Toinen koronarokotus voi aiheuttaa voimakkaita jälkioireita – asiantuntijat kertovat, mistä on kyse

Jos oireita ei tule lainkaan, se ei tarkoita, että rokotus olisi epäonnistunut, kertoo asiantuntija.

Saitko oireita ensimmäisestä koronarokotuksesta? Tuliko kätesi kipeäksi? Poditko päänsärkyä tai nivelsärkyä? Väsyttikö tai nousiko kuume?

Oireesi olivat todennäköisesti ohimeneviä, mutta varaudu siihen, että toisella kerralla ne saattavat olla pahempia.

Huoleen ei ole kuitenkaan syytä. Kivut kertovat, että elimistösi on oppinut taistelemaan koronavirusta vastaan.

”Se on hyvä juttu ja kertoo, että elimistö tekee mitä pitääkin”, sanoo Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja, professori Mika Rämet.

Hän neuvoo ottamaan oireiden helpottamiseksi tarvittaessa tulehduskipulääkettä.

Oireet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä.

Esimerkiksi toisen rokotuksen jälkeisten oireiden voimakkuus ei Rämetin mukaan välttämättä kerro mitään siitä, paljonko ihmisellä on ensimmäisen rokotuksen synnyttämiä koronaviruksen vasta-aineita.

Hän itse ei saanut ensimmäisestä rokotuksestaan minkäänlaisia oireita: ”Sain rokotuksen hiljattain ja tunnustelin oireita, mutta ei niitä tuntunut tulevan. Se ei kuitenkaan tarkoita, että rokotus olisi jotenkin epäonnistunut.”

Rämetin tavoin ensimmäisen rokotuksensa on saanut jo yli kaksi miljoonaa suomalaista. Kaksi pistosta on saanut vajaa 300 000 ihmistä.

Tavallisimpia rokotuksen aiheuttamia oireita ovat rokotuskohdan ja rokotetun raajan kipu, lihas- ja nivelsäryt, väsymys, päänsärky ja kuume sekä pahoinvointi, kertoo Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimean ylilääkäri Maija Kaukonen.

Oireet alkavat yleensä parin vuorokauden sisällä rokotuksesta ja menevät ohi muutamassa tunnissa tai vuorokaudessa. Pääosin oireet ovat Kaukosen mukaan harmittomia ja ohimeneviä.

Fimean saamista haittavaikutusilmoituksista ei Kaukosen mukaan yleensä mainita, ovatko haitat tulleet ensimmäisestä vai toisesta rokotuksesta. ”Jotakin voimme päätellä ilmoituksen ajankohdasta”, hän sanoo.

Lääkevahinkovakuutusyhtiö on tähän mennessä maksanut korvausta 19 tapauksessa, joissa koronarokotuksen oireet ovat aiheuttaneet tilapäistä haittaa, sairaanhoitokuluja tai ansion menetyksiä.

Näissäkin tapauksissa haitat ovat olleet pääasiassa lieviä, Lääkevahinkovakuutuksesta kerrotaan. Korvauksen saajien yksityisyyden turvaamiseksi tapauksista ei anneta toistaiseksi enempää tietoja.

Kaiken kaikkiaan vahinkoilmoituksia on tehty tähän mennessä 107 ja päätöksiä annettu 31, joista 12 on kielteisiä ja 19 myönteisiä.

Rämetin ja Kaukosen mukaan Pfizer-Biontech ja Moderna aiheuttavat yleensä kummallakin rokotuskerralla samankaltaisia oireita. Toisella kerralla oireet tulevat tyypillisesti voimakkaampina kuin ensimmäisellä.

Astra Zeneca toimii päinvastoin: Toisen rokotuskerran oireet ovat tavallisesti heikompia kuin ensimmäisen.

Mistä ero johtuu?

