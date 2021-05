Siedätystä ei kannata yrittää omin päin, neuvoo osastonylilääkäri Maija Hytönen.

Koivun siitepölylle allergiset kärsivät tänä keväänä poikkeuksellisen kovista oireista.

Lämmin sää on saanut koivujen kukinnan villiintymään ja nenät ja silmät vuotamaan.

Maija Hytönen­

”En muista, milloin aiemmin koivuallergian oireet olisivat ilmaantuneet näin nopeasti ja voimakkaina”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Korva-, nenä- ja kurkkutautiklinikan osastonylilääkäri, korva-, nenä ja kurkkutautien ja allergologian erikoislääkäri Maija Hytönen.

”Viime viikon puolivälissä suurin osa vastaanotolleni hakeutuneista potilaista kärsi koivun aiheuttamista allergiaoireista. Oireet olivat myös alkaneet lähes samaan aikaan eli viime viikon maanantaina”, Hytönen kertoo.

Koivuallergia on havaittu myös apteekeissa. Yliopiston apteekista kerrotaan, että allergialääkkeiden kysyntä moninkertaistui kuluvalla viikolla aiempiin verrattuna.

”Kaikkia lääkkeitä on kuitenkin edelleen saatavilla. Jos jokin tuote on tilapäisesti loppunut, olemme voineet tarjota tilalle korvaavaa valmistetta”, kertoo Yliopiston apteekin tietopalvelupäällikkö Katariina Lehtinen.

Yleisin koivun siitepölyn aiheuttama oire on nuha.

”Jos ilmassa on paljon koivun siitepölyä, herkistyneen ensimmäinen oire on yleensä nenän kutina ja aivastelu. Nenä alkaa vuotaa ja tunnin parin sisällä se menee tukkoon”, Hytönen kuvaa.

Siitepöly ärsyttää myös silmiä, jotka alkavat punoittaa.

”Kyynelnesteen reitti kulkee silmästä nenään, mutta jos nenä on tukkoinen, neste ei pääse nenään ja silloin silmä vetistää”, Hytönen kuvaa.

Osalla koivuallergikoista silmän valkoista osaa peittävä sidekalvo saattaa Hytösen mukaan turvota, toisilla myös silmäluomet voivat olla turvoksissa. Harvinaisempia oireita ovat kurkun tai kaulan ja kasvojen ihon kutina.

Voimakkaasti allerginen ihminen saattaa Hytösen mukaan saada siitepölystä myös astmaattisen reaktion eli hengenahdistusoireita, vaikka hän ei muuna aikana sairastaisi astmaa.

Tavallisimpia allergialääkkeitä ovat nenäsuihkeet, silmätipat ja antihistamiinitabletit.

Kun koivuallergia-oireet ovat hankalat, Hytönen suosittelee vahvasti käyttämään jotain kaikkien kolmen lääkeryhmän tuotetta yhtä aikaa.

”Nykyisistä käsikauppa- ja reseptilääkkeistä on pitkä kokemus ja ne ovat varsin turvallisia.”

Lääkitys kannattaa hänen mukaansa aloittaa jo vähän ennen oireiden ilmaantumista. Lääkityksestä saa kuitenkin avun, vaikka oireet olisivat jo ehtineet alkaa.

Jos oireet ovat lievät, antihistamiinitabletit voivat olla riittävä lääkitys. Jos taas koivun siitepölyä on paljon ja myös sen aiheuttamia oireita, tablettien teho ei Hytösen mukaan yleensä riitä hillitsemään nenän ja silmien allergista tulehdusta. Silloin tarvitaan lisäksi paikallista lääkitystä.

Nenäsuihkeet voivat olla joko antihistamiinipohjaisia tai kortikosteroideja, jotka ovat Hytösen mukaan tehokkaampia kuin antihistamiinipohjaiset.

”Jos oireet ovat hankalat, nenäsuihkeen ohjeen mukaisen annoksen voi ensimmäisinä päivinä kaksinkertaistaa”, hän sanoo.

Nenästeroidisuihketta voi Hytösen mukaan käyttää niin pitkään kuin on tarvetta, toisin kuin flunssan oireita helpottamaan tarkoitettuja nenäsuihkeita, joita käytetään korkeintaan kymmenen päivän ajan.

Nenästeroidit voivat joskus kuivattaa nenän limakalvoa. Siitepölynuhan hoidossa tästä ei Hytösen mukaan yleensä ole haittaa, koska allergisessa nuhassa nenän liman eritys on lisääntynyt.

Nenän limakalvon kostutus nenäsuihkeilla tai nenäkannulla voi myös helpottaa allergisen nuhan oireita. ”Kostutus ikään kuin pesee siitepölyä pois nenän limakalvolta”, hän kuvaa.

Lääkkeitä kannattaa Hytösen mukaan käyttää koko sen ajan, kun koivu kukkii. Lääkitystä voi alkaa vähentää, kun oireet vähenevät siitepölymäärän laskiessa. Siitepölytiedotuksista voi seurata tilannetta.

Jotkut antihistamiinilääkkeet saattavat väsyttää, mutta silloin kannattaa kokeilla toista antihistamiinivalmistetta.

Lääkäriin kannattaa Hytösen mukaan ottaa yhteys silloin, jos ensihoito reseptivapailla lääkkeillä ei helpota oireita riittävästi. Jos oireet viittaavat hengenahdistukseen, lääkäri voi myös määrätä keuhkojen toimintaa parantavia lääkkeitä.

Vaikka koivuallergian oireet useimmiten lievenevät jonkin verran iän myötä, omin päin ei voi yrittää itseään siedättää.

”Koivuallergikko ei siedäty, vaikka hän kärvistelisi ilman lääkkeitä pari-kolme vuotta”, Hytönen toteaa.

Hän suositteleekin vahvasti käyttämään lääkkeitä koivuallergiaoireiden hillitsemiseen.

Siedätyshoitoa harkitaan Hytösen mukaan silloin, jos koivuallergian oireet ovat hankalat lääkityksestä huolimatta. Siedätyshoito tulee toteuttaa asiaan perehtyneen lääkärin ohjauksessa. Hoitovaihtoehtoina ovat pistos- tai tablettisiedätys.

Allergiat ovat lisääntyneet 20-30 vuoden aikana, mutta nyt kasvu on Hytösen mukaan tasaantunut. Yleisimpiä allergiat ovat nuorilla aikuisilla. ”Tutkimusten mukaan noin kolmannes nuorista aikuisista kärsii jostakin siitepölyallergiasta”, Hytönen sanoo.

Allergia voi kehittyä kenelle tahansa, mutta sen ilmaantuminen on todennäköisempää, jos suvussa on allergiaa.

Ihan pienillä lapsilla koivuallergiaa ei Hytösen mukaan yleensä esiinny. ”Allergia voi kehittyä muutamassa kukintakaudessa jo ennen kouluikää. Voimakkaimmillaan oireet ovat yleensä teini-iässä ja nuorilla aikuisilla”, hän sanoo.

Hytönen on pannut tänä keväänä merkille, että moni allergiapotilas on myös käynyt koronatestissä. ”Se on hieno asia! Osa koivuallergikoista on allerginen myös lepälle, jonka kukinta alkoi maalis-huhtikuussa. Jos potilaalla on nuhaoireita, jonka syystä hänellä ei ole varmuutta, koronatesti onkin paikallaan.”