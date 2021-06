Moni mies kokee seksiin liittyviä suorituspaineita, jotka saattavat heijastua myös erektioon. HS kerää nyt aiheesta lukijoiden kokemuksia.

Moni mies on jossain vaiheessa elämäänsä kokenut tilanteen: Asiat ovat edenneet kiinnostavan kumppanin kanssa pisteeseen, jossa aletaan riisua vaatteita. Sitten yhtäkkiä erektio lopahtaakin.

Kenties on tullut aika pukea kondomi tai mieleen on hiipinyt epävarmuus. Tai ehkä ihminen on uusi ja hänen seurassaan jännittää.

Tilanne on tavallinen, mutta silti moni mies saattaa ottaa erektion lopahtamisen raskaasti, vaikka kuinka ajattelisi, että sellaista sattuu.

HS kerää nyt miesten kokemuksia seksiin liittyvistä suorituspaineista ja siitä, miten ne voivat heijastua erektion saamiseen tai ylläpitämiseen.

Oletko joskus joutunut vastaavanlaiseen tilanteeseen ja miltä se on tuntunut? Voiko aiheesta puhua ystävien tai kumppaneiden kanssa? Oletko keksinyt tilanteisiin avun tai oppinut hyväksymään, että aina seksi ei onnistu niin kuin on suunnitellut?

Entä mitkä asiat seksissä saavat jännittämään tai aiheuttavat suorituspaineita?

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kommentteja saatetaan käyttää jutussa. Toimittaja saattaa myös ottaa yhteyttä niihin vastaajiin, jotka ovat antaneet luvan anonyymiin haastatteluun.