltaisena jo pitkään. Lisäksi tuotetta myydään usein marketeissa ja ruokakaupoissa, tuote on kuluttajalle tuttu ja se poimitaan itse hyllystä.

Toisin on selektiivisessä kosmetiikassa, jota myydään usein erityisissä liikkeissä tai tavaratalojen myyntipisteillä. Silloin syntyy erilaisia kuluja, kuten myynti-, koulutus- ja markkinointikuluja.

”Kaikenlaiselle kosmetiikalle on kysyntää. Kuluttajat ovat trendi- ja bränditietoisia mutta myös hintatietoisia. Monet hakevat erilaisia vaihtoehtoja: kaapissa voi olla edullinen perusrasva ja kalliimpi seerumi”, Poutanen sanoo.

On myös brändin etu, että tuote on aina samanhintainen.

”Kuluttaja ihmettelisi, jos 100 euron purkki olisikin yhtäkkiä 15 euroa”, Poutanen sanoo.

Olipa tuotteen hinta sitten mikä tahansa, tulee sen sopia omalle iholle.

”Ihonhoito on hyvin subjektiivista, eivätkä kaikki tuotteet sovi kaikille. Jollakin on esimerkiksi rasvoittuvampi iho, toisella pintakuivempi”, Karine sanoo.

Poutasen mukaan kaikista hintaluokista voi löytyä juuri omalle iholle sopiva tuote. Ihovoiteille on myös erilaisia käyttötarkoituksia, ja kuluttajat arvostavat erilaisia ominaisuuksia, kuten tuotteen levittymistä, imeytymistä tai kaunista pakkausta, Karine ja Poutanen sanovat.

”Jos kaveri on aivan rakastunut johonkin tuotteeseen, ei se välttämättä toimi itselle. Tärkeintä onkin löytää omalle iholle sopivat tuotteet. Niitä voi löytyä mistä hintaluokasta tahansa”, Karine muistuttaa.