Osa ihmisistä ei saa ruoasta nautintoa. HS tekee nyt aiheesta juttua.

Toisille ruoka on elämän suurimpia nautintoja. He käyvät huippuravintoloissa, ostavat vain parhaita raaka-aineita ja valitsevat viininsä tarkasti ruokalajin mukaan.

Ja sitten on niitä, joille ajatus ruoan ympärillä pyörivästä elämästä on käsittämätön. Heille ruoka on lähinnä pakollinen paha, polttoainetta, jolla elimistö pidetään toiminnassa.

HS tekee nyt juttua ihmisistä, jotka eivät saa ruoasta erityistä nautintoa ja jotka voisivat yhtä hyvin korvata syömisen kerran päivässä nielaistavalla pillerillä, jos se vain olisi fysiologisesti mahdollista.

Keräämme aiheesta lukijoiden kokemuksia. Miten suhtautuminen ruokaan vaikuttaa sosiaalisiin suhteisiisi? Lähdetkö mukaan ravintolaan, vaikka ruoka ei sinua kiinnostakaan, vai vältätkö mieluummin ruoan ympärillä pyöriviä sosiaalisia tilanteita?

Entä miten läheisesi suhtautuvat siihen, ettet innostu illalliskutsuista eikä sinua kannata hemmotella ruoalla?

Mitkä asiat ovat sinulle syömisessä ja ruoanlaitossa tärkeitä? Mitä hyvää suhtautumisessasi ruokaan on?

Yhteystietonsa jättäneiden vastaajien kommentteja voidaan käyttää jutussa. Toimittaja saattaa myös ottaa yhteyttä vastaajiin, jotka ovat antaneet luvan mahdolliseen haastatteluun.