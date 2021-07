Monen muun suomalaisen tavoin rakastin aina helteitä, mutta vuosi Australiassa avasi silmät, kertoo toimittaja Eliisa Aikkila. Suomalaisten olisikin syytä muuttaa suhtautumistaan helteisiin.

Kun lämpöä oli luvattu 42 astetta, Australian kaakkoisosissa sijaitsevalla hevosfarmilla herättiin aamuneljältä ja ruvettiin töihin. Päivän pakolliset askareet oli saatava valmiiksi aamupäivään mennessä. Sen jälkeen yritettiin vain selvitä kuumuudesta ja huolehtia itsestä ja eläimistä.

Oli hyvin selvää, ettei pahimpien helteiden iskiessä kenelläkään ole kivaa. Silloin keskitytään vähimmillään epämukavuuden sietämiseen ja pahimmillaan hengissä pysymiseen.

Vielä tämän kesän alussa me suomalaiset hihkuimme onnellisena: 25 astetta! Rantakelit! Nyt äänenpainot ovat hieman rauhoittuneet. Meillä on kuitenkin vielä pitkä matka sen tajuamiseen, että kuuma sää ei ole vain mukava juttu.

Rakennuskantamme, työn tekemisen tapamme, kulttuurimme ja asenteemme on rakennettu loskakeleihin, ei paahteeseen.

Australialaisten suhde helteisiin onkin hyvin samankaltainen kuin meillä paukkupakkasiin ja lumipyryihin. Osaamme varautua siihen, että autot eivät käynnisty, portaat on putsattava lumesta ja monista ulkolajeista on turha haaveilla. Koululaisten ulkoliikuntatunneissa on pakkasraja.

Australiassa rakennustyömiehet lopettavat työt, kun elohopea kiipeää liian korkealle. Urheilutapahtumia joudutaan perumaan. Koululaisilla ei ole asiaa ulos ilman hattua, ja kuumimpina päivinä välitunteja ei vietetä ulkona lainkaan.

Yksi kouriintuntuvimmista vaikutuksista liittyy vapaa-ajan viettoon. Siitä tulee vain hikistä, tukalaa aikaa, jonka toivoo kuluvan nopeasti.

Jos ja kun hirmuhelteet yleistyvät myös meillä, elämänmeno on järjestettävä tarvittaessa uusiksi. Valitus ei auta, vaan vaellusretki tai puutarhatyöt jäävät tekemättä.

Toki Australian kaltaiset mittarilukemat tuntuvat mahdottomilta Suomessa. Toisaalta Kanadan tämän kesän surullisenkuuluisat lämpöennätykset todistavat, että pohjoinenkaan pallonpuolisko ei ole turvassa äärilämpötiloilta.

Me suomalaiset tuskin kuitenkaan tarvitsemme moisia lukemia siihen, että elämä vaikeutuu. Kansanterveystieteen professori Jouni Jaakkola Oulun yliopistosta totesi A-studiossa, että eniten kasvavista helleaalloista kärsivät kylmät maat, sillä niissä ei osata suhtautua kuumuuteen oikein.

Ihmisen kehon optimilämpötilat vaihtelevat eri maiden välillä. Vuorokauden keskilämpötila, jossa tapahtuu vähiten lämpötilasta johtuvia kuolemia, on suomalaisilla noin 14 astetta, kreikkalaisilla taas vajaa 25 astetta.

On selvää, että ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi on tehtävä paljon töitä. On myös itsestäänselvyys, että yleistyviin luonnonkatastrofeihin ja lämpökuolemien moninkertaistumiseen verrattuna meidän murheemme ovat pieniä.

Se ei poista faktaa siitä, että myös Suomessa elämästä voi tulla monin osin paljon epämukavampaa. Kyse ei ole enää siitä, ehtikö Tokmannilta ostamaan tuulettimen.

Jos hellejaksot pahenevat ja pitenevät, meidän on mukauduttava niihin niin yksilön kuin yhteiskunnankin tasolla, infrastruktuurista ja lainsäädännöstä lähtien aina kesälomasuunnitelmiin asti.

Sopeutumisen on oltava pitkän tähtäimen toimenpiteiden lisäksi myös akuuttia ja konkreettista.

Akuutteja keinoja on hyvä lainata sieltä, missä tiedetään paremmin. Muun muassa Australian julkinen tv-kanava SBS, julkisrahoitteinen Health Direct -sivusto ja Buzzfeed ovat listanneet keinoja helteestä selviämiseen. Tässä vinkeistä muutama kokemusasiantuntijan valinta:

Juo paljon vettä, myös illalla, kun lämpötila laskee. Vältä alkoholia. Syö pieniä, kylmiä annoksia ruokaa. Pidä pakastin täynnä mehujäätä.

Käytä löysiä, vaaleita vaatteita ja ota kylmiä suihkuja.

Pidä verhot suljettuina ja pysyttele viileimmässä huoneessa. Vältä uunin käyttämistä.

Vältä kuumimpina hetkinä ulkoilua ja fyysistä rasitusta. Toisin sanoen: vietä siestaa.

Lämpimistä maista tuttu siesta on meillä nähty jokseenkin huvittavana ja laiskana asiana. Ehkä pian ymmärrämme, ettei hikisenä lojumista tehdä huvikseen, vaan säätilan pakottamana.

Kirjoittaja on HS:n lifestyle-toimituksen toimittaja.