Kun ihminen saa Pfizer-Biontechin tai Modernan rokotuksen, hänen lihakseensa pistetään koronaviruksen piikkiproteiinin perimää, niin sanottua lähetti-RNA:ta. Tämän ohjeen perusteella lihassolut alkavat valmistaa koronaviruksen pintaproteiinia.

”Elimistö tulkitsee, että kyseessä on oikean viruksen hyökkäys, ja sehän on rokotuksen tarkoituskin”, Rämet kuvaa.

Lämmönnousu, lihaskivut ja huonovointisuus kertovat, että elimistö on käynnistänyt puolustusjärjestelmänsä ja pannut liikkeelle tulehduksen välittäjäaineet. Samalla se on alkanut valmistaa pintaproteiinin vasta-aineita ja aktivoinut soluvälitteisen puolustusvasteen, jonka tarkoituksena on tunnistaa ja tuhota koronaviruksen valtaamat solut.

Rokote kuitenkin häipyy kehosta nopeasti, jolloin keho tulkitsee vaaran olevan ohi. Oireet häviävät, mutta vasta-aineet jäävät. Puolustussoluihin jää myös muistijälki kohdatusta piikkiproteiinista. Jos oikea koronavirus sitten hyökkäisi elimistön kimppuun, immuunipuolustus kykenisi tunnistamaan ja todennäköisesti myös torjumaan sen.

”Pfizerin rokotteen saamisen jälkeen kestää jonkin aikaa, ennen kuin elimistön puolustusvaste heräilee kunnolla. Jos oireet ovat toisella rokotuskerralla voimakkaammat, ne kertovat, että elimistön puolustusreaktio on tällä kertaa jämäkämpi, koska sitä on herätelty jo aiemmin”, Rämet arvioi.

Astra Zenecan rokotuksessa lihakseen pistetään eläviä, jakaantumiskyvyttömiksi muokattuja adenoviruksia, jotka sisältävät koronaviruksen pintaproteiinin koodin. Elimistön puolustusjärjestelmän käynnistyessä solut alkavat torjua piikkiproteiinin lisäksi myös adenoviruksia.

Rämet pitää mahdollisena, että Astra Zenecan kohdalla elimistön puolustusreaktio jää toisen rokotusannoksen yhteydessä heikommaksi, koska puolustussolut pystyvät silloin eliminoimaan osan adenoviruksista jo ennen kuin ne pääsevät solujen sisään. Siksi myös haittavaikutukset jäävät vähäisemmiksi kuin ensimmäisen rokotuksen yhteydessä.

Entä jos ihminen saa ensimmäisellä rokotuskerralla Astra Zenecaa ja toisella kierroksella Pfizer- Biontechiä? Näin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suunnittelee tehtävän Suomessakin.

”Jos rokotteita annetaan ristiin, oireita tulee tuoreen tutkimuksen mukaan tyypillisesti enemmän, kuin jos henkilö saisi kummallakin kerralla samaa rokotetta. Näin käy riippumatta siitä, kumpaa rokotetta annetaan ensiksi”, Rämet kertoo.

Kaukonen toteaa puolestaan, että ristiin annettunakin rokotuksista saadaan hyvä teho. ”Kaikista rokotteista on joka tapauksessa tullut topakat haittavaikutukset, joten odotettavissa on vähintäänkin särkyä kädessä, vilunväreitä ja väsymystä”, Kaukonen sanoo.

Rämet ja Kaukonen painottavat, että olipa rokote mikä tahansa, parhaan vastustuskyvyn saa vasta kahdesta rokotuksesta. Suoja kehittyy ajan myötä. Tutkimusten mukaan suoja on noussut 80-90 prosenttiin, kun toisen rokotuksen saamisesta on kulunut viikko.

Vielä kahden rokotuksen jälkeenkin on siis pieni mahdollisuus saada koronavirustartunta. ”Todennäköisesti tauti on silloin kuitenkin lievempi eikä johda sairaalahoitoon”, Kaukonen sanoo.