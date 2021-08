Melomme pitkin Saimaata, ja yhtäkkiä kallioseinämistä erottuu valtava ihmisen pää – keskellä Järvi-Suomea on mykistävä matkakohde, jossa tuntee yhteyttä selittämättömään

Kalliomaalausten selityksiä on haettu vaikka mistä, mutta totuus on, että kukaan ei tiedä, kirjoittaa Riku Rantala kolumnissaan.

Pyysimme Madventures Suomi -televisiosarjaamme ja -matkaopastamme varten suomalaisilta vinkkejä parhaista reissukohteista. Pessimistinä arvelin, että saamme ehkä kymmenen vinkkiä.

”Plus ne tulee olemaan paskoja”, terhensin kollegoille.

Kuten useimmiten käy, olin väärässä. Hyvin perusteltuja, erinomaisen paikallistuntemuksen ja huumorintajun sävyttämiä ehdotuksia – luontokohteesta kapakkaan, majatalosta kesätapahtumaan – saapui kansalaisilta lopulta yli 1 200.

Useampi savolainen suositteli meitä vierailemaan Ristiinassa Saimaan rannalla, Astuvansalmen kivikautisilla kalliomaalauksilla.

”Ei helvetti”, höyrysin toimistolla. ”Televisio tarvitsee toimintaa. Vanhat maalaukset kalliossa tuskin inspiroivat ketään!”

Kuten useimmiten käy, olin väärässä.

” Kalliomaalausten määrä ja upeus lyövät ällikällä.

Melomme paikalle Yövettä pitkin Astuvansaaren suunnalta. Yhtäkkiä kallioseinämistä erottuu valtava ihmisen pää. Ilmiselvä vanha päällikkö tai tietäjä, jolla on korkea otsa, hienopiirteinen nenä ja silmät raollaan.

Ei ihme, että tässä on ollut kulttipaikka. Rantaudumme.

Kalliomaalausten määrä ja upeus lyövät ällikällä: kymmeniä kuvia, jotka on luultavasti maalattu sormin punamullalla tuhansien vuosien aikana, vanhimmat ehkä 6 000 vuotta sitten.

Ihmisiä, shamaaneja, veneitä, hirviä – ennen kaikkea hirviä. Tärkeysjärjestys ei jää epäselväksi.

Mutta itselleni vaikuttavin kuva on yksinkertainen: kämmen.

Kuka kastoi kämmenensä linnunmunalla ja verellä jatkettuun punamultaan ja painoi sen kallioseinämään tässä nimenomaisessa paikassa tuhansia vuosia sitten? Miksi?

” Tässä he haistoivat samat tuoksut, tunsivat saman kallion jalkojensa alla.

Maalausten selityksiä on haettu saamelaisista rummuista, pyyntikulttuurien maailmankuvasta ja tähtikuvioista – hupsuimmillaan jopa Kalevalasta – mutta totuus on, että kukaan ei tiedä.

He olivat kampakeraamikoita, puhuivat tuntematonta muinaiskieltä. Heillä ei ole mitään yhteistä niin kutsutun suomalaisuuden kanssa – mutta kuitenkin on: tässä he haistoivat samat tuoksut, tunsivat saman kallion jalkojensa alla.

Kiipeämme päälaelle. Aika pysähtyy.

Maiseman huikaisevuudelle on vaikeaa löytää sanoja. Yhtäkkiä tunnen syvää yhteyttä johonkin selittämättömään, ikiaikaiseen, syvästi inhimilliseen.

Kaikki on muuttunut. Elämäntapamme ja olemassaolomme uhkaa koko luomakuntaa, ennen kaikkea meitä itseämme. Mutta yksi on pysynyt tuhansia vuosia: tämä paikka on pyhä.

Kirjoittaja on kirjailija, kansainvälinen seikkailija ja yksi Madventures Suomi -sarjan vastaavista tuottajista. Madventures on Nelosen ohjelma, ja Nelonen ja Helsingin Sanomat kuuluvat Sanoma-konserniin.