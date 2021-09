Mikään ei tunnu miltään.

Niin uupumus usein oireilee. Ihminen ei välttämättä tunne itseään edes väsyneeksi vaan tekee robottimaisesti työtään, kuvailee psykiatri ja psykoterapeutti Juhani Mattila.

Häneltä on hiljattain ilmestynyt uupumusta käsittelevä kirja, joka pohjautuu hänen omiin havaintoihinsa potilastyössä. Mattila on pitänyt vuosikymmeniä psykoterapeutin vastaanottoa. Monen asiakkaan kanssa on käsitelty juuri uupumusta.