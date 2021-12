Elina Gustafsson on kohdannut elämänsä aikana monia pelkojaan. KUVA JA KUVANKÄSITTELY: Piia Arnould / Sanoma

Entinen nyrkkeilijä Elina Gustafsson on kokenut elämässään paljon vastoinkäymisiä. Niistä huolimatta hän on pysynyt positiivisena ja elämäniloisena. Enää häntä ei pelota kuin yksi asia.

Tilaajille

Tylsyyttä ja parisuhdetta. Näitä kahta asiaa entinen nyrkkeilijä Elina Gustafsson, 29, vielä hetki sitten pelkäsi.

Se on melko vähän siihen nähden, kuinka monia asioita Gustafsson on aiemmin pelännyt. Gustafsson on joutunut elämänsä aikana painimaan muun muassa syömishäiriön, masennuksen ja vakavien urheiluvammojen kanssa.