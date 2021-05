Kun ulkomaille ei pääse, moni on kääntänyt katseensa kotikulmien hotellitarjontaan. HS vertaili Helsingin tämän hetken kiinnostavimmat staycation-hotellit. Kriteerejä oli vain yksi: Mikä hotelli parhaiten tarjoaa kokemuksen, jossa arki unohtuu, vaikka hotelli sijaitsisi omassa kotikaupungissa.

Tilaajille

Kun ulkomaille ei pääse, moni on kääntänyt katseensa kotikulmien hotellitarjontaan. Kyseessä on staycation-ilmiö, jossa matkailijat jäävät kotikaupunkiinsa hakemaan arjen luksusta. Ilmiö alkoi jo ennen korona-aikaa, mutta liikkumisrajoitusten myötä hotellit ovat saaneet myös ihan uutta asiakaskuntaa oman kaupunkinsa asukkaista. Moni hotelli on myös suunnannut palvelujaan erityisesti staycation-matkailijoille.