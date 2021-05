Koetko, että työpaikallasi joitakin henkilöitä suositaan perusteetta? HS tekee juttua suosimisesta työyhteisöissä.

Jaetaanko työpaikallasi työvuorot ja lomat tasapuolisesti? Saavatko kaikki saman verran tietoa ja yhtäläisen oikeuden ilmaista mielipiteensä?

Vai onko niin, että kiinnostavimmat työtehtävät menevät aina samoille henkilöille ja pomo kehuu ja nostaa ihmisiä epätasapuolisesti?

Jätetäänkö jotkut työpaikalla kokonaan ilman kiitosta ja vaille etenemismahdollisuuksia, vaikka työsuoritukset olisivat erinomaisia? Onko työpaikallasi suorastaan suosikkijärjestelmä?

HS tekee juttua suosimisesta työyhteisöissä. Kerro kokemuksistasi ja ajatuksistasi alla olevassa kyselyssä.

Suosimista ei ole se, että esihenkilö tulee jonkun kanssa paremmin toimeen kuin toisen – mutta sellaisen ei tulisi vaikuttaa ihmisten kohteluun.

Pahimmillaan suosiminen heikentää työilmapiiriä ja työssä viihtymistä merkittävästi. Onko sinulla kokemusta, että näin olisi tapahtunut?

Entä oletko kenties itse ollut se, jota on suosittu? Miten se on ilmennyt, miltä se on tuntunut ja minkälaisia seuraamuksia sillä on ollut?

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kommentteja saatetaan käyttää jutussa tunnistamattomina. Toimittaja saattaa myös ottaa yhteyttä niihin vastaajiin, jotka ovat antaneet luvan haastatteluun.