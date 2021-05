Lähes 2000 rokotettua on saanut Suomessa koronavirustartunnan – Asiantuntijat kertovat, mistä on kyse ja miten rokotetun tauti oireilee

Maanantaihin mennessä Suomessa oli rokotettu 2,3 miljoonaa ihmistä. Tietyt sairaudet voivat vaikuttaa siihen, että ihmisen immuunisuoja jää vajaaksi rokotuksista huolimatta.

Suomessa on havaittu olevan jo lähemmäs kaksi tuhatta ihmistä, jotka ovat saaneet koronavirustartunnan sen jälkeen, kun he ovat saaneet joko yhden tai kaksi koronavirusrokotusta. Valtaosa virustartunnan saaneista on saanut vasta yhden rokotuksen.

Kenellä on suurin riski saada tartunta rokotuksen jälkeen ja millainen on koronavirustauti, jos sen sairastaa rokotettuna?

Henkilön ikä, hänen perustautinsa ja lääkityksensä vaikuttavat siihen, miten altis hän on saamaan uuden koronavirustartunnan yhden tai kahden koronarokotuksen jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohynek.

Suurempi riski saada koronatartunta on Nohynekin mukaan ihmisillä, jotka sairastavat puolustusjärjestelmää heikentävää sairautta, esimerkiksi syöpää.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi vahvistaa, että jotkin syöpätyypit ja etenkin niiden hoito voivat saada aikaan sen, että ihmisen immuunisuoja jää vajaaksi rokotuksista huolimatta.

On myös olemassa joukko sairauksia, jotka voivat lisätä riskiä sairastua koronavirusinfektion vakavaan tautimuotoon. Sellaisia ovat esimerkiksi astma, diabetes, lihavuus, metabolinen oireyhtymä sekä sydän- ja verisuonitaudit.

Nämä sairaudet eivät kuitenkaan Mäkijärven mukaan välttämättä vaikuta siihen, miten herkästi ihminen saa koronavirustartunnan. ”Sen sijaan immuunivastetta laskevat synnynnäiset tai myöhemmin ilmenevät immuunipuutostilat sekä tietyt lääkkeet”, hän kertoo.

Kolmas ja tärkein tartunnalle altistava tekijä perussairauksien ja lääkitysten lisäksi on Nohynekin mukaan ikä. ”Mitä vanhempi ihminen on, sitä laiskempi on hänen puolustusjärjestelmänsä muodostamaan suojaavaa vastetta rokotteelle”, Nohynek sanoo.

Neljäs tartuntaan vaikuttava tekijä on se, miten pian rokotuksen jälkeen ihminen altistuu tartunnalle. Jos rokotuksesta on kulunut vain vähän aikaa, immuniteettia ole ehtinyt vielä kehittyä.

Nohynek muistuttaa, että mRNA-rokotteiden (kuten Pfizer-Biontech) suojateho on nähtävissä noin 12 vuorokauden jälkeen ensimmäisestä annoksesta, adenovirusrokotteiden (kuten Astra Zeneca) noin 21 vuorokauden jälkeen.

Suojateho kypsyy ja lisääntyy ajan myötä.

”Toisen annoksen jälkeen rokotteen suojatehon vahvistuminen nähdään jo 7 vuorokauden kuluttua”, Nohynek toteaa.

Aiemmin sairastettu koronainfektio toimii Nohynekin mukaan samalla tavalla kuten yksi rokoteannos.

Viidenneksi tartuntoihin vaikuttavat uudet virusmuunnokset.

Toistaiseksi tiedetään, että käytössä olevat koronavirusrokotteet antavat suojaa myös useita uusia virusvariantteja vastaan. Kansainvälisten tutkimusten mukaan rokotteen teho on rokotteesta riippuen ensimmäisen annoksen jälkeen 50-70 prosenttia ja toisen annoksen jälkeen 80-95 prosenttia.

Poikkeuksen muodostaa kuitenkin Intian variantti: ”Tuoreet tutkimustulokset Britanniasta osoittivat, että sekä Pfizer-Biontechin että Astra Zenecan suojateho yhden rokoteannoksen jälkeen oli Intian variantin kohdalla vain 34 prosenttia. Toisen annoksen jälkeen se nousi kuitenkin 80-95 prosenttiin”, Nohynek sanoo.

Intian variantti antaakin Mäkijärven mukaan aihetta huoleen. ”Sen vakavuudesta ei ole Suomessa vielä riittävästi tietoa”, hän huomauttaa.

Intian virusmuunnos on paljastunut muun muassa viimeaikaisten Keski-Pohjanmaalla ja Kanta-Hämeessä tapahtuneiden tartuntaryppäiden aiheuttajaksi.

Hämeenlinnassa, Forssassa ja Riihimäellä havaituissa epidemioissa virusmuunnos tartutti yhteensä yli 80 ihmistä, joista suurin osa oli jo saanut yhden koronavirusrokotuksen.

Hoitotyöntekijöistäkin noin 11 prosenttia sai tartunnan Intian virusmuunnoksesta, vaikka he olivat saaneet kaksi rokotusta ja suojautuneet pisaraeristystoimin. Yli puolet sai taudista kliinisiä oireita, osa merkittäviä.

Mäkijärvi arvioikin, että tutkijat pyrkivät kehittämään uusia rokotteita, jotka tehoavat virusvariantteihin entisiä paremmin. Hän pitää mahdollisena, että syksyllä tai talvella saadaan vielä kolmas rokotuskierros.

”Aikataulu riippuu sekä koronaviruksen että rokotteen kehittymisestä ja myös rokotteiden saatavuudesta”, Mäkijärvi lisää.

Maanantaihin mennessä Suomessa oli rokotettu 2,3 miljoonaa ihmistä. Toisen annoksen oli saanut 380 000 henkilöä.

Rekistereitä yhdistämällä on havaittu, että 1 503 henkilöä on saanut koronavirustartunnan ensimmäisen ja 331 toisen rokotusannoksen jälkeen. Kaikista läpäisytartunnan saaneista 123 joutui sairaalahoitoon ja 14 tehohoitoon.

Tavallisimmin ”rokotuksen läpi” tulleet koronavirusinfektiot ovat Mäkijärven mukaan joko oireettomia tai oireiltaan lieviä.

Yksittäisiä, vakavampiakin sairaustapauksia on Mäkijärven mukaan ollut ja jokunen kuolemakin on raportoitu. ”Tosin kuolemantapauksiin ovat vaikuttaneet potilaan sairastamat perussairaudet”, hän lisää.

Tyypillistä infektiota on kuitenkin Nohynekin mukaan vaikea määritellä. ”Infektion aiheuttaman taudin kirjo on laaja.”

Perusterve rokotettukaan ei siis voi suhtautua huolettomasti uuden tartunnan mahdollisuuteen. Rokotuksen saanut henkilö voi myös levittää tautia eteenpäin.

”Varovainen pitää olla rokotuksista huolimatta ja noudattaa annettuja ohjeita”, Mäkijärvi sanoo.

Myös Nohynek muistuttaa, että rokotettujenkin tulee huolehtia turvaväleistä, käyttää maskia, pestä käsiä ja noudattaa muita tartuntojen ehkäisyyn tähtääviä ohjeita silloin kun he ovat julkisissa tiloissa tai tekemisissä rokottamattomien kanssa.