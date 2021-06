Lastenhoitaja Anniina Ala-Soini käy aina samassa kaupassa, sillä vieraissa paikoissa hän eksyy. Hän kärsii häiriöstä, joka tekee suuntien ja tilojen hahmottamisesta hankalaa. Mistä tietää, milloin huono suuntavaisto onkin häiriön merkki?

Kauppareissu on sujunut tänään ilman ongelmia. Anniina Ala-Soini, 35, on käynyt juuri ennen haastattelua Kannelmäen Prismassa. Se on ollut hänen lähikauppansa yli 12 vuotta.

Tuttu paikka ja pysyvyys tuntuvat mukavilta.

Kokemus olisi toinen, jos Ala-Soinin pitäisi mennä aivan uuteen kauppaan – tai peräti käydä kaupassa toisessa maassa. Joskus omassakin kaupassa voi tulla yllätyksiä.