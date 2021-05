Kotitestillä ei voi korvata terveydenhuollossa tehtävää testiä, mutta tietyissä tilanteissa niistä voi olla hyötyä.

Päivittäistavaraketju Lidl tuo perjantaina 14. toukokuuta myyntiin kotikäyttöisen koronatestin.

Testi on tarkoitettu koronavirustaudin toteamiseen henkilöillä, joilla on taudin oireita.

Lidlissä myytävä Boson-antigeenitesti on ensimmäinen Suomessa myyntiin tuleva kotitesti koronavirustartunnan varhaiseen toteamiseen. Se on valmistettu Kiinassa ja sillä on CE-merkki.

Valmistajan mukaan antigeenitestit tunnistavat tartunnan parhaiten, kun oireiden alkamisesta on kulunut korkeintaan viisi päivää. Näyte otetaan pakkauksessa olevalla vanunäytepuikolla nenän etuosasta ja tuloksen saa 15–20 minuutin kuluttua.

Viisi testiä sisältävä pakkaus maksaa Lidlissä 29,99 euroa.

Kotitesteillä ei kuitenkaan voi korvata terveydenhuollossa tehtävää testiä, tähdentävät sekä Lidl että Helsingin Sanomien haastattelemat asiantuntijat. ”Kotitestit tulevat täydentämään koronatestaamista vapaaehtoisessa käytössä”, toteaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylitarkastaja Nelli Karhu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra muistuttaa, että terveydenhuollon positiiviseen testitulokseen liittyy aina viranomaispäätös eristyksestä, tartuntaketjujen kartoitus ja altistuneiden määrääminen karanteeniin. ”Niitä ei tehdä pelkän kotitestin perusteella”, hän toteaa.

Myös Yliopiston Apteekkiin on tulossa toukokuun loppuun mennessä myyntiin antigeenipikatesti kotitestaukseen. ”Viisi testiä sisältävän pakkauksen hinta tulee olemaan hiukan alle 40 euroa”, kertoo Yliopiston Apteekin valikoimapäällikkö Iiris Räsänen sähköpostiviestissään.

Yliopiston Apteekissa on käyty keskusteluja myös koronaviruksen vasta-ainetestistä. Sen avulla voi nähdä, onko sairastanut koronavirusinfektion ja onko veressä viruksen vasta-aineita. ”Odotamme vielä tietoa milloin näitä tulee Suomen markkinoille”, Räsänen kertoo.

Fimean mukaan yksi kotikäyttöön sopiva vasta-ainetesti on jo rekisteröity.

Pelkkä testitulos ei Savolainen-Kopran mukaan kuitenkaan anna kovin paljoa tietoa siitä, onko henkilö suojassa tartunnalta. ”Mitä testi sitten näyttääkin, emme tiedä, mikä on se vasta-aineiden taso, joka antaa suojan infektiota vastaan”, hän toteaa.

Miten luotettavia kotitestit ovat?

Myyntiin tulevan Boson-kotitestin valmistaja kertoo, että testin tarkkuus on lähes 99 prosenttia.

THL:n Savolainen-Kopra vahvistaa, että testi on erittäin luotettava. ”Kotikäyttöinen testi on varsin saman kaltainen kuin ne testit, joita terveydenhuollon ammattilaiset käyttävät”, hän sanoo.

Suurin riski piilee Savolainen-Kopran mukaan testaamisen ajoituksessa.

”Koronavirusinfektion voi osoittaa parhaiten, kun tartunnasta on kulunut 5-7 päivää. Käyttäjän on syytä ymmärtää, että negatiivinen tulos ei sulje pois tartunnan mahdollisuutta, jos virusta ei vielä ole kehittynyt kehossa niin paljoa, että se näkyisi testissä”, Savolainen-Kopra sanoo.

Fimean Karhu lisää että epävarmuuksia on myös siinä, miten maallikolta onnistuu näytteenotto ja osaako hän tulkita tuloksia oikein.

”Ymmärrän, että kotitesteillä haetaan mielenrauhaa, mutta niiden perusteella ei ole syytä luopua maskien käytöstä eikä muista varotoimista”, hän tähdentää.

Kotitestejä ei siis voi käyttää esimerkiksi niin, että pyytää kesähäiden kutsuvieraita testaamaan itsensä etukäteen huolettoman juhlinnan takuuksi.

Millaisessa tilanteessa asiantuntijat käyttäisivät kotitestiä?

Savolainen-Kopra saattaisi käyttää kotitestiä, jos hän saisi koronaoireita ja kotona olisi testi valmiina. ”Silloin ei tarvitsisi oireisena poistua kotoa.”

Nelli Karhu ottaisi kotitestin mukaan, jos hän matkustaisi sellaiseen maahan, jossa voisi olla vaikea päästä koronatestiin.

Suomessa kotitesteillä näyttää olevan koronaviruspandemian vastaisessa taistelussa huomattavasti pienempi rooli kuin esimerkiksi Britanniassa ja Saksassa, jossa kotitestit ovat osa testausstrategiaa.

Saksassa niitä on käytetty kouluissa juttuun ja briteillekin testejä on jaettu ilmaiseksi.

Savolainen-Kopran mukaan Suomi on valinnut toisen tien, koska testauskapasiteettia on riittävästi eikä tulppia terveydenhuollon testeihin ole muodostunut.

Hän muistuttaa, että kotitestit eivät sinänsä ole Suomessa uusi asia. Apteekista tai verkkokaupoista voi ostaa testejä esimerkiksi raskauden, virtsatieinfektion, hiivasienen, hivin, kupan tai vatsakatarria aiheuttavaan helikobakteeri-infektion toteamiseen.

Huomaa nämä asiat, kun teet kotitestiä:

Kotitesteissä tulee olla CE-merkintä ja tarkastuslaitoksen nelinumeroinen koodi, esimerkiksi CE 0999. Testissä tulee olla selkeä käyttöohje suomeksi ja ruotsiksi sekä pakkauksessa valmistajan nimi ja yhteystiedot. Tarkista, että pakkaus on ehjä ja että siihen on merkitty viimeinen käyttöpäivämäärä ja oikeat säilytysolosuhteet. Noudata ohjeita huolellisesti. Jos tuote ei toimi asianmukaisesti, ilmoita siitä myyjälle.

Tulosten jälkeen:

Jos saat positiivisen tuloksen, mene terveydenhuollon koronatestiin ja noudata viranomaisten suosituksia ja määräyksiä.

Jos saat negatiivisen tuloksen, se ei vapauta sinua karanteenista tai eristyksestä. Muista, että yksikään testi ei ole sataprosenttisen varma.