Suomalaisten herkuttelu on kaksinkertaista kärsimystä, ja tapojen juuret löytyvät 50 vuoden takaa

Karkkipäivän tuloksena on useimmiten ähky ja huono omatunto. Miksi herkuttelu on suomalaisille niin vaikeaa?

Mättö, mässäily, läskeily, sikailu. Millaisia mielikuvia nämä sanat herättävät?

Eivät kovin positiivisia, vaikka ne kuvaavat erittäin miellyttävää asiaa, herkuttelua.

Samalla ne kuvaavat suomalaista herkuttelun tapaa: kerralla niin paljon, että varmasti olo on kuin valaalla. Perään koetaan huonoa omaatuntoa epäterveellisyydestä ja pelätään painon nousevan.

Haastattelin viime kesänä syömisen psykologiaan erikoistunutta ravitsemusterapeuttia Jonna Heinosta. Sen jälkeen aloin kiinnittää erityistä huomiota siihen, miten puhumme herkuttelusta.

Heinosen mukaan on traagista, että teemme herkuttelusta itsellemme kahdella tavalla kärsimystä, kun sen kuuluisi olla sataprosenttista nautintoa.

Miksi teemme näin itsellemme?

Heinosen mukaan käyttäydymme ruoan kanssa usein yhtä tiedostamatta kuin eläimet.

Jos herkuttelu on rajattu karkkipäivään, mielihalu vahvistuu ja herkuttelusta tulee rutiini. Tällöin ei tule mietittyä, tekeekö mieli oikeasti herkutella, vaan syö tavan vuoksi. Karkkia myös lappaa suuhun sellaisella vauhdilla, ettei sitä pysähdy maistelemaan.

Jos pysähtyisi, saattaisi huomata makuaistin kyllääntyvän samalta maistuviin herkkuihin melko nopeasti. Tietyssä pisteessä suupala ei maistu yhtä hyvältä kuin edellinen.

Kun siihen osaisi lopettaa, saisi huonon olon ehkäistyä.

Karkkipussien koostumus kuitenkin usein estää kyllääntymisen. Kun herkut ovat maultaan ja suutuntumaltaan erilaisia, makuaisti ei saa tarpeekseen.

Ja sitten on huono omatunto ja lihomisen pelko.

Herkuttelulla on paikkansa osana terveellistä ja joustavaa ruokavaliota. Silti moni leimaa herkut mustavalkoisesti epäterveellisiksi. Ja jos joskus on laskenut kaloreita, on varmasti säikähtänyt herkkujen kalorimääriä.

Keho ei kuitenkaan ole kone, joka kuluttaisi ja varastoisi energiaa tismalleen laskelmiemme mukaan. Vaikka vetäisi kerran viikossa herkkuöverit, paino tuskin nousee.

Harva tietää, että juuret kollektiiviselle morkkikselle ja karkkipäivän konseptille juontavat 50 vuoden taakse historiaan.

1970-luku oli ennaltaehkäisevän terveyskasvatuksen kulta-aikaa. Karkkipäivän tarkoitus oli ehkäistä lasten hampaiden reikiintymistä.

Sen lisäksi, että kouluissa opeteltiin hampaiden harjausta ja purskuteltiin fluoriliuosta, M.A. Numminen ja Seppo Hovi levyttivät Hammaslääkäriliiton kanssa yhteistyössä nykypäivänä hulvattomalta kuulostavan kappaleen Syö karkkia vain karkkipäivänä.

Laulun sanoissa varoitetaan, että karkkia ei pidä syödä koskaan muulloin kuin karkkipäivänä – muutoin hampaat menevät siihen kuntoon, että ei pysty nauramaan julkisesti.

Karkin syömisen kerrotaan myös vaikuttavan niin, että ruoka ei maistu. Ja kun ruoka ei maistu, tulee kipeäksi ja joutuu vuodepotilaaksi.

Lopulta laulussa tehdään myönnytys sille, että karkkipäivänä karkkia saa syödä paljonkin.

Näytämme edelleen olevan 1970-lukulaisen terveyskasvatuksen orjia. Ei tarvitse ihmetellä, mistä ähkyyn asti kerran viikossa herkuttelu kumpuaa.