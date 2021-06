Salminen tähdentää, että koronaepidemiassa eletään nyt hankalaa välivaihetta.

Koronatartuntaluvut putosivat alkuviikosta pitkästä aikaa alle sadan.

Mika Salminen

”Luvut herättävät toiveita, suunta on selvästi alaspäin. Tätä on toivottu ja tähän on pyritty”, iloitsee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen.

Helsinkiläiset ovat iloinneet esimerkiksi Uimastadionin avautumisesta. Myös kirjastoja, museoita, maauimaloita ja uimahalleja ja kuntosaleja saa pääkaupunkiseudulla avata rajoitetusti.

”Se, että olemme avanneet yhteiskuntaa jo hyvinkin paljon, eikä epidemia ole ainakaan toistaiseksi lähtenyt laukalle, tarkoittaa sitä, että joko kesä tai rokotukset tai todennäköisesti molemmat ovat auttamassa. Mitään muuta johtopäätöstä ei voi tehdä”, Salminen sanoo.

Joko maskit voidaan heittää roskiin?

”Ei ihan vielä. Ehkä loppukesästä, kun kaikki ikäluokat on rokotettu kahdesti - jos tartuntatilanne sallii”, Salminen sanoo.

Maskin käyttö on hänen mukaansa kohtalaisen pieni riesa verrattuna siihen, että koronavirus alkaisi levitä uudelleen. Hän uskoo, että osa ihmisistä tulee käyttämään maskia myös tulevaisuudessa suojautuakseen esimerkiksi kausiflunssalta.

Salminen tähdentää, että koronaepidemiassa eletään nyt hankalaa välivaihetta.

”Osa ihmisistä on varsin hyvin suojattu, mutta vielä joukossamme on suuri määrä ihmisiä, joilla ei ole rokotuksen suojaa tai joilla se on vasta osittainen.”

Erittäin tärkeätä olisi Salmisen mukaan nyt se, että ne ihmiset, jotka ovat jo saaneet yhden rokotuksen, ottaisivat myös sen toisen annoksen.

”Toisesta rokotuksesta riippuu se, että suoja on pitää ja että se on pitkäaikainen. Siksi olisi hyvin toivottavaa, että vaikka henkilö olisi lomalla, hän ei siirtäisi toista rokotusta vaan matkustaisi ajallaan kotikuntaansa ottamaan sen”, Salminen sanoo.

Tiistaina tartuntaluvut ylittivät jälleen sadan. Jos vanhat merkit pitävät paikkansa, ne voivat vielä nousta loppuviikosta. ”Alkuviikon tartuntaluvut ovat yleensä matalampia siksi, että viikonloppuisin käydään vähemmän testeissä”, Salminen muistuttaa.

Ihmisiä myös kuolee koronavirustautiin päivittäin.

Syy siihen, että kuolemantapaukset eivät vähene samaa vauhtia kuin tartuntaluvut, on Salmisen mukaan se, että tämän päivän matalat tartuntaluvut näkyvät kuolemantapauksissa vasta parin viikon päästä.

Kuolemien taustalla on Salmisen mukaan useampia syitä.

”Meillä on ollut muutamia valitettavia koronaepidemioita sairaaloissa ja muissa terveydenhuollon yksiköissä. Koronavirus on tarttunut ihmisiin, joiden ensisijainen syy hoitoon hakeutumiselle ei ole ollut koronavirus vaan jokin muu vakava sairaus. Silloin ei aina ole selvää, mikä viime kädessä on aiheuttanut kuoleman. Voi olla, että koronatauti on vain osasyy. Järjestelmä kuitenkin kirjaa sen varsinaiseksi kuolinsyyksi. Varsinaisen syyn selvittäminen vaatii tutkimustyötä, joka vie aikaa”, Salminen sanoo.

Kaiken kaikkiaan koronataudin aiheuttamat kuolemantapaukset ovat kuitenkin hänen mukaansa vähenemässä.

Takaiskujen riskiä joudutaan Salmisen mukaan sietämään vielä kuukauden tai parin ajan.

Yksi takaisku oli Kokkolan tartuntaryväs, joka nosti äskettäin Keski-Pohjanmaan ilmaantumisluvun maan pahimmaksi.

Sekin näyttää nyt rauhoittuvan hyvää vauhtia, vaikka kyse oli erittäin herkästi tarttuvasta Intian virusmuunnoksesta.

”Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tämän kaltaiset ryppäät saadaan kuriin, jos niihin puututaan oikea-aikaisesti tehokkaaksi osoittautunein keinoin”, Salminen sanoo.

Parhaassa turvassa ovat nyt ne, jotka ovat saaneet jo molemmat rokotukset.

Salminen lähettää terveisiä esimerkiksi sille kahdeksankymppiselle autottomalle turkulaiselle pariskunnalle, joka on koko korona-ajan karttanut julkisia liikennevälineitä ja kertoo 15 kuukauden kotoilukaranteenin ”alkaneen käydä sielun päälle”.

”Jos kumpikin on saanut kaksi rokotusta, ja toisestakin rokotuskerrasta on kulunut yli viikko, niin maskin kanssa kyllä uskaltaa mennä joukkoliikennevälineeseen”, Salminen arvioi.

Samoin tuttavien luona voi hänen mukaansa vierailla turvallisesti, jos hekin ovat saaneet molemmat rokotukset.

Kaikkiin isoihin kokoontumisiin liittyy kuitenkin riski, joka on syytä muistaa esimerkiksi ensi lauantain ylioppilasjuhlissa.

”Jos joukkoon sattuu yksikin, joka on tietämättään kantaja ja tartuttaa virusta. Mitä enemmän ihmisiä on koolla, sitä suurempi riski on, että tartuntoja tulee paljon kerralla”, Salminen muistuttaa.

Juhlien järjestäjiä on neuvottu porrastamaan vieraiden saapumista. Uudellamaalla suositellaan, että sisätiloissa olisi yhtä aikaa korkeintaan 10 henkilöä ja ulkona 50. Tätä suurempia kokoontumisia voi kuitenkin järjestää, jos tilassa on käytettävissä useita yleisölle tarkoitettuja alueita, jotka voi rajata lohkoihin.

Tärkein neuvo on Salmisen mukaan se, että vieraat kunnioittaisivat kutsujien toiveita siitä, miten juhlissa menetellään. ”Sitähän edellyttää jo normaali kohteliaisuus”, hän lisää.