Mitä tuntuisi, jos et ymmärtäisi muiden ihmisten eleitä ja vihjeitä tai yhteiskunnan kirjoittamattomat säännöt olisivat täysin hepreaa?

Tällaista on Anne Tillin, 39 elämä. Hän sai Asperger-diagnoosin vasta vuosi sitten. Tilli on ollut työelämässä kymmenen vuotta ja diagnosoimaton autismin kirjon häiriö on vaikuttanut hänen jokapäiväiseen arkeensa.