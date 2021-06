Kuulo heikentyy iän myötä väistämättä. Kuulon heikentyminen on yksilöllistä.

Keväällä TikTokissa alkoi levitä video, jonka mukaan vain yli 25-vuotiaat voivat kuulla videolla olevan äänen. Videon mukaan kyseessä on 17 500 hertsin (Hz) taajuudella kuuluva ääni.

Video on herättänyt hämmennystä ja moni on julkaissut sosiaalisessa mediassa videoita, joissa esimerkiksi teini-ikäinen lapsi ja keski-ikäinen vanhempi katsovat videota yhdessä. Videoiden teinit kuulevat äänen selkeästi ja pitelevät korviaan: viiltävä ujellus on kaikesta päätelleen epämiellyttävää kuunneltavaa. Vieressä istuva vanhempi katsoo reaktiota kummissaan – hän ei kuule yhtään mitään.