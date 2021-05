Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, miten läheisen puhelimen käyttöön voisi puuttua.

Haluaisin vähentää puhelimen räpläystä kotona ja viettää puolisoni kanssa useammin aikaa niin, että molemmat ovat läsnä. Olen törmännyt haasteeseen, että kun toinen – tai itse – on keskittynyt puhelimeen, muu maailma ikään kuin häviää. Toisinaan koen, että tullakseni kuulluksi joudun vahtimaan, milloin puolisolla on sopiva rako puhelimensa käytössä. Milloin on hetki, jolloin saisin tilaisuuden vaihtaa hänen kanssaan kuulumisia tai kertoa ajatuksistani? Torjutuksi tulemisen kokemus jättää pieniä kolhuja jälkeensä eikä kannusta arkiseen keskusteluun. Pelkään, että yhteisen keskustelun määrä vähenee ajan kanssa.