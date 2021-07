Käynnissä on kaksi elämän ja kuoleman kysymystä, ilmastokriisi ja lajien joukkotuho – ja ratkaisu niihin on selvä

Voisiko tiukemmista hiilinielu- ja luontokatorajoituksista olla Suomen metsäteollisuuden kirittäjiksi?

Entä jos jokaiselle Suomessa syntyvälle lapselle istutettaisiin oma puu? Sitä esitti Turun piispa Mari Leppänen tiistaina Suomi-Areenassa vetämässäni paneelikeskustelussa, jossa pohdittiin uskontojen roolia ilmastokriisin ratkaisuissa.

Leppänen ehdotti, että uskontokunnat voisivat istuttaa lasten puut esimerkiksi seurakuntien maille. Se olisi hänen mukaansa yksi konkreettinen toivon teko.

Viime vuonna Suomessa syntyi 46 463 ihmistainta. Sama määrä uusia puuntaimia olisi ennen kaikkea symbolinen ele, sillä vuosittain täällä istutetaan 150 miljoonaa puuta.

Mutta symboleillakin on voimaa: BBC:n mukaan esimerkiksi Thaimaassa ympäristötietoisuus on lisääntynyt, kun puita on vihitty buddhalaisiksi munkeiksi metsiensuojelun nimissä.

Joka tapauksessa on selvää, että puut ja metsät ovat ratkaisuja kahteen käynnissä olevaan elämän ja kuoleman kysymykseen: ilmastokriisiin ja lajien joukkotuhoon.

Keskustelu Suomen metsien tulevaisuudesta on jälleen kiihtynyt EU:n uuden metsästrategian myötä. Avohakkuita vai jatkuvaa kasvatusta? Lisää suojelua vai entistä suurempia hakkuita, jotta metsäteollisuus yhä tahkoaisi veroeuroja valtion kirstuun?

”Puuplantaaseilla, yhden puulajin tasaikäisissä talousmetsissä, on biodiversiteettiä murto-osa verrattuna luonnonmetsiin, avohakkuuaukiolla murto-osan murto-osan murto-osa, golfkentällä ei sitäkään”, kirjoittaa Finlandia-palkittu Juha Hurme uudessa kirjassaan Suomi.

Ympäristövaikuttaja Saara Kankaanrinta peräänkuuluttaa Ilta-Sanomissa hallitukselta yhteiskuntavastuuta ja vaatii suurta sopeutumista luontoystävällisempiin metsänhoitomenetelmiin, jotta työpaikkoja olisi tulevaisuudessakin - ja metsällä arvoa.

Suomessa on vanhastaan kokemusta laista, jota metsäyhtiöt vastustavat raivokkaasti: Lex Pulkkinen vuodelta 1925. Sillä estettiin metsäyhtiöitä haalimasta metsäomaisuutta itselleen. Historioitsija Markku Kuisma kuvailee kirjassaan Yksinkertaisuuden ylistys, miten laki käytännössä esti Suomen luisumisen banaanivaltioksi.

Lex Pulkkisen ansiosta Suomessa on nyt 600 000 metsänomistajaa, ja suomalainen metsäteollisuus on joutunut panostamaan parempaan tuotekehittelyyn – sen sijaan että se juhlisi halvalla raaka-aineella. Loppu on historiaa: Suomi ei tuhoutunut kuten peloteltiin, vaan vaurastui.

Nyt Suomen metsäteollisuudella on huikeat mahdollisuudet kehittää uusia puupohjaisia materiaaleja fossiilituotteiden korvaajiksi. Voisiko tiukemmista hiilinielu- ja luontokatorajoituksista olla kirittäjiksi?

Kirjoittaja on Madventures-seikkailija, kirjailija ja tv-tuottaja, joka omistaa melkein puoli hehtaaria metsää.