Onko kotonasi muki tai lautanen, joka on tehty bambusta ja muovista? Sen käyttäminen kannattaa lopettaa heti, sanovat asiantuntijat

Euroopan komissio totesi viime vuoden lopulla, että bambua sisältävistä muoviastioista voi vapautua vaarallisia määriä esimerkiksi formaldehydiä.

Bambua on käytetty kahvimukeissa muoviin sekoitettuna.­

Suomalaisissa kaupoissa saattaa olla myytävänä laittomia, terveydelle haitallisia muoviastioita, jotka sisältävät bambua tai muita kasvikuituja. Ruokaviraston tietojen mukaan myynnissä on esimerkiksi vaarallisiksi todettuja ruokailuvälineitä, lapsille tarkoitettuja mukin ja ruokakulhon yhdistelmiä sekä take-away-mukeja.

Tällaisen astian käyttäminen tulisi lopettaa saman tien.

Euroopan komissio totesi viime vuoden lopulla, että bambua sisältävistä muoviastioista voi vapautua vaarallisia määriä esimerkiksi formaldehydiä. Sama koskee muitakin kasvikuituja, joita komissio ei ole hyväksynyt käytettäväksi muoviastioissa, joissa muovi on kontaktissa elintarvikkeen kanssa. Esimerkiksi bambujauhon tai riisijauhon sekoittaminen muoviin ei ole EU:n alueella sallittua.

Suomen ruokavirasto linjasi puolestaan, että näiden tuotteiden maahantuonti ja myynti on lopetettava.

Jos asiakas on tullut hankkineeksi tällaisen astian, hänellä on oikeus palauttaa tuote ostopaikkaan ja saada siitä myös hyvitys, kertoo erityisasiantuntija Kati Korppoo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta.

Korppoo suosittelee ottamaan ensin yhteyttä myyjään vaikka sähköpostilla tai puhelimitse ja pyytää ohjeet palautusta ja hyvitystä varten. ”Näin myyjällä on tarvittaessa aikaa selvittää asiaa eikä asiakkaalle tule turhaa käyntiä myymälässä”, hän toteaa.

Myyjä saattaa edellyttää asiakkaalta todistetta siitä, että tuote on ostettu kyseisestä myymälästä. ”Jos kuitti on kadonnut, ostotapahtuman voi todistaa tiliotedokumentilla. Asiakas voi myös pyytää myymälästä maahantuojan yhteystiedot ja pyytää ohjeet sieltä”, Korppoo sanoo.

Haitallisia astioita on Ruokaviraston mukaan edelleen yleisesti myynnissä Euroopassa ja myös Suomessa. Kuluttaja-lehti löysi maaliskuun lopussa tekemässään pistokokeessa laittomia bambuastioita yli 20 kotimaisesta kaupasta.

”Mukaan otettavia take-away kestomukeja on tyypillisesti myytävänä pienissä myymälöissä, jotka saattavat päätuotteenaan myydä jotakin aivan muuta”, kertoo Ruokaviraston ylitarkastaja Merja Virtanen.

Viraston tavoitteena on saada haitalliset astiat myynnistä kuluvan vuoden aikana.

Kasvikuitua sisältäviä astioita on markkinoitu ympäristöystävällisenä muovin korvikkeena. Markkinointi on kuitenkin Virtasen mukaan ollut harhaanjohtavaa, sillä astiat eivät ole biohajoavia.

Bambujauhon tai muun kasvikuiden lisääminen muoviin haurastuttaa muovia. ”Jatkuvassa käytössä kuuma ruoka ja juoma saavat pääsääntöisesti aikaan sen, että kasvikuitua sisältävästä muovista voi irrota vaarallisia aineita enemmän kuin esimerkiksi pelkästään muovista koostuvista astioista”, Virtanen sanoo.

Kaupassa vaarallisen astian tunnistaminen voi olla hankalaa. ”Osa niistä näyttää bambuastioilta, osa muoviastioilta. ”, Virtanen kertoo.

Kielto ei koske bambusta valmistettuja astioita, joiden valmistuksessa ei ole käytetty lainkaan muovia. Myöskään muovilla pinnoitetut bambuastiat eivät Virtasen mukaan ole takaisinvedon piirissä.

Tuotteen pakkausmerkinnöistä voi Virtasen mukaan löytyä tieto, että materiaali sisältää sekä muovia että bambujauhoa tai muuta kasvikuitua. Lainsäädäntö ei kuitenkaan edellytä niin sanotun kontaktimateriaalin koostumuksen ilmoittamista pakkausmerkinnöissä, joten tietoa ei aina ole helposti saatavilla. Jos epäilee, että kyseessä on bambujauhoa sisältävä muoviastia, lisätietoja voi kysyä myyjältä.

Euroopan unionin muoviasetus määrittelee, mistä aineksista elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvia muoveja saa valmistaa. Tietyn materiaalin hyväksyminen muovin täyteaineeksi edellyttää, että Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen arvioi sen riskit muovituotteessa. Bambujauhoa tai muita hyväksymättömiä kasvikuituja kuten riisijauhoa, ei saa käyttää muovin täyteaineena. Tällaisissa astioissa onkin ollut huomattavia ylityksiä melamiinin ja formaldehydin siirtymien raja-arvoissa.

Astioiden lyhytaikaisesta käytöstä ei ole kuitenkaan havaittu haittaa terveydelle. Haittavaikutusten ilmaantuminen edellyttää pitkäaikaista ja toistuvaa käyttöä.

Melamiinin on todettu aiheuttavan ongelmia munuaisissa, munuaiskiviä sekä munuaissyöpää. Formaldehydi on nieltynä myrkyllistä ja voi pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa syöpää. Sen on epäilty aiheuttavan myös vaurioita ihmisen perimään.