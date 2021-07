Wide ContentPlaceholder

Mirella Roininen ja Joni Enroth ovat kohdanneet ennakkoluuloja taustansa vuoksi.

Hyvinvointi | Romanit

Ennakkoluulojen värittämä elämä

Viime kuukausina julkisuudessa on keskusteltu romanien kohtaamista ennakkoluuloista. Tutkimusten mukaan merkittävä osa romaneista on kokenut syrjintää taustansa vuoksi. Tässä jutussa kolme romanitaustaista nuorta kertoo oman näkemyksensä siitä, millaista elämä romanina Suomessa on.

Vieraassa kaupassa Katja Thesslund, 22, pysyy mahdollisimman kaukana hyllyistä ja varoo turhaan koskettamasta tuotteita. Esimerkiksi uutta saippuaa ostaessaan Thesslund ei ota pulloa käteen ja tarkasta sen ainesosia vaan tekee ostopäätöksen pullon ulkoasun perusteella.