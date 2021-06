Maailman parhaiksi äänestetyt vitsitkin naurattavat vain osaa ihmisistä.

Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät baariin.

”Onko tämä taas joku vitsi”, baarimikko huokaisi.

No on. Nyt on aika kertoa vitsejä tai oikeastaan lukea niitä. HS keräsi valikoiman erilaisia enemmän tai vähemmän tunnettuja vitsejä lukijoiden arvioitavaksi.