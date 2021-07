Tulevan syksyn influenssa­epidemia on monen asian summa – ”Ihmisten vastustus­kyky influenssaa vastaan on toden­näköisesti heikentynyt”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erityisasian­tuntijan mukaan vähäiset influenssa­viruksen löydökset ovat hankaloittaneet influenssa­rokotteen virusten päivittämistä.

Lähes puolitoista vuotta kestänyt korona­pandemia ja sen aiheuttamat rajoitukset ovat kutistaneet tavallisten influenssa­tapausten määrän lähes olemattomiin, kun kontaktien ja suurten yleisö­tapahtumien välttäminen on ehkäissyt myös muiden hengitystie­infektioiden tarttumista.

Alkuvuodesta influenssan kerrottiin kadonneen Suomesta lähes kokonaan.

Miltä tuleva influenssakausi näyttää, kun jo kaksi edellistä aaltoa on jäänyt välistä? Uhkaako syksyllä tavallista pahempi influenssaepidemia?

Ihmisten vastustuskyky influenssaa vastaan on todennäköisesti heikentynyt, sanoo Helsingin yliopiston immunologian professori Seppo Meri.

”Sen perusteella voisi ajatella, että influenssa­infektioita tulisi helpommin.”

Tulevaan influenssakauteen vaikuttaa heikentyneen immuniteetin lisäksi myös moni muu asia. Edellisen vuoden aikana erilaiset korona­rajoitukset ovat estäneet samalla myös influenssan leviämistä, mutta Meri arvelee, että arkipäivän varo­toimien noudattamisesta aletaan vähitellen lipsua. Tämäkin puoltaa ärhäkämpää epidemiaa tulevalla influenssa­kaudella.

Toisaalta koronarokotteiden myötä ihmiset ovat kenties aiempaa tietoisempia rokotteiden hyödyistä, mikä puolestaan voisi tarkoittaa, että influenssaltakin suojauduttaisiin entistä useammin myös rokotteen avulla.

Neljänneksi seikaksi Meri mainitsee sen, millainen influenssa­virus maailmaa lähtee kiertämään. Influenssa-aallon voimakkuuteen vaikuttaa myös se, onko Maailman terveysjärjestö WHO:n aikanaan valitsema rokote sellainen, että se tehoaa virukseen, ja tuleeko influenssa­rokotteita saataville riittävästi.

”Näiden eri asioiden summa se sitten on.”

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erityisasiantuntijan Niina Ikosen mukaan tulevasta epidemiasta on käyty vilkkaasti keskustelua kansain­välisissä influenssa­verkostoissa.

”Se, millainen seuraava influenssa­kausi tulee olemaan, on kuitenkin arvoitus kaikille”, Ikonen toteaa.

Vaikka tapausten määrä onkin vähentynyt Suomessa radikaalisti, influenssavirus itsessään ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään. Se vuoksi on Ikosen mukaan toden­näköistä, että myös influenssa­tartuntoja alkaa jossakin vaiheessa ilmaantumaan.

Edellinen epidemia koettiin Suomessa korona­pandemian puhkeamisen aikaan. Tuolloin epidemia pysähtyi kuitenkin lähes täysin nimenomaan koronaviruksen vuoksi tehtyjen rajoitustoimien ja yhteiskunnan sulun myötä. Tulevan epidemiakauden kohdalla kysymysmerkki on erityisesti influenssa-aallon ajoitus.

”On pelätty, että seuraavaksi tulee ikään kuin aikainen epidemia, eli että epidemian huippu voisi olla jo aiemmin kuin tavallisesti.”

THL:n erityisasiantuntija Niina Ikosen mukaan vähäiset influenssalöydökset vaikeuttavat rokotteen päivittämistä, kun vallalla olevasta viruksesta ei ole paljon tietoa.

Koska influenssa­epidemiaa ei ole koettu lähes kahteen vuoteen, ei Ikosen mukaan ole riittävän kattavaa tietoa, millaisia influenssa­viruksia tänä aikana on levinnyt. Tämä puolestaan on vaikuttanut siihen, miten hyvin tulevan syksyn influenssa­rokotteeseen on onnistettu valitsemaan viruskannat.

Rokotevirukset päivitetään kahdesti vuodessa. Rokotteeseen pyritään silloin valitsemaan virukset, jotka todennäköisesti seuraavana epidemiakautena aiheuttavat epidemian. Koska influenssavirus­löydöksiä on nyt ollut niin vähän, vallitsevasta viruksesta ei tiedetä tarkkaan.

”Se aiheuttaa haasteita rokotteen virusten päivittämiseen.”

Lapsilla tiedetään olevan merkittävä rooli vuotuisen influenssa­epidemian leviämisessä. Ikonen kuitenkin muistuttaa, että nuorimmat alakouluikäiset oppilaat ovat kuitenkin olleet lähi­opetuksessa myös esimerkiksi viime talven, eikä epidemiaa koettu silloinkaan.

Tulevan influenssakauden ennakoinnissa hyödynnetään Ikosen mukaan eteläiseltä pallon­puoliskolta saatavia tietoja, sillä influenssakausi ajoittuu siellä jo kesä-elokuulle.

Tällä hetkellä eteläisellä pallon­puoliskolla kuuluisi normaalisti olla epidemiakausi käynnissä, mutta Ikosen mukaan siitä ei kuitenkaan ole toistaiseksi saatu viitteitä.

Koronapandemian aikana ihmiset ovat omaksuneet viruksen leviämistä estäviä tapoja, kuten kasvomaskin käytön ja hyvästä käsihygieniasta huolehtimisen. Ikonen muistuttaa, että samoilla toimen­piteillä pystytään rajaamaan myös tulevaa influenssa­epidemiaa.

Jonkin verran on hänen mukaansa pohdittu myös sitä, ovatko jotkut ihmiset alttiimpia saamaan tartunnan, koska influenssavirusta ei ole kiertänyt väestössä pitkään aikaan.

”Influenssakin aiheuttaa yleensä riskiryhmille ja vanhuksille vakavamman taudin, mutta se voi aiheuttaa sitä toki ihan perusterveellekin henkilölle.”

Seppo Meren mukaan influenssan kannalta riski­ryhmässä ovat ainakin osittain samat joukot kuin ennekin.

”Suurentuneessa influenssa­riskissä ovat yli 65-vuotiaat, raskaana olevat ja erilaisia perus­sairauksia sairastavat, sekä lisäksi alle 7-vuotiaat lapset”, Meri toteaa.

Hänen mukaansa influenssan kohdalla taudin vakavuuden aiheuttavat nimenomaan jälkitaudit, kuten bakteerien aiheuttama keuhkokuume.

”Sen vuoksi kannattaa harkita influenssa­rokotettakin ja jatkaa samaa suojautumista, mitä koronaakin vastaan.”