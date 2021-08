Tietty piirre yhdistää monia virheellisten faktojen levittäjiä, sanoo tutkija Pauli Ohukainen – Kysy tämä kysymys ja tarkkaile, miten he reagoivat

Koronapandemian myötä luotettavan tiedon erottamisesta on tullut entistä tärkeämpi kansalaistaito. Tutkija Pauli Ohukainen kertoo, miten jokainen voi kehittää sitä.

Maailma on täynnä tietoa. Sen arvioiminen voi välillä olla vaikeaa: mikä on totta, mikä vain vähän sinne päin? Miten nämä kaksi asiaa pystyy erottamaa toisistaan?

Tutkija Pauli Ohukainen jäsentelee tietoa työkseen Oulun yliopiston tutkijana sekä ahkerana bloggaajana. Tervettä skeptisyyttä -sivustoa pitävä Ohukainen on jo kuuden vuoden ajan tutkinut terveysväittämien todenperäisyyttä.

Tarkoitus on kumota terveyteen liittyviä huuhaaväitteitä ja johdatella lukijoita kriittiseen ajatteluun. Nykyään Ohukainen julkaisee huomioitaan pääasiassa Facebookissa ja Instagramissa, joissa hänellä on yhteensä kymmeniä tuhansia seuraajaa.

Viimeisen vuoden aikana Ohukainen on huomannut faktojen tarkastukselle olevan aiempaa suurempi kysyntä. Terveysväittämät ja esimerkiksi koronaan liittyvä uutisointi ja muu siihen liittyvä tieto on moninkertaistunut, eikä aina ole helppo erottaa mikä tiedosta on totta ja mikä ei.

Koronaviruksen myötä rokotuksista ja itse sairaudesta liikkuu valtavasti harhaanjohtavaa tietoa, joka voi ensisilmäyksellä näyttää uskottavammalta kuin onkaan. Toisaalta myös monet yksittäisten ihmisten kokemukset saavat sosiaalisessa mediassa valtavan näkyvyyden ja painoarvon, kun niistä tehdään suoria johtopäätöksiä.

”Pidän velvollisuutenani oikaista vääriä terveysväittämiä. Tieteellisen tiedon väärinkäyttö voi johtaa haitallisiin lopputuloksiin.”

” ”Harva on syntyjään hyvä ajattelemaan.”

Ohukainen on omien sanojensa mukaan aina ollut utelias ja kriittinen. Ominaisuudet ovat avuksi, sillä väärän tiedon havaitseminen ja faktojen tarkistus vaatii usein kriittisyyttä myös omaa ajattelua kohtaan. Omatkin ajatukset ovat saattaneet vinoutua ja niitäkin on syytä haastaa, Ohukainen toteaa.

”Tiedonjano ja uteliaisuus ovat perusteita kriittiselle ajattelulle. Sana ”kriittinen” kuulostaa usein negatiiviselta ja rinnastuu samaan kuin ”vikojen hakeminen.” Kyse on kuitenkin tarkkaan ottaen arvostelemisesta ja arvioinnista samaan tapaan kuin ravintola- tai elokuvakriitikoilla. He voivat löytää puutteita mutta myös antaa kehuja kun siihen on syytä.”

Ja sitä faktojen todenperäisyyden toteaminen usein vaatiikin: kyseenalaistamista ja kriittisyyttä.

”Harva on syntyjään hyvä ajattelemaan. Se vaatii perehtymistä, mitä ei välttämättä koulutuksella saa: Matalalla koulutuksellakin voi olla kriittinen ajattelija tai korkeakoulutettukin voi olla laiska ajattelija.”

Mistä tavallisen tallaajan sitten kannattaisi lähteä liikkeelle? Miten väärän tiedon voi tunnistaa?

1. Kyseenalaista ajoissa

Lähtökohtaisesti suuri osa ihmisten toisilleen välittämästä tiedosta on väärää, kunnes toisin todistetaan, Ohukainen sanoo. Hän ei tarkoita sitä pahalla tai kyynisesti, vaan kehottaa pitämään avoimen mielen tiedon suhteen. Usein tieto on jollakin tavalla värittynyttä, harhaanjohtavaa tai vääristynyttä.

Muilta kuultu tieto kannattaa kyseenalaistaa jo hyvissä ajoin eli siinä vaiheessa kun se tulee eteen jossakin, kuten sosiaalisessa mediassa tai vaikkapa keskustelussa ystävien kanssa.

”Lähtökohtaisesti voi ajatella, että tiedosta suurin osa ei pidä ollenkaan paikkaansa tai on vähintään vähän harhaanjohtavaa. Usein ihmiset eivät tarkoita pahaa välittäessään tällaista tietoa, vaan ovat vilpittömästi liikkeellä. Ihmiset voivat erehtyä”, Ohukainen sanoo.

Erilaisten väittämien ja uskomusten kertominen on helppoa. Se ei vaadi kertojaltaan kovinkaan suurta vaivannäköä. Moni saattaa esimerkiksi jakaa sosiaalisessa mediassa artikkeleita eteenpäin ajattelematta tai perehtymättä sen kummemmin siihen, ovatko väitteet totta.

Usein väitteiden totuusperän tutkiminen onkin jo paljon aikaavievempi ja haastavampi prosessi. Se voi vaatia monien tutkimusten läpikäyntiä ja syvällistä paneutumista asiaan.

”Jos väitteen esittäjä yrittää vierittää vastuuta alkuperäisten faktojen selvittämisestä sinulle, on koko asetelma päälaellaan.”

” Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten tiedon kertoja suhtautuu perusteluiden vaatimiseen tai kritiikkiin.

2. Vaadi perusteluita

Faktojen tarkastaminen vie siis aikaa. Sen takia Ohukainen kehottaakin vaatimaan tiedonlevittäjältä todistusvastuuta. Esimerkiksi koronarokotteista voi liikkua monenlaisia väitteitä, mutta niiden todenmukainen arvioiminen voi vaatia hyvin yksityiskohtaista asiantuntemusta esimerkiksi lääketieteestä. Harvalla on aikaa tai vaadittavia resursseja selvittää, kuinka todenpitäviä väitteet ovat.

”Faktojen tarkistus vie aikaa ja voi olla henkisesti kuluttavaa tällaisena aikana. Tietoa on paljon ja se on usein ristiriitaista. On tervettä säästää omia resurssejaan ja pyytää tiedon alkuperäistä välittäjää tai lähdettä perustelemaan tiedon. Väitteisiin liittyy todistustaakka.”

Ohukaisen mukaan kannattaa kiinnittää huomiota myös siihen, miten tiedon kertoja suhtautuu perusteluiden vaatimiseen tai kritiikkiin. Esimerkiksi perinteinen media on sitoutunut journalistin ohjeisiin, jotka velvoittavat oikaisemaan väärän tiedon.

Ohukaisen mukaan se tarkoittaa, että faktoja voi pitää luotettavana, vaikka median valitsema näkökulma ei välttämättä vastaisikaan omia arvoja tai ajatuksia.

”Media voi olla puolueellinen, mutta puolueellisuus ei ole sama asia kuin epäluotettavuus. Media voi olla johonkin suuntaan kallellaan, mutta ilmoittaa silti kaikki faktat oikein. Samasta uutisesta kannattaakin lukea eri medioiden kirjoittamia juttuja, jotta voi muodostaa oman mielipiteensä.”

3. Symmetriaperiaate

Ohukainen kehottaa tutkimaan tietoa myös symmetrian näkökulmasta. Se tarkoittaa sitä, että esitetylle tiedolle etsitään jokin toinen näkökulma ja todetaan, ovatko ne painoarvoltaan yhtä päteviä.

”Katsotaan, kuka on asiasta eri mieltä ja kohdistetaan molempiin näkökulmiin sama vaatimustaso: Jos toisen kannan puolella on viisi tutkimusta, tulee myös toisen näkökulman puolella olla vähintään sama määrä yhtä päteviä tutkimuksia, jotta niitä voidaan pitää samanarvoisena”, Ohukainen sanoo.

Jos toinen näkökulma osoittautuu selkeästi epäsuhtaiseksi, on helppo tehdä päätelmä siitä, kumman näkökulman puolelle kannattaa tukeutua.

”Jos toista näkökulmaa puoltaa vain esimerkiksi Youtube-video, jossa ei ole mainittu lähteitä, on kyseessä epäsymmetrinen asetelma. Symmetriaperiaatteen mukaan olisi irrationaalista olla Youtube-videon näkökulman puolella.”

4. Skaalaa tietoa

Tietoa tulee arvioida myös skaalautuvuusperiaatteen mukaan: Mitä ”suurempi” eli vakavampi ja käänteentekevämpi väite on kyseessä, sitä enemmän todistusaineistoa se tarvitsee taustakseen. Pienemmän väitteen todistusvoimaksi riittää vähäisempikin tieto.

”Mitä suuremmasta väitteestä on kyse, sitä suurempi todistusaineisto ja faktantarkistus sille tarvitaan”, Ohukainen sanoo.

Ohukainen kertoo esimerkiksi väitteen koronarokotuksen jälkioireista.

”Jos esimerkiksi työkaveri kertoo käyneensä rokotuksessa ja käden kipeytyneen rokotuksen jälkeen, ei kyseessä ole kovin suuri väite, eikä mikään vallalla oleva tieto sodi väitettä vastaan. Silloin väite ei vaadi tuekseen suurtakaan todistusaineistoa.”

Vastaavasti suurempi väite koronarokotuksen jälkioireista levisi sosiaalisessa mediassa viime viikolla, kun usein lapsien väitettiin joutuneen sairaalaan rokotteen jälkeen.

”Tämän tyyppinen väite on suuri ja vaatii useita riippumattomia lausuntoja. Lisäksi on oltava selvillä, kuka väitteen on esittänyt, onko tilanteesta esimerkiksi kuvia tai videoita sekä kuka voi varmentaa asian. Todistusvastuu siis skaalautuu väitteen suuruusluokan mukaan”, Ohukainen sanoo.

Kun väitettä tarkastelee yhdessä symmetriaperiaatteen kanssa, saattaa rinnalle nousta jokin vaihtoehtoinen selitys. Kyseessä saattaakin esimerkiksi olla vain huhu, joka on lähtenyt kiertämään.

” ”Ajattelemme jokaisen mielipiteen olevan yhtä arvokas, vaikka on olemassa myös huonoja mielipiteitä ja uskomuksia.”

5. Älä identifioidu tietoon

Ohukainen muistuttaa ettei tiedossa tai sen välittämisessä ole kyse henkilökohtaisista asioista. Tietoon kohdistuva kritiikki ja kyseenalaistaminen ei kohdistu henkilöön, vaan vain tietoon.

”Ajatuksia ja uskomuksia pitää voida kritisoida irrallaan ihmisestä, joka niitä kertoo. Se, että jokin uskomus on väärä, ei tarkoita, että itse ihminen olisi tyhmä.”

Ohukainen muistuttaa, etteivät mielipiteet ole faktoja, eikä uskomuksia voi verrata tieteellisesti tutkittuun tietoon.

”Aikamme piirre on, että ajattelemme jokaisen mielipiteen olevan yhtä arvokas, vaikka fakta on, että on olemassa myös huonoja mielipiteitä ja uskomuksia.”

Jotta omien ajatusten tunnistaminen ja reflektointi onnistuisi, kannattaa omiinkin ajatuksiin suhtautua kriittisesti.

”Omiin uskomuksiin ei kannata myöskään itse identifioitua. Jos uskomuksista tulee identiteettikysymys, on niistä luopuminen ja kyseenalaistaminen paljon vaikeampaa. Kannattaa varoa, ettei ole vain yhden asian edustaja. Itsekriittisyys ja oman ajattelun reflektointi on tärkeää”, Ohukainen sanoo.

” Jos uskomuksista tulee identiteettikysymys, on niiden kyseenalaistaminen paljon vaikeampaa.

Lopuksi Ohukainen kehottaa pitämään mielessä tieteellisen tiedon perusperiaatteen: Yksittäinen tutkimus ei koskaan osoita mitään asiaa faktaksi.

Tieteelliseen tutkimukseen liittyy aina erilaisia rajoituksia, kuten valittu aineisto ja tutkimusmetodi. Tutkimusten heikkoudet ja vahvuudet tulevat esille, kun tietoa kootaan yhteen.

”Silloin tieteellinen tieto kumuloituu. Tarkasteltavan ilmiön epävarmuus vähentyy, kun tieto kasautuu.”

Alan ammattilaiset käyvät tutkittua tietoa läpi ja voivat tieteellisen prosessin jälkeen todeta jokin asian todennäköisimmin todeksi.

Ohukaisen mukaan maallikolla on harvoin kykyä arvioida tutkimustiedon pätevyyttä tai yksityiskohtia – onhan tehtävä äärimmäisen vaikea jopa alan ammattilaisille.

”Tiedeyhteisö pystyy tekemään sen, ja meidän on luotettava siihen että heidän näkemyksensä kallistuu lopulta parhaan näytön puolelle. Maallikon on mahdoton tehdä jyrkkiä johtopäätöksiä yksittäisistä tutkimuksista.”