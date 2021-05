Moni on oppinut, että nyrjähdyksiä kuuluu hoitaa kylmällä. Enää kylmää ei kuitenkaan suositella varauksetta liikuntavammojen hoitoon, sillä kylmä saattaakin hidastaa vamman parantumista.

Moni on oppinut hoitamaan liikuntavammoja litanialla "kylmä, koho, kompressio". Nyt ohjetta on päivitetty, eikä kylmää enää suositellakaan automaattisesti vamman hoitoon.

KKK eli kylmä, koho, kompressio -ohje on painunut monille mieleen eikä ihme – KKK:ta on käytetty Suomessakin vuosikymmeniä urheilu- ja liikuntavammojen ensiavussa.

Nyt KKK on korvattu uudella peace and love -ohjeella. Ohje perustuu yli vuosi sitten julkaistuun kansainväliseen suositukseen, joka on käännetty ja jota on täydennetty UKK-instituutin Terve urheilija -ohjelmassa.