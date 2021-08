Henk.koht.-palstalla käsitellään lukijoiden ihmissuhdeaiheisia kysymyksiä. Tällä kertaa lukija pohtii, miksi kumppani ei välitä viettää aikaa hänen lapsensa kanssa.

”Olen etäsuhteessa ja yhden lapsen äiti. Lapsi on vuoroviikoin toisessa kodissaan. Kumppanini ei juurikaan välitä viettää yhteistä aikaa lapsen läsnä ollessa. Minä taas koen, että parisuhteeseen kuuluu niin sanotusti koko paketti eli myös lapseni. On loukkaavaa, ettei puolisoni viihdy minulle rakkaimman ihmisen kanssa. Kyse ei ole mustasukkaisuudesta. Hän ei vain nauti puuhailusta lapsen kanssa vaan on mieluummin omassa kodissaan tuolloin. Hän ei myöskään pidä lapseen tutustumista samalla tavalla tärkeänä kuin minä pitäisin heidän tutustumistaan. Olemme olleet yhdessä jo monta vuotta.”

Miten saada kumppani ymmärtämään, kuinka tärkeä asia olisi itselle? Ongelmaa avaa psykologi Leea Mattila. Asiantuntijat eivät kommentoi palstalla yksittäistapauksia vaan käsittelevät aihepiiriä yleisellä tasolla.

”Ihmissuhteissa joudutaan aina tekemään jonkinlaisia kompromisseja. Varsinkin niitä on tehtävä uusperheissä, joissa täytyy ottaa huomioon monen ihmisen toiveet esimerkiksi ajankäytön suhteen. Siinä taas kysytään halua ja taitoa kommunikoida muille omista tarpeista.

Havaintoja toisen käytöksestä voi aina tehdä, mutta tulkinnat kannattaa tarkistaa ihmiseltä itseltään. Muuten tulee helposti väärinymmärryksiä. Kumppani voi esimerkiksi ajatella, että hän antaa tilaa lapsen ja vanhemman kahdenkeskiselle ajalle, mutta toinen kokeekin saman käytöksen vetäytymisenä.

Tällaisen aiheen kohdalla sekä lapsen vanhemman että hänen kumppaninsa olisi siis tärkeä puhua avoimesti siitä, millaisia toiveita kummallakin on yhdessäololle. Keskustelu kannattaisi aloittaa mieluiten suhteen alussa ja jatkaa sitä pitkin matkaa.

Jos kumppani on vakaasti sitä mieltä, että hän haluaa olla parisuhteessa mutta ei tahdo luoda suhdetta lapseen, hänellä on siihen oikeus. Se voi tietenkin tuntua vaikealta toisesta, jolle lapsi on kiinteä osa omaa elämää ja myös tavallaan osa itseä.

Silloin hän joutuu punnitsemaan omia arvojaan: riittääkö itselle tällainen suhde? Entä miten voisi käsitellä hylätyksi ja torjutuksi tulemisen tunteita, joita kumppanin valinta voi aiheuttaa?

” Uusi kumppani voi pelätä astuvansa läsnäolollaan lapsen toisen vanhemman tontille.

Jos kysyjän kuvaamaa tilannetta pohtiva ihminen tulisi vastaanotolleni, kysyisin, millä tavalla hän on kutsunut kumppania mukaan lapsensa elämään.

Kiintymyssuhteet toisiin ihmisiin eivät usein syty itsekseen, vaan niihin vaikuttavat vuorovaikutus, hoiva ja asioiden sekä kokemusten jakaminen.

Otollisten olosuhteiden järjestämisessä tärkeä rooli on lapsen vanhemmalla, sillä kumppani ja lapsi ovat aluksi vieraita toisilleen. Jos kaikille sopii, vanhempi voi esimerkiksi järjestää yhteisen elokuvaillan ja olla mukana tai lähteä omille menoilleen. Tällaista kannustusta tarvitaan myös siksi, että uusi kumppani voi pelätä astuvansa läsnäolollaan lapsen toisen vanhemman tontille, jos lapsen elämässä on mukana toinen vanhempi. Toisaalta lapsi voi kokea tarvetta olla lojaali toiselle vanhemmalle, ja siksi lapselle on tärkeä osoittaa, että hänellä on lupa kiintyä myös uuteen ihmiseen.

Sitäkin kannattaa miettiä, millainen kumppanin ja lapsen suhde on riittävä. Pitääkö soitella ja pitää yhteyttä vai riittääkö, että joskus vietetään aikaa yhdessä? Joku saattaa heijastaa omia tarpeitaan oman lapsen ja kumppanin väliseen suhteeseen ja toivoa, että näkisi siinä esimerkiksi omien lapsuudenaikaisten tai myöhempien toiveidensa toteutumista.

Joskus toinen on alussa sitä mieltä, että ei halua muodostaa suhdetta uuden kumppaninsa lapseen, mutta mieli muuttuukin ajan kuluessa. Tällaiselle tilanteelle kannattaa myös olla avoin puolin ja toisin.”