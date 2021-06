Wide ContentPlaceholder

Hyvinvointi | Seksi

Aikuinen ja neitsyt

Mikko ja Emma ovat yli kolmekymppisiä, eivätkä he ole koskaan harrastaneet seksiä toisen ihmisen kanssa. Nyt he kertovat, millaista on olla aikuinen ja neitsyt.

Tilaajille

HS etsi haastateltavaksi ihmisiä, jotka määrittelevät itsensä aikuisiksi neitsyiksi. Yksi vastaajista on 38-vuotias Mikko. Nuorena hän uskoi, että ”luonto ajaa tikanpojan puuhun”, mutta niin ei koskaan käynyt.

Häpeää, pelkoa, ahdistusta, jopa masennusta. Tiettyjen seksuaalisten kokemusten puute on aiheuttanut vuosien varrella ikäviä tunteita 38-vuotiaalle Mikolle. ”Neitsyys on häpeän paikka, ja muutamaa läheisintä ystävää lukuun ottamatta väistän aihetta, jos se tulee puheeksi. Saatan vitsailla siitä, miten naiset karttavat kuin koronatautista”, Mikko kuvailee.