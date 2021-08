Wide ContentPlaceholder

Leena Niemistö on oppinut pitkän työuransa aikana, että unesta ei kannata karsia. Muuten elämän muutkin palaset alkavat horjua.

Unesta en luovu

Huippujohtajien työ on vaativaa hermopeliä, jota moni ei jaksa. Leena Niemistö on tehnyt pitkän uran johtotehtävissä ja selvinnyt ilman uupumista. Nyt hän kertoo keinoista, joita on löytänyt työssä jaksamiseen.

Leena Niemistön tyypillinen työpäivä alkaa aamuyhdeksältä tunteja kestävällä kokouksella. Jo ennen virallisen työpäivän alkua Niemistö on kuitenkin usein osallistunut ylimääräisiin kokouksiin. Kokousputken jälkeen ohjelmassa on soittopyyntöjen purkamista, sähköpostien perkaamista ja seuraaviin kokouksiin valmistautumista. Monta sataa sivua pitkiin materiaaleihin perehtymistä ja vaativien päätösten tekoa